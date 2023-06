Nick Kyrgios y su lado más vulnerable: la pelea con Nadal en Wimbledon, droga y alcohol y los pensamientos suicidas

escuchar

Nick Kyrgios, tan talentoso como polémico. Impredecible. Personaje de los que hay pocos. En 2022, el planeta tenis celebró la mejor performance de su carrera al alcanzar la final de Wimbledon. Por entonces, estaba “enfrentado” con Novak Djokovic. Se cruzaban por las redes sociales. Y finalmente terminaron entablando diálogos más amistosos, mejoraron su relación, pudieron disputar una final en paz en el All England y bromear en la entrega de premios, y hasta se invitaron a cenar cuando el calendario de ambos lo permitiese.

A tal punto llegó la relación que este lunes, después de que el serbio se consagrara en Roland Garros y se convirtiese en el máximo ganador de títulos de Grand Slam (23), superando a Rafael Nadal, Kyrgios volvió a bromear por las redes con Nole, felicitándolo por la nueva marca. “Felicitaciones Novak Djokovic. Desde que me pediste consejos sobre la arcilla hasta que volviste a ganar el Abierto de Francia. Orgulloso de ti amigo, estoy aquí en cualquier momento, amo al entrenador ‘Kygs’”, fue el mensaje. Y la respuesta de Djokovic: “Lo mismo digo hermano. Si necesitas algún consejo sobre el césped, estoy aquí”.

Kyrgios con Djokovic: pasaron de los cruces a una relación amistosa Alastair Grant - AP

A principios de octubre, Kyrgios había disputado su último torneo en Tokio. No se presentó en el encuentro que debía sostener ante el estadounidense Taylor Fritz por los cuartos de final a causa de una lesión en la rodilla izquierda. En enero de 2023 se sometió a una intervención quirúrgica y a partir de ahí comenzó la rehabilitación. Pasaron ocho largos meses sin sus locuras y ocurrencias en los torneos, además de esas dosis de tenis creativo que lo transforman en un tenista “corta-entradas”. Sea por su juego o por sus reacciones intempestivas, Kyrgios es una atracción. Hoy, con 28 años, está 25° en el ranking y cumplió el deseo de volver a las canchas.

Claro que detrás de ese personaje hay también un ser sensible. Que quedará expuesto en su máxima expresión el miércoles 21 de junio cuando Netflix estrene un nuevo capítulo del documental “Break Point”, la saga que retrata el mundo del tenis, así como “Drive to Survive” se metió con singular éxito en la intimidad de la Fórmula 1 y reactivó su popularidad, sobre todo en las nuevas generaciones y en mercados ávidos de historias, como Estados Unidos. Allí, el crecimiento fue exponencial. También el golf tiene su documental en la misma plataforma: “Full Swing”.

"Break Point", el documental donde Nick Kyrgios mostrará su lado más vulnerable. En la imagen, con su amigo y colega Thanasi Kokkinakis Courtesy of Netflix © 2023 - Break_Point_S1_E1_00_29_25_18

Lo cierto es que, según adelantó The Australian, Kyrgios mostrará su lado más vulnerable cuando relate entretelones de lo que fue su participación en Wimbledon 2019. Allí, siendo 23° del ranking y luego de superar en el debut a su compatriota Jordan Thompson, fue eliminado en la segunda rueda por Nadal en cuatro sets: 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3). Su confesión es brutal: “Pensé realmente en suicidarme”.

¿Qué ocurrió? De acuerdo con el relato, ese año fue muy complicado para Kyrgios. Si bien había conquistado el torneo de Acapulco y su marca global no era extremadamente negativa (11 victorias y 9 derrotas hasta llegar a Wimbledon), psicológicamente no estaba en su mejor momento. Muchos vaivenes. Y en esas idas y vueltas, se le cruzó por la cabeza la temeridad de quitarse la vida.

