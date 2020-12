Entre los logros alcanzados en 2020, Podoroska se aseguró la entrada a los Juegos Olímpicos de Tokio Fuente: LA NACION

José Luis Domínguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2020 • 00:27

Nadia Podoroska empezó 2020 por detrás del puesto 250º del ranking WTA, lejos de las grandes luces y más cerca de los torneos pequeños, aquellos en los que hay que batallar durante toda la semana para sumar un puñado de puntos. Lo terminó dentro del Top 50, la mejor ubicación para una tenista argentina en casi una década, desde Gisela Dulko en julio de 2011 (37ª). Y volvió a darle al tenis femenino argentino y sudamericano un espacio largamente esperado.

En 2020, Podoroska jugó 51 encuentros, con 43 victorias y 8 derrotas. Más allá del enorme saldo favorable, vale recordar que la rosarina, al igual que varias de sus colegas del tour, estuvo casi seis meses sin jugar por la pandemia. Ganó los ITF de Malibu y Petit-Bourg (en enero) y Saint-Malo (septiembre), antes de su obra cumbre: llegar a las semifinales de Roland Garros desde la clasificación, un logro inédito hasta esta temporada, incluido un inolvidable triunfo sobre Elina Svitolina, número 5 del mundo, por 6-2 y 6-4. Fue la quinta argentina en toda la historia en llegar a esa instancia sobre el polvo de ladrillo parisino, y la primera en 16 años, tras los pasos de Paola Suárez (2004), Clarisa Fernández (2002), Gabriela Sabatini (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992), y Raquel Giscafré (1974).

En París, la rosarina avanzó desde la qualy hasta las semifinales Fuente: AFP - Crédito: Thomas Samson

Sólo el tenis intratable de la campeona Iga Swiatek consiguió frenarla, luego de casi tres semanas en las que subió 83 puestos en el ranking (del 131° al 48°), sumó 820 puntos y recolectó el mayor premio de su carrera, equivalente a más de la mitad de todos sus ingresos como profesional: US$ 470.000. Cerró el año con otra buena participación en el WTA de Linz, donde llegó hasta los cuartos de final y se aseguró terminar la gira dentro de las 50 mejores. Además, claro, de consolidar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que había conseguido en primera instancia como campeona de los Panamericanos de Lima 2019.

Radicada en Alicante, donde se entrena en la academia Tenis Positivo, con Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi como coaches, más el aporte de Diego Rodríguez como fisioterapeuta, Podoroska se encargó de ocupar un lugar vacío durante mucho tiempo. "Hace dos años que trabajo con ellos y cambiaron mucho mi manera de jugar, mi conocimiento como tenista. Me han dado una base en Europa, que a nivel tenis femenino es muy importante, me da mucho orden, mucha tranquilidad, y han potenciado mi juego", contó sobre sus compatriotas.

Podoroska dio un salto de más de 200 puestos en el ranking en 2020 Crédito: Thomas SAMSON / AFP

Su irrupción a todo vapor le valió ser nombrada como "aparición del año" por parte de la WTA. "Me enviaron un mail con la felicitación, así fue como me enteré. Es un honor haber recibido ese premio, al igual que Gaby (Sabatini), Paola (Suárez) o Dulko", destacó. Se había dado el gusto de conocer a Sabatini en febrero pasado. "Está en contacto conmigo y todos los deportistas argentinos, sabe lo que significa para todos nosotros. Me ha escrito, no sólo ahora, sino también antes, en momentos de lesiones", contó sobre el vínculo con la mejor tenista argentina de la historia.

Le tocará, en 2021, una tarea nada menor: ratificar todo lo bueno que se hizo en este año que termina. Desconocida para muchas de sus rivales hasta hace algunas semanas, comenzará a ser estudiada para encontrar sus puntos débiles; las rivales de primerísimo nivel, como Svitolina o Swiatek, aparecerán cada vez con más frecuencia en los torneos, y habrá que adaptarse a esas exigencias de juego y mente cada vez más elevadas. ¿Adónde apunta Podoroska? "Me gusta mucho el juego de Simona Halep, de Ashleigh Barty, que varía mucho con el slice, y son cosas que quiero incorporar a mi juego y que salen un poco de la línea del dominio de las europeas del Este, que es más de potencia. Le di más importancia a la preparación de los aspectos técnicos en estas semanas. A mí me gusta el juego más variado, tratando de imitar el slice de Gaby [Sabatini]", cuenta la rosarina.

Podoroska y su revés; la rosarina buscará en 2021 revalidar todo lo bueno que hizo en 2020 Crédito: Thomas SAMSON / AFP

Asegura que no siente presión por vivir todo lo que está atravesando en estos momentos de mayor exposición. Hace unas semanas apareció en la portada de las figuras del año de una reconocida revista. "Son cosas a las que aún no estoy acostumbrada, pero no lo veo como algo tan especial, yo trato de seguir concentrada en lo que hago, en seguir entrenando, las vivo como algo más", dice. Muy posiblemente se podrá verla en nuestro país cuando se juegue la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), en abril próximo. Será una enorme oportunidad para disfrutarla en acción desde cerca, mientras continúan las gestiones para que, más tarde o más temprano, el circuito de la WTA regrese a nuestro país con un torneo de la categoría 125.

"Con el atraso del Abierto de Australia todavía se está armando el calendario. No es fácil planificar. Fue corto el descanso, pero estoy muy contenta, con muchas cosas para mejorar. Voy a jugar en Abu Dhabi (desde el 5 de enero), y luego la pretemporada obligatoria antes de encarar el WTA 500 que se hará en Melbourne (31 de enero) y Abierto de Australia (desde el 8 de febrero)", destacó en una conferencia de prensa hace unos días.

Podoroska, protagonista de un Roland Garros histórico Fuente: LA NACION

¿Un objetivo? "No tengo algo preciso en cuanto al ranking. Si bien desde chiquita tengo el de ser la número 1, quiero trabajar y dar lo mejor cada día para llegar a eso, no quiero presionarme pensando en el ranking o resultados, que en realidad son la consecuencia de todo lo que trabajo. Hoy lo que siento es satisfacción por haber superado adversidades. Si miro en retrospectiva, veo que tomé varias decisiones correctas que bien podían haber salido mal. Siento que estoy por el camino correcto", dice Podoroska, con los pies sobre la tierra, pero con razones para animarse a soñar cada día.

Conforme a los criterios de Más información