Novak Djokovic habló sobre su relación con Roger Federer y Rafael Nadal: “Nunca fuimos amigos, entre rivales no se puede”

No suele dar entrevistas con frecuencia y su figura es un imán para los medios de comunicación. Por eso, cuando accede a hablar cada una de sus palabras resuenan con fuerza. Novak Djokovic habló acerca de la amistad con Roger Federer y con Rafael Nadal, sus contemporáneos del Big Three, y dejó varias frases impactantes al respecto en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera. También, por supuesto, se refirió a los señalamientos que le hicieron por sus controvertidas posiciones respecto de la vacuna del Covid, que le valió que fuera impedido de ingresar en Estados Unidos y de disputar algunos de los torneos más importantes del circuito.

Se sabe que el mundo del tenis es un tanto complejo. Los egos y la competencia suelen mezclarse y allí parece estar la cuestión de lo difícil que es entablar relaciones entre los jugadores. Por ejemplo, sobre su vínculo con Federer, el tenista serbio no anduvo con vueltas a la hora de describirlo: “ Nunca fuimos amigos, entre rivales no se puede ; pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él”, sorprendió Djokovic.

Su relación con Nadal también ocupó parte de la entrevista con el medio italiano, y la respuesta de Nole fue en la misma sintonía que al referirse al suizo. “[Nadal] Es sólo un año mayor que yo, los dos somos de géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible . Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto, siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre ”.

Novak Djokovic explicó que no es imposible mantener una relación de amistad con Federe y Nadal, porque son sus rivales GLYN KIRK - AFP

Siempre Djokovic estuvo bajo la atenta mirada del mundo del deporte, pero no sólo por su inmenso talento para jugar al tenis, sino porque algunas de sus determinaciones suelen generar polémica. Lo que sucedió con las vacunas para el Covid marcó parte de su carrera: ”Lo sufrí todo en mi piel. Mucha gente ha apreciado que me haya mantenido constante. El 95 por ciento de lo que se ha escrito y dicho en la televisión sobre mí en los últimos tres años es totalmente falso ”.

Y continuó: “Me pusieron la etiqueta de antivacunas, una cosa completamente falsa, que todavía me da dolor de estómago. Soy pro elección: defiendo la libertad de elección. Es un derecho humano fundamental ser libre para decidir qué cosas inyectarse en el cuerpo y cuáles no ”.

Fue tan intenso todo lo que se vivió tras el confinamiento, que cuando regresó la actividad y se debían respetar algunas normas, la posición de Nole de no querer aplicarse una vacuna generó demasiado revuelo, al punto de que en el Abierto de Australia protagonizó escenas de película, ya que fue retenido porque no permitían el ingreso al país a aquellos que no tuviesen las dosis correspondientes. El serbio explicó cómo era el lugar en el que estuvo demorado: “ Una prisión. No pude abrir la ventana. Estuve menos de una semana, pero encontré gente joven, refugiados de guerra, que llevaban mucho tiempo allí . Mi caso ha servido para esclarecerlos, casi todos han sido liberados y eso me consuela. Un joven sirio había estado allí durante nueve años. Ahora está en Estados Unidos, cuando vuelva este verano quiero volver a encontrarme con él e invitarlo a verme en el US Open. Yo también me siento conectado con él”.

La gente se acercó hasta el lugar en el que fue demorado Djokovic en Australia y generó un gran revuelo para las autoridades locales Darrian Traynor - Getty Images AsiaPac

Djokovic habló de muchos temas: la infancia, la relación con su padres, qué cosas lo marcaron de pequeño y también del valor de la extenista Jelena Genic, quien lo descubrió: “Mis padres regenteaban una pizzería, se llamaba Red Bull. Justo enfrente construyeron las canchas de tenis. Yo tenia seis años. No sé si estaba escrito en el destino que debía convertirme en campeón, le dije que no creo en las casualidades, nada sucede por casualidad y todo tiene una razón; pero yo creo en la suerte. Y fue una suerte que Jelena apareciera. No había sitio para mí en esas canchas y desde detrás de la valla veía jugar a los otros niños. Luego encendí la televisión buscando un partido de tenis, y ahí estaba la final de Wimbledon: Sampras venció a Courier. A la mañana siguiente Jelena se acercó y me preguntó: ‘Buenos días chiquito, ¿sabes lo que es el tenis?’ Respondí: ‘¡Sí, ayer vi la final de Wimbledon!’ Y ella me dijo: ‘¿Quieres probarlo?’”.

Y continuó: “ Jelena vio algo dentro de mí. Todo lo aprendí de ella. Si soy tan perfeccionista, es porque ella lo era . Había descubierto a Mónica Seles y me hizo pensar así: ‘¿Quieres una Coca-Cola? Mónica Seles no bebe Coca-Cola. ¿Quieres una hamburguesa? Mónica Seles no come fast-food...’ Ella también me hizo crecer como hombre, me preparó para la vida. Mi enfoque holístico, la atención a lo que como, cómo duermo, cómo me recupero, cómo acojo mis pensamientos, lo encontré en ella. Me llevó a su casa y me hizo escuchar música clásica…”

La atenta mirada de Genic lo marcó para siempre, porque ella lo introdujo en universos que era impensados para un niño de su edad: “Me hacía escuchar a Mozart, Bach, Vivaldi. Me leyó los poemas de Pushkin. Y me enseñó los vídeos de los campeones: el revés de Agassi, el saque de Sampras, la volea de Rafter y Edberg, la derecha y los saltos de Becker, esos saltos que nunca he aprendido a hacer”.

Y a la hora de hablar del tenista que más lo había marcado en su crecimiento, Djokovic no dudó en decir: “ Guga Kuerten, el brasileño. El más carismático, el más amado. Así que, cuando por fin gané Roland Garros en 2016, le pedí permiso para celebrarlo a su manera: dibujar un corazón gigantesco sobre la arcilla parisina ”.

