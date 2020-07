El abrazo entre Nadal y Del Potro, tras los cuartos de final de Wimbledon 2018, uno de los partidos más destacados de la historia. Crédito: AELTC/Florian Eisele

Wimbledon, el certamen de tenis más prestigioso del mundo, vive un momento inusual, ya que esta temporada, por la pandemia, no hay competencia en el All England por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. A modo de pequeña "compensación" con sus fanáticos, el Grand Slam británico se propuso publicar material especial diariamente en sus distintas plataformas de comunicación. Y este miércoles se seleccionó el apasionante match entre el tandilense Juan Martín del Potro y el español Rafael Nadal, de los cuartos de final de 2018, como "uno de los grandes partidos de Wimbledon de todos los tiempos".

El Centre Court de Wimbledon fue el escenario de una batalla sensacional entre Nadal (por entonces número 1 del ranking) y Del Potro (número 4), ganada por el mallorquín por 7-5, 6-7 (7-9), 4-6, 6-4 y 6-4, en 4 horas y 48 minutos. Ambos tenistas se marcharon ovacionados de pie por el público de la Catedral.

En la última postal del juego, Del Potro quedó tendido sobre el césped, derrotado, y Nadal, que definió el partido con una volea, cruzó al otro campo para consolar al argentino mientras los aproximadamente 15 mil espectadores que fueron testigos del partido se despegaban de sus butacas verdes para rendirles homenaje a dos de los jugadores más destacados del circuito.

El movimiento de saque de Del Potro ante la atención de 15.000 espectadores en Wimbledon, en los cuartos de final de 2018. Crédito: AELTC/Jed Leicester

"Rafael Nadal, recién llegado de ganar su undécimo título en Roland Garros y motivado por una tercera corona de Wimbledon, se enfrentó al argentino Juan Martín del Potro en los cuartos de final, y el resultado fue un épico partido de cinco sets que culminó en un set decisivo que muchos creen que debería estar considerado en la historia del torneo como el mejor set individual visto en la pista central", publicó Wimbledon.com.

Y añadió: "Se trató de la calidad más increíble de tenis, con cuerpos volando (Nadal hasta los asientos de la cancha; Delpo en el suelo), buceando y corriendo para igualar los feroces golpes del otro, con el juego dramático en la red, habilidad y atletismo espectaculares".

"Creo que he jugado un gran tenis, pero Rafa es Rafa. A veces juegas tu mejor tenis y no es suficiente para vencerlo", dijo Del Potro. Nadal terminaría avanzando a su sexta semifinal de Wimbledon, pasando a dominar por 11-5 el historial con el argentino. En la siguiente ronda, Novak Djokovic superó al mallorquín por 10-8 en el quinto set, en un match de 5h15m.

Tras 4h48m de batalla, Nadal ya puede celebrar ante Del Potro: fue por los cuartos de final de Wimbledon 2018. Crédito: AELTC/Jed Leicester

Del Potro, semifinalista de Wimbledon en 2013, es muy reconocido por el público británico. El punto de inflexión en su relación con los ingleses fue cuando ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, jugados en el césped del All England [NdR: en el match por la tercera medalla olímpica, el argentino derrotó a Djokovic]. En Wimbledon 2013, algunos periódicos tomaron su apellido para hacerlo jugar con un viejo personaje de comedia de la televisión inglesa, "Del Boy". Unos meses después, cuando el tandilense regresó a Londres para jugar el ATP World Tour Finals, The Sunday Times lo recibió con el título "Del Boy at home in London".

El Nadal-Del Potro de Wimbledon 2018 tuvo una alta intensidad; aquí, una postal del tandilense al esforzarse para golpear una pelota. Crédito: AELTC/Simon Bruty

El autor de aquel artículo, el periodista Barry Flatman, en noviembre de 2013 le contó a LA NACION: "Pensé en esa figura porque tanto el personaje como Del Potro son dos tipos muy queribles. Aquí la gente recuerda esas batallas en Wimbledon por dos cosas: la manera en que luchó, y el respeto y la educación que muestra en su actitud como deportista. Esto es algo que los británicos valoran mucho. Además, que en ese partido con Djokovic haya peleado tan duro por tanto tiempo, y haya perdido [NdR: en referencia a las semifinales de 2013, ganadas por el serbio en cinco sets], hizo que le tomaran aprecio. Por eso lo apoyan".

El certamen londinense debió haber empezado el 29 de junio pasado, pero no se disputó debido al avance del coronavirus y a que el torneo estaba respaldado por un seguro contra pandemia, lo que disminuyó su pérdida económica.