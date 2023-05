Novak Djokovic se enojó con Cameron Norrie en el Master 1000 de Roma: “Él trajo el fuego y yo respondí”

escuchar

“Pienso en serbio. En el campo me enfado en serbio, me regocijo en serbio, me avergüenzo en serbio”. La frase de Novak Djokovic en una entrevista que brindó hace unas horas revela que su temperamento no es el más dócil del circuito. Es por eso que su gesto de fastidio ante un pelotazo que recibió de Cameron Norrie, en el partido por los octavos de final del Master 1000 de Roma, no lo pudo disimular. Y no le alcanzaron las disculpas que esgrimió el británico. El número uno del mundo miró de muy mala manera a su rival y eso generó un clima caliente en el partido.

Más allá de que se impuso por 6-3 y 6-4 y se clasificó a los cuartos de final, Nole estaba muy molesto por lo que sucedió en la cancha. Cuando Djokovic ganaba 2-1, Norrie le dio un fuerte pelotazo en las piernas al serbio, que se había desentendido de la jugada después de un bloqueo que le quedó muy alto. Al notar que a su rival le quedaba fácil el punto para definir, Nole se puso de espaldas a la jugada. El británico siguió la acción y sacó un smash que le dio en una pantorrilla a Djokovic.

Norrie se disculpó con la mano, pero Djokovic lo miró fijamente unos segundos y se acercó a la red esperando una explicación que no llegó. Hasta el final del partido Djokovic se mostró muy serio, dejando claro que la ligera disculpa con la mano no había sido suficiente.

Incluso, cuando terminó el choque con Norrie fue consultado por esa situación y lejos de bajarle el tono, Djokovic dejó en claro que se sintió incómodo con ese pelotazo. “Me he llevado muy bien con Cameron todos estos años. Entrenamos entre nosotros y es muy buen tipo fuera de la cancha, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que es. Él trajo el fuego y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y yo solo incline la cabeza . Voy a responder a eso. Lo que pasa en la cancha lo dejamos ahí y seguimos adelante”.

Y continuó: ”Vi la repetición del momento en que me golpeó. Sí, tal vez podrías decir que no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Periféricamente siempre puedes ver dónde está el jugador en la pista. La pelota era súper lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí ”.

Novak Djokovic se enfrentará en los cuartos de final a Holger Rune FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Está claro que Djokovic lo que molestó no se trató sólo el golpe con la pelota, sino que algunas actitudes de Norrie ya estaban sacando de eje al serbio: “Tal vez no fue tanto por el golpe, pero fue una combinación de cosas. Desde el principio hizo todas las cosas que estaban permitidas. Pudo tener un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir ‘Vamos’ en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Esas son las cosas que sabemos los jugadores en los vestuarios que no es juego limpio, no es tanto en cómo nos tratamos unos a otros . Pero, de nuevo, se permite….”.

El próximo paso de Nole será ante Holger Rune en los cuartos de final, una instancia a la que accedió en los últimos 17 años en los que participó de este Masters 1000. Y el cruce con Rune sabe que no será para nada sencillo, porque siente que tiene algunas particularidades que le recuerdan a su estilo cuando era más joven: “Me recuerda a mí un poco en la forma en que juega: tiene buena forma a física, gran defensa, pero también con gran contragolpe. Puede hacerte daño tanto de derecha como de revés. Tiene un servicio muy sólido, restos agresivos y es un jugador versátil en todas las superficies”

LA NACION