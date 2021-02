El saludo respetuoso, afectuoso, entre Osaka y Serena Williams al cabo del 6-3 y 6-4 de la japonesa, que le hizo dos pequeñas reverencias a la estadounidense. Fuente: AFP

El revés de Serena Williams se quedó en la red. Con ese envío también se apagó la esperanza de la estadounidense de empatar el récord que persigue desde hace años, el de 24 torneos de Grand Slam conquistados. Y la marca de Margaret Court le queda cada vez más lejos a los 39 años, que serán 40 en septiembre, a la mamá de Alexis Olympia. Máxime cuando en el voluble tenis femenino tiene una adversaria cada vez más fuerte, que no le teme en lo absoluto, aun cuando la reverencie con respeto: Naomi Osaka.

La japonesa le hizo una reverencia oriental, de inclinación de cabeza, antes y después de abrazarla en la red. A sus 23 años, la había eliminado con un incuestionable 6-3 y 6-4 y se había clasificado finalista del Abierto de Australia, a la espera de saber quién será su contrincante en la definición de este sábado: la estadounidense Jennifer Brady (22ª preclasificada) o la checa Karolina Muchova (25ª), enfrentadas a continuación del triunfo de Osaka. Gane la americana o la europea, la campeona de Australia 2019 será amplia candidata a levantar la copa en Melbourne Park.

Reverancia de Osaka a Williams

No lo era tanto antes de la semifinal frente a Williams. Terminó imponiéndose con más diferencia en el juego que en el favoritismo previo. Y otra vez se interpuso en ese camino de Serena a lo que ésta busca desde 2017. En la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 la frustró como local, el día en que la menor de las hermanas Williams protagonizó el papelón de las protestas contra el umpire Carlos Ramos ante su público. Ésa era la tercera final que Serena perdía en pos de igualar a Margaret Court, a quien tiene a tiro desde que venció en un grande por última vez: Australia 2017. Hace cuatro años, cuando tenía 35 y estaba embarazada.

Naomi Osaka festeja: se instaló en la final del Abierto de Australia, que conquistó en 2019. Fuente: AFP

Esta semifinal fue un duelo de estilos similares: tiros potentes y lo más cerca posible de los flejes externos. En ese contexto, ganaría la más precisa. Y no lo fue Osaka en el comienzo; pareció ansiosa, anduvo errática en el saque y quedó 0-2. Pero la japonesa fue de menor a mayor y se recuperó hasta un 5-2, moviendo a su rival con disparos angulados y un 9-4 en tiros ganadores. Tanto más precisa fue que tuvo cinco errores no forzados menos (11 contra 16).

Algo parecido sucedió en el segundo set en cuanto al juego, con la diferencia de que el tramo de debilidad de Osaka duró un game, el octavo: quiebre de Williams, que aprovechó tres dobles faltas. Pero a la ganadora no le tembló el puso; recuperó el control de inmediato y dejó en cero a Serena con tres tiros ganadores. El destino del partido siguió más atado a lo que hiciera Naomi, que nunca le dejó a Serena tomar la iniciativa. Encerrada contra el fondo, forzada a la defensiva, Serena hizo lo que pudo, y muy pocas veces lo que precisaba para quedarse con la victoria.

Serena Williams lleva cuatro años en pos de empatar el récord de 24 certámenes de Grand Slam ganados, que posee Margaret Court; no lo logrará en Melbourne 2021. Fuente: AFP

Y no le deja empardar a Court, sobre todo. Serena Williams sigue siendo una protagonista central del circuito, pero hoy por hoy no es la mejor. Desde aquel victorioso Australia 2017, la ex número 1 perdió cuatro finales mayores: WImbledon 2018 (vs. Angelique Kerber), Estados Unidos 2018 (la citada ante Osaka), Wimbledon 2019 (contra Simona Halep) y Estados Unidos 2019 (frente a Bianca Andreescu). Este jueves perdió por primera vez una semifinal de Melbourne. Habrá nuevas chances de conseguir el esquivo trofeo 24 en el césped londinense o, ya a los 40 años, en el cemento de Nueva York. Mientras se sienta competitiva, está claro, lo seguirá intentando. Pero para Serena los obstáculos del tiempo y sus rivales son cada vez más elevados. Y Naomi Osaka asoma entre lo más consistente del parejo circuito WTA para las próximas temporadas.

