Novak Djokovic se bajó del Masters 1000 de París: las causas de una decisión inesperada

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este martes que no participará en el Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre. “Desgraciadamente no jugaré en París este año”, explicó en Instagram el serbio de 38 años, siete veces ganador del torneo parisino, un récord.

El hombre con 24 títulos del Grand Slam añadió que “espera” estar el año que viene en el torneo bajo techo en la capital francesa. El serbio no pisará así las pistas duras de La Défense Arena, donde el torneo parisino se muda este año luego de 40 años de presencia en Bercy.

“Tengo increíbles recuerdos y grandes éxitos a lo largo de los años, especialmente haber podido conquistar el título 7 veces. Espero verlos el año que viene. Merci (gracias)”, escribió el balcánico.

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

Ya ausente en París el año pasado, Djokovic se mostró extremadamente selectivo esta temporada en relación a los torneos en los que participa. Luego de la eliminación a manos de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open a comienzos de septiembre, no regresó a la competición hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái.

En la ciudad china, ‘Djoko’ se vio frenado en semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, vencedor del torneo. Toda una curiosidad, más allá del calor sofocante que hizo durante esa semana.

Novak Djokovic y la elasticidad de toda su carrera HECTOR RETAMAL� - AFP�

Precisamente tras confirmarse su salida, la organización del torneo de París decidió darles una invitación a los dos finalista de Shanghái: el monegasco Vacherot y su primo, el francés Arthur Rinderknech.

Presente la semana pasada en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, abandonó en el partido por el tercer puesto que disputaba ante el estadounidense Taylor Fritz.

Nole, en Arabia Saudita @MashaelAb32_

Nole ha competido poco en esta temporada, al participar en apenas ocho torneos de la gira de la ATP, más allá de los cuatro torneos principales. Djokovic alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos esta temporada. Desde finales de mayo hasta finales de septiembre, los únicos torneos en los que participó fueron esos Slams. El Masters 1000 de Shanghái fue el último torneo oficial en el que participó y Djokovic se vio disminuido por un dolor de cadera durante su eliminación en semifinales.

Djokovic podría realizar su regreso al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas (2 al 8 de noviembre). Actual quinto en ranking ATP, el serbio está clasificado para el Masters de Turín (9-16 de noviembre), pero aún no confirmó su presencia. Esa es su nueva realidad: ser extremadamente selectivo en cada una de sus decisiones. El final cada día está más cerca.