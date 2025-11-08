Novak Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti y agiganta la leyenda, en un espectáculo de otra era

Novak Djokovic tiene 38 años y es, probablemente, el más grande tenista de todos los tiempos. Quinto en el mundo en la actualidad, se impuso en 24 títulos de Grand Slam y sigue dando batalla, por el maravilloso acto de seguir compitiendo, muchas veces, contra sí mismo. También, en el flamante ATP 250 de Atenas, de su propiedad.

Lorenzo Musetti es uno de los representantes de la renovada camada de tenistas italianos, que mezclan la prepotencia de la actualidad con la magia del pasado. Jannik Sinner es el número uno, el joven de 23 años nacido en la Toscana es uno de los mejores intérpretes. En el puesto número 9, ganó dos trofeos en su carrera.

¡¡¡LA CABRA LO HIZO OTRA VEZ!!! ¡NOVAK DJOKOVIC LO DIO VUELTA Y ES EL CAMPEÓN DE #ATENAS! 🏆🐐



📺 Mirá #Atenas en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/ASKxbFNaBn — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 8, 2025

Djokovic alcanza el título número 101, el primero en cancha dura desde las ATP Finals de 2023, supera a Federer como el jugador con más títulos en esa superficie en la Era Abierta (con 71). Con 38 años y 5 meses, se convierte en el jugador de mayor edad en ganar un título ATP desde Ken Rosewall, con 43 años en Hong Kong en 1977.

“Fue una tremenda batalla, como tres horas. Fue muy duro, muy físico. Esta es mi casa, amo a todos”, comentó la leyenda, luego del enorme triunfo por 4-6, 6-3 y 7-5.

La cita fue por la final de un torneo sin historia ni prestigio, pero que brinda dividendos incuestionables. Para el serbio, ganar en su segunda casa representa todo un desafío. Una muestra de que sigue vivo. Para el italiano, era mantenerse en carrera rumbo al ATP World Tour Finals, el final de fiesta del tenis profesional de varones. No pudo ser.

Fue, más allá del resultado, un partidazo. Una de esas obras inespereradas, que hacen recordar algunas huellas del tenis de los años 80, 90. Peloteos interminables con estilo, viajes a la red, muñecas bravas y calientes. Y la ovación compartida del público hizo el resto.

¡NO SE PUEDE CREER LO DE ESTOS DOS! 🔥



📺 Mirá #Atenas en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/YYE4GigOd3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 8, 2025

Durante el segundo parcial, se vivió lo mejor del espectáculo. La leyenda estaba 4-6, 4-3 y 40-30, el servicio a cargo del italiano. Allí se vivió un peloteo mágico, pleno de recursos y vaivenes, que acabó con una suerte de palomita de volea del serbio, sentado y riéndose, luego recostado con la cara mirando al techo del estadio. Y cómplice de la mejor ovación de la noche.

Le costaba respirar, verdaderamente. Se levantó, siempre sonriente, y levantó los brazos, como para que los aplausos (también compartidos hacia su rival) fueron más intensos.

¡¡NOVAK DJOKOVIC Y EL PUNTO DE TODOS LOS TIEMPOS!! 🐐



📺 Mirá #Atenas en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/OGdo7fcX7a — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 8, 2025

Más tarde (entre varios intercambios mágicos), se produjo otra obra maestra. Iba el serbio 3-2 y 40-30 en el tercero, cuando el italiano lo invitó a la red. Otra vez, el peloteo levantó al estadio, pero esta vez el afortunado fue Musetti, que provocó otra reacción juvenil de Djokovic, ahora arrojado hacia la derecha, pero con la pelota chocando en la red. Otra muestra del juego-espectáculo de otros tiempos.

Hasta que el serbio, con el saque, acepta la devolución errónea de su digno adversario, la pelota viaja desviada y el gran campeón se arroja sobre el cemento. Grita, gesticula, eleva los brazos, hasta se rompe la camiseta, como si fuera El Increíble Hulk. Saluda a todos, se ríe con sus padres, siempre presentes. ¡Es el campeón!