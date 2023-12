escuchar

Novak Djokovic cumplirá 37 años en mayo del año próximo. Con el récord de 24 trofeos individuales de Grand Slam (dos más que Rafael Nadal) y más de 400 semanas en la cima del ranking mundial, el tenista serbio se mantiene enfocado y motivado para tratar de aumentar sus registros, ya de por sí cinematográficos. ¿Qué lo moviliza para seguir con semejante disciplina? En buena medida, el impulso y la energía de las estrellas emergentes que llegaron para tratar de quitarle lo que él tiene.

“Creo que los jóvenes realmente hambrientos y motivados para desplegar su mejor tenis frente a mí suponen una motivación adicional”, reconoció el jugador balcánico en el programa 60 Minutes, de la cadena CBS. “De alguna forma..., despiertan una bestia en mí” , sentenció Nole, que esta temporada ganó tres de los cuatro grandes (Australia, Roland Garros y US Open; perdió la final de Wimbledon).

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en junio pasado, antes de medirse en las semifinales de Roland Garros ap - AP

El empuje de los nuevos se hizo realidad en el All England, cuando el español Carlos Alcaraz (20 años) derrotó a Djokovic en la final. El prodigio de Murcia se encumbró rápidamente en un rival de peligro para Nole, que utilizó esa derrota sobre el césped británico como fuente de energía durante el resto de la temporada. “Fue así, sin lugar a dudas”, confirmó Djokovic. “Me dolió tanto la derrota en Wimbledon que necesitaba ganar absolutamente todo en suelo americano. Y lo conseguí”, apuntó. Conquistó el título sobre la superficie dura del Masters 1000 de Cincinnati y del US Open, en Nueva York.

Djokovic y Alcaraz se enfrentaron cuatro veces este año, con tres éxitos del balcánico: en las semifinales de Roland Garros (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1), en la final de Cincinnati (5-7, 7-6 y 7-6) y en las semifinales del Masters en Turín (6-3 y 6-2). Carlitos, asimismo, se impuso en la definición de Wimbledon por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4.

Con el italiano Jannik Sinner (4°; 22 años) también tuvo verdaderas batallas esta temporada. Se enfrentaron cuatro veces y se llevaron al límite. Nole se impuso en las semifinales de Wimbledon (6-3, 6-4 y 7-6) y en la final del ATP Finals (6-3 y 6-3). Mientras que Sinner triunfó en la etapa de grupos del ATP Finals (7-5, 6-7 y 7-6) y en las semifinales de la Copa Davis (6-2, 2-6 y 7-5).

El tenista de Belgrado, ganador de 98 títulos individuales (sólo superado por los 103 de Roger Federer y los 109 de Jimmy Connors), también reflexionó sobre el aspecto mental del deporte. Y explicó cómo le presta atención a las rutinas de sus rivales. “Aunque en el tenis no haya contacto físico, hay mucho contacto visual. Cuando estamos cambiando de lado, cuando nos sentamos en el banco y las pantallas gigantes muestran cómo bebemos agua. Yo me fijo en el rival. ¿Cómo está bebiendo agua? ¿Está sudando más de lo habitual? ¿Tiene una respiración agitada o no? Además, me fijo en cómo se comunica con su equipo. Tenés a tu alcance todos esos elementos que juegan un papel y afectan al rendimiento en el deporte”, analizó Djokovic, según replica atptour.com.

Novak Djokovic ganó el Masters, en noviembre pasado, al vencer a Jannik Sinner en la final Antonio Calanni - AP

Djokovic admite que muchas veces le cuesta mantener la disciplina dentro del court. “Puede que yo parezca enfocado. Pero, créeme, hay una tormenta interior. La mayor batalla siempre es la de uno mismo. Eres un ser humano. La diferencia, entiendo, entre los jugadores que logran ser grandes campeones y aquellos que sufren para llegar a su máximo nivel es la habilidad para no permanecer preso de las emociones demasiado tiempo. Para mí es algo relativamente corto. Tan pronto como lo experimento, lo reconozco. Quizá explote, grite sobre la cancha, lo que sea. Pero soy capaz de reaccionar de inmediato”, describió Nole. Su poder mental es, sin dudas, una de sus fortalezas.

Pretemporada en Dubai con Medjedovic

Tras participar de la etapa final de la Copa Davis en Málaga, Djokovic descansó unos días en Marbella. El número 1 del mundo realizará la pretemporada en Dubai junto con su compatriota Hamad Medjedovic, flamante campeón de las Next Gen Finals, en Jeddah, y ayudado económicamente por el serbio.

Luego de la pretemporada, Djokovic viajará a Riad para disputar una exhibición con Alcaraz, el 27 de diciembre. Será una suerte de escala en su camino a Australia, donde actuará en la United Cup para el equipo serbio.

