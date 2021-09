Novak Djokovic, tras perder la final del US Open. La furia y el llanto, de romper la raqueta a la emoción tras la derrota

El ruso Daniil Medvedev se quedó este domingo con el título del US Open al vencer en la final a Novak Djokovic por un triple 6-4, impidiéndole al serbio alcanzar el último Grand Slam de la temporada luego de conseguir los tres grandes torneos previos, y privándolo además de sumar su 21 trofeo de estos máximos certámenes tenísticos, lo que lo hubiese convertido en el más ganador de la historia.

Se lo vio impotente a Djokovic. A los 34 años, nunca pudo encontrar su mejor versión, pese al apoyo multitudinario que recibió del público que se instaló en el estadio Arthur Ashe.

Cuando Djokovic rompe la raqueta

A Djokovic se le escaparon dos puntos de quiebre sobre el servicio de Medvedev; el segundo, con un excelente contradrop cuya respuesta el serbio dejó en la red. A continuación, otro punto fallido derivó en un ataque de furia : destrozó su raqueta con tres impactos contra el cemento del Arthur Ashe. Desenfocado, el serbio quedó nuevamente 15-40 con su saque.

Salvó un primer punto de quiebre, pero a continuación Medvedev contragolpeó con certeza cuando el número 1 subía a la red y consiguió el break para adelantarse 3-2 en el segundo parcial.

Contexto: ese momento de descontrol fue en el 2-1 del segundo set. Estaban deuce y perdió el punto después de tener dos break-points...

Las lágrimas del final

“Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha”, dijo tras el partido Djokovic, emocionado entre lágrimas, tras su sorprendente derrota en tres sets ante Daniil Medvedev.

”Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado y les veré pronto”, dijo el serbio en declaraciones que fueron reproducidas por la agencia AFP antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa.

Daniil Medvedev, de Rusia, derecha, y Novak Djokovic, de Serbia, posan para fotos después de que Medvedev derrotara a Djokovic en la final masculina individual del campeonato de tenis del Abierto de Estados Unidos, el domingo 12 de septiembre de 2021 en Nueva York. John Minchillo - AP

El número uno se llevó la mano al corazón y saludó al público de Flushing Meadows para agradecerle el apoyo que le brindó durante toda la final.

A sus 34 años, Djokovic disputaba el partido más importante de su carrera y uno de los de mayor trascendencia de la historia del tenis. En caso de victoria, el serbio hubiera conquistado los cuatro torneos grandes en un año, el llamado Grand Slam , y hubiera superado a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de trofeos ‘Majors’. Ahora los tres siguen empatados a 20.

LA NACION