El saludo entre Kyrgios y Nadal en Wimbledon 2019; el español se quedó con un duelo picante en el All England AP

En ese partido con Nadal, de 3h4m de duración, pasaron muchas cosas. En rigor, el clima ya venía pesado desde el cruce que habían tenido en Acapulco, donde Kyrgios eliminó a Nadal en tres sets por la segunda rueda (3-6, 7-6 y 7-6). “Lo desquició”, dijeron en ese entonces. Así, llegaron a Wimbledon. Set iguales y 4-4 en el tercero, el español sacó 40-15 y Kyrgios le tiró un passing de derecha directo al cuerpo, que hizo blanco. Rafa, que no es de deportista de manifestar agresividad explícita contra los rivales, lo miró largamente. Y a partir de ahí, cada festejo de un punto importante tuvo una cuota extra de efusividad de parte del Matador. Había estallado la rivalidad. Para el saludo final, volvieron a comportarse como auténticos deportistas. Todo parecía quedar en un mal momento pasajero...

“Pareció que lo lastimaste”, le dijo un periodista en la conferencia de prensa a Kyrgios. “¿Y por qué debería disculparme? ¿Cuántos Grand Slam ganados tiene el tipo? ¿Cuánta plata en su cuenta bancaria? Creo que puede recibir un pelotazo en el pecho. No le voy a pedir disculpas en absoluto”. ¿Qué dijo Rafa? “Cuanto más hablamos de este chico, no creo que sea una gran idea. Le estamos ayudando a que haga más cosas raras o cosas especiales. Si lo seguimos promocionando por esto... Tiene un gran talento, hay que promocionar eso, que es bueno para el tenis, pero muchas otras cosas que no hay que promocionar. Me da igual si me va a pegar un pelotazo o no. A lo mejor tiene una ética distinta a la que tiene la mayoría de la gente. Y repito lo que dije siempre: no creo que sea un mal chico. Es un chico que ha perdido un poquito el camino”.

El picante duelo con Nadal en Wimbledon

En “Break Point”, según adelantan, Kyrgios habla de aquel partido en Wimbledon, en el que utilizó una manga larga blanca en el brazo izquierdo, al estilo LeBron James, el astro de Los Angeles Lakers. En Netflix, Kyrgios explica el por qué. “Lo hice para cubrir mis heridas. Se me notaba el dolor. Tenía todo el brazo lleno de cicatrices. Por eso me hice una manga en el brazo. Para cubrirlo todo”, confesó el australiano.

"Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘OK, no puedo continuar así’. Y acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas." Nick Kyrgios, tenista australiano

Claro que la historia no terminó en la conferencia de prensa. Para Kyrgios, el tema fue mucho más duro y el dolor alcanzó a sus parientes más cercanos. “Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘OK, no puedo continuar así’. Y acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”, señala en el documental.

Algo de todo esto ya se había filtrado en febrero de 2022. En rigor, lo hizo el propio Kyrgios en su cuenta de Instagram, relatando algunos problemas psíquicos que padeció en aquel 2019. “Si miran con atención pueden ver las marcas de automutilación en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar ante miles de personas”.

Kyrgios fue víctima de sus demonios y pensó en el suicidio

Y a continuación, un mensaje de tono optimista. Dejando en claro que algo había cambiado. “Estoy orgulloso de decir que he cambiado por completo y que tengo una perspectiva diferente de todo. Quiero alcanzar todo mi potencial y sonreír. Esta vida es hermosa”. Luego llegaría la final ante Djokovic en el mismo All England donde había padecido con Nadal. Un proceso en el que mucho tuvo que ver su novia, la influencer Costeen Hatzi, que indudablemente le cambió la cabeza. O se la ordenó.

A pesar de que la lesión de rodilla frenó sus buenos impulsos, esta semana, en el ATP 250 de Stuttgart, Kyrgios se puso de nuevo en marcha. Todavía sin ritmo, perdió con el chino Yibing Wu (64° del mundo) por 7-5 y 6-3. “Sean pacientes conmigo mis fans por favor…. Es un proceso para volver a donde estaba. Sé que es difícil para ti verme actuar como hoy, pero necesito más tiempo y espero poder volver a donde estaba”, dijo por redes. Lejos está, felizmente, de aquel Kyrgios que vio deambular los demonios demasiado cerca de su mente.

Kyrgios y su novia, la influencer Costleen Hatzi, de gran importancia en su vida

