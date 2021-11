Novak Djokovic volvió después de casi dos meses con una trabajosa victoria en el Masters 1000 de París-Bercy

Fue regreso con victoria este martes para el serbio Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo, que en su vuelta al circuito después de casi dos meses debutó directamente en la segunda ronda de París-Bercy con un éxito ante el húngaro Marton Fucsovics (40º) por 6-2, 4-6 y 6-3, en dos horas y un minuto de juego.

Nole afronta esta semana su primer torneo tras la caída en la final del US Open ante el ruso Daniil Medvedev, el 12 de septiembre pasado, en un traspié que le impidió obtener los cuatro Grand Slam en la misma temporada. Y el desafío que tiene por delante es nada menos que el último Masters 1000 del año, que se juega sobre superficie dura y reparte un total de premios por 3.084.450 euros, de los cuales 336.030 serán para el que levante la copa. El mes pasado, Novak estaba anotado para participar de Indian Wells, pero tras perder en Flushing Meadows se bajó.

Después de 18 tiros ganadores y a pesar de 21 errores no forzados, Djokovic alcanzó su victoria 45 de la temporada, ante un rival al que le ha ganado las cuatro veces que se encontraron en el circuito. Fue un comienzo sufrido en un certamen que ya obtuvo en cinco ocasiones. En la próxima instancia se medirá con el ganador del encuentro entre los franceses Adrian Mannarino y Gael Monfils, que jugarán este miércoles en el court central.

La lupa no está puesta solamente en el nivel que muestre en este regreso, sino también en lo que confirme a futuro. Djokovic, que en el último torneo de Wimbledon alcanzó los 20 títulos grandes del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, no decidió aún si estará en Melbourne en enero próximo, buscando el Grand Slam número 21° de su trayectoria.

Necesitó de más de dos horas Novak Djokovic para ganar su partido contra Marton Fucsovics en el Masters de París-Bercy CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Se sabe que está a la espera de las medidas sanitarias y las condiciones que decrete el gobierno australiano para permitir la entrada al país de aquellos tenistas que, como él, todavía no revelaron si se colocaron las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, uno de los requisitos exigidos inicialmente por las autoridades de ese país.

“Decidiré si finalmente voy a Australia cuando vea un comunicado oficial del Open de Australia. Aún no hay un anuncio oficial o un comunicado, así que, hasta entonces, no voy a hablar más de eso. No quiero ser parte de las historias y los supuestos sobre qué podría pasar”, avisó antes de salir a la cancha quien se asegurará terminara como número 1 por séptima vez si llega a la final en el torneo parisino, si Medvedev no gana el torneo y el balcánico accede a las semifinales, o si el ruso no juega el partido decisivo.

Novak Djokovic tuvo un exigente duelo contra Marton Fucsovics durante su reaparición en el Masters 1000 de París-Bercy CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

En París-Bercy, además, Djokovic también juega en el cuadro de dobles, junto a su compatriota Filip Krajinovic. Este miércoles en la cancha 2, por los octavos de final, se enfrentarán con el eslovaco Filip Polasek y el australiano John Peers. Eso se debe a tomar la oportunidad como ensayo con miras a las Finales de la Copa Davis, que se desarrollarán desde el 25 de este mes hasta el 5 diciembre. Antes, estará en Turín para el Masters, entre el 14 y el 21 de noviembre, donde competirán las ocho mejores raquetas de la temporada.

De este último Masters 1000 participa también Diego Schwartzman (15º), que en su partido de primera vuelta superó con dificultades al australiano John Millman (73º) por 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2. El argentino se autolesionó por romper una raqueta de bronca, pero salió adelante. Este miércoles, el Peque se enfrentará con el estadounidense Marcos Giron.