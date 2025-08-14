Países Bajos recibirá a la Argentina por la Copa Davis sin Tallon Griekspoor, su mejor jugador

Países Bajos recibirá al equipo argentino de Copa Davis sin su mejor jugador: Tallon Griekspoor. El capitán neerlandés Paul Haarhuis anunció la formación y confirmó que el actual 32° del ranking “desafortunadamente no estará disponible” en la serie que se disputará en la ciudad de Groningen, el 12 y 13 de septiembre, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025: el país ganador se clasificará para el “Final 8″ de noviembre, en Bolonia.

Pese a no estar lesionado, desde Países Bajos informaron que el tenista tomó esa decisión para darle prioridad al circuito ATP durante lo que resta de la temporada.

El equipo naranja, subcampeón de la Copa Davis (cayó con Italia), debutará directamente en esta etapa (la Argentina ya jugó y ganó en enero ante Noruega, de visitante) y utilizará a Jesper De Jong (79°), Botic Van de Zandschulp (92°) y Guy Den Ouden (157°) como singlistas, y a Sander Arends (25°; el mes pasado ganó el título de Bastad, haciendo pareja con el argentino Guido Andreozzi) y Sem Verbeek (43°) como doblistas.

Tallon Griekspoor, figura de Países Bajos el año pasado, no actuará ante la Argentina THOMAS COEX - AFP

“Logramos una hazaña única en Málaga el año pasado al llegar a la final. Es fantástico competir con el equipo a este alto nivel internacional. Haremos todo lo posible para clasificarnos de nuevo al Final 8. Argentina es, por supuesto, un rival muy fuerte, con muchos jugadores del top 100 y Francisco Cerúndolo como su mejor jugador. Tendremos que jugar muy bien contra ellos para ganar”, expresó el capitán Haarhuis.

El conductor neerlandés lamentó la ausencia de Griekspoor, pero apuntó: “Con Botic y Jesper contamos con dos jugadores muy buenos que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones. Guy den Ouden está teniendo un año muy bueno y, por lo tanto, es un refuerzo lógico para el equipo. En dobles, tanto Arends como Verbeek son nuevos en el equipo. Ambos jugadores han demostrado durante el último año que pueden competir con los mejores jugadores al más alto nivel cada semana. Si jugamos con nuestras fortalezas, tenemos posibilidades contra cualquier equipo. Tengo muchas ganas de jugar contra Argentina con este equipo en un fantástico ambiente holandés en Groningen”.

Dit is TeamNL! 🦁



Paul Haarhuis: "Helaas is Tallon Griekspoor niet beschikbaar voor de Davis Cup, maar met Botic en Jesper hebben we twee zeer goede spelers die hun klasse al vaak bewezen hebben."



El anuncio de Países Bajos se produce un día después de la confirmación del equipo argentino. Con respecto al equipo que a principios de año venció a Noruega, el capitán nacional Javier Frana anunció el regreso de Francisco Cerúndolo (23°) por Facundo Díaz Acosta y el debut de Francisco Comesaña (71°; 54° en el ranking en vivo), en el lugar de Mariano Navone, que ganó el quinto punto ante los nórdicos. Además, el equipo lo integrarán Tomás Etcheverry (58°) y los doblistas Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

La destacada tarea de Comesaña en el Masters 1000 de Cincinnati (llegó a los 8vos de final; anoche perdió con el ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-3) le permitió ganarse un lugar en la convocatoria. Hasta hace algunos días, Frana tenía mayor consideración por Navone para ser el tercer singlista, pero modificó su decisión, priorizando la actualidad del marplatense y su mejor performance sobre superficie dura (la que va a presentar Países Bajos).

El marplatense Francisco Comesaña, de destacada tarea en Cincinnati, fue convocado para la Copa Davis por primera vez DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frana, que estuvo presente en Cincinnati asistiendo como entrenador a Etcheverry, elogió al debutante: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y muy buena energía. Es versátil, tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Su profesionalismo, pasión y compromiso le han permitido crecer y afianzarse en la parte alta del circuito”.