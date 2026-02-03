Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup

El tenis argentino recibió una noticia de impacto. Paola Suárez, que trepó al número 1 de dobles en 2002, encumbrándose como la primera jugadora argentina de la historia -hombre o mujer- en lograr un primer puesto oficial en el circuito profesional y ganadora de 44 títulos en pareja (ocho de ellos de Grand Slam) es la nueva capitana del equipo albiceleste de la Billie Jean King Cup.

Paola Suárez, una coleccionista de títulos: en una producción en el BALTC, con muchos de sus trofeos más valiosos

“Cuando me llamó Flor (Labat; vicepresidenta tercera de la Asociación Argentina de Tenis) me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue que iba a ser imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades, pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar todas juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y estoy dispuesta a afrontarlo. Creo que se da en un momento idóneo de mi vida”, expresó la pergaminense, que está radicada en España desde hace cuatro años.

El anuncio de la AAT

Ganadora de la medalla de bronce en dobles en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, junto con Patricia Tarabini. Fue número 1 de dobles en 2002 y, además, top ten en singles (9°, en 2004, obteniendo cuatro trofeos). Escribió una carrera cinematográfica. En agosto de 2023, durante una visita a Buenos Aires, le brindó una entrevista a LA NACION y contó que desde su retiro, en 2012 (ya lo había hecho en 2007, pero regresó unos meses para competir en los Juegos Olímpicos de Londres), prácticamente no había vuelto al ámbito del tenis. Se “dedicó” a ser madre. Tiene dos hijos: Álvaro, de 11 años, argentino, y Sofía, de 7, española.

“Fui madre full time hasta octubre pasado (de 2022), que me empecé a involucrar un poquito con el tenis. Pero hasta entonces me dediqué a mis niños. Deseaba tanto tener hijos que quería estar cuando fueran chiquitos”, le dijo en ese momento a LA NACION en el Centro Asturiano, el club de Vicente López que actuó como base de entrenamiento durante su época profesional y al que, en ese instante del reportaje, hacía “como diez años” que no visitaba. En los últimos años trabajó con chicos en una academia en Oviedo y organizando torneos.

Desde Pergamino trepó al N° 1 de dobles en 2002, encumbrándose como la primera argentina de la historia -hombre o mujer- en lograr un primer puesto oficial en el circuito profesional

“Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo”, apuntó Suárez, que reemplazará a Mercedes Paz, que estuvo siete años de conducción.

Una de las primeras tareas de Paola (de 49 años) será conocer personalmente a las jugadoras actuales de la Argentina y charlar con ellas. A mediados de este mes volará a Buenos Aires con el objetivo de reunirse con las que estén en el país. Naturalmente las vio jugar por TV u otras plataformas, pero al estar radicada en el exterior, por haberse mantenido alejada del tenis profesional durante un largo período y por la diferencia generacional (Solana Sierra y Julia Riera, por ejemplo, tienen 21 y 23 años), necesita profundizar el vínculo y el conocimiento de cada una.

Paola Suárez junto con la española Ruano Pascual, su gran amiga y compañera de dobles

El cuerpo técnico argentino de la BJK Cup contará también con Mariano Hood, en el rol de subcapitán, la misma función que ocupó hace una década cuando acompañó a Daniel Orsanic en la campaña del título en la Copa Davis. El Niño fue un destacado doblista (13 títulos ATP y 20° del mundo en 2003) y desde hace muchos años se dedica a ser entrenador; en los últimos tiempos, por ejemplo, trabajó con Andrés Molteni y Máximo González.

“Para mí la persona que esté al lado mío es sumamente importante a nivel personal, y Mariano es una persona intachable. Me puede aportar muchísimo a mí y al equipo. Fue un muy buen jugador, tiene la experiencia de haber sido entrenador y campeón en la Copa Davis. Sabe cómo es el tema de trabajar en equipo y me puede ayudar en todos los aspectos. Tenerlo al lado me hace sentir cómoda y tranquila. También tiene un buen carácter para poder trabajar con chicas”, dijo Poly, como la apodaron a Suárez durante su carrera.

Suárez fue protagonista en el mejor Roland Garros de la historia para el tenis argentino, el de 2004, cuando Gaudio le ganó la final a Coria: Paola ganó el título en dobles y alcanzó las semifinales en singles

“Hablamos con las jugadoras y todas estuvieron de acuerdo en que sea una capitana mujer. Paola, por trayectoria, por ranking y todo su currículum creíamos que era la persona adecuada para ocupar ese cargo. La llamamos, lo pensó y a los pocos días nos dijo que sí, que quería sumarse y, a partir de ahí, avanzamos”, explicó Labat, que continuará como dirigente, pero dejará el lugar de subcapitana que tuvo durante el período de Mercedes Paz.

La AAT consultó a las jugadoras y había surgido el nombre de Laura Montalvo. También el de Gastón Etlis. Pero, finalmente, ninguno avanzó. Y Suárez, que tiene una espalda importante por lo que fue su carrera como jugadora, fue la elegida. Como jugadora de la BJK Cup (antes, Fed Cup), Suárez debutó en 1996. Jugó cinco temporadas y tuvo un récord de 14 victorias y 5 derrotas, entre singles y dobles.

El debut de Paola como capitana será en el Grupo Américas I, la semana del 6 de abril, todavía con sede a confirmar. La Argentina se medirá con los mejores equipos de la región: este año el desafío será mayor que años anteriores, ya que, al igual que el equipo nacional, combinados fuertes como Brasil, México y Colombia perdieron en los playoffs de noviembre y volverán a disputar esta instancia continental. Bajo la conducción de Paz, el equipo argentino disputó cinco series de playoffs, pero no pudo ascender, el objetivo principal.