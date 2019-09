Fuente: Reuters - Crédito: Stefan Wermuth

El tenista australiano Nick Kyrgios podría recibir una suspensión de 16 semanas en el circuito y una multa de 25.000 dólares por su mal comportamiento en los courts en los últimos doce meses, según anunció este jueves la ATP. La sanción se hará efectiva si comete otro acto de indisciplina en los próximos seis meses.

" La suspensión se levantará al término de estos 6 meses de prueba a condición". Es decir si el australiano se comporta durante estos seis meses no le aplicarán las multas. En caso contrario, entrará en vigencia la sanción establecida antes de esta etapa de evaluación.

Además, Kyrgios deberá cumplir con ciertas medidas en este período, como el respeto a la carta del código de conducta, el apoyo de un psicólogo en los torneos y "la ayuda de un profesional especializado en conductas de comportamiento", durante la pretemporada (noviembre-diciembre), precisó la ATP.

Kyrgios, eliminado en la primera rueda en Zuhai, anunció este jueves que renuncia a lo que queda de la gira asiática (que finaliza a mediados de octubre) por una lesión en la clavícula. Esta nueva sanción se produce tras la investigación abierta por la actitud del actual N° 27 del mundo, durante su partido de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en agosto último contra el ruso Karen Khachanov.

Entonces, el australiano sufrió una multa de 113.000 dólares "por haber abandonado la cancha sin permiso, proferido obscenidades y por su conducta antideportiva hacia su rival", pero la ATP decidió prolongar su investigación debido a los antecedentes del tenista de 24 años.

"La investigación evidenció el abuso verbal de Kyrgios con los oficiales y/o espectadores en los últimos 12 meses, lo que constituyen violaciones" del código de conducta de la ATP, precisó la instancia que gestiona el tenis profesional masculino.

A partir de este jueves, el jugador dispone de cinco días laborables para apelar, precisó el organismo. Kyrgios también está siendo investigado por haber calificado a la ATP de "corrupta" durante el US Open. En este caso, "después de una aclaración realizada por el jugador al día siguiente (de sus declaraciones), se determinó que el incidente no constituía una ofensa mayor y no se aplicaron sanciones adicionales.