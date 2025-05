Partidos de hoy de Roland Garros 2025: quiénes juegan y cómo está el cuadro

Este lunes continúa Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada 2025 que se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo en París, Francia; con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos individual masculino y femenino. Los encuentros inician a las 6 (hora argentina) y se transmiten en vivo por ESPN 2 y 3 y la plataforma digital Disney+ Premium. Los canales deportivos también se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones sobresalen las presentaciones del número 1 del ranking mundial de la ATP, el italiano Jannik Sinner (1°), vs. el francés Arthur Rinderknech desde las 15.15 (hora argentina) en el estadio Philippe Chatrier, y del campeón defensor, Carlos Alcaraz (2°), vs. el italiano Giulio Zeppieri (Q) a las 7 en el court Suzanne Lenglen.

Jannik Sinner volvió a jugar en el Masters 1000 de Roma tras cumplir su sanción por doping Andrew Medichini - AP

Además, en el escenario Simonne Mathieu el noruego Casper Ruud (7°) choca con el español Albert Ramos Viñolas (Q) desde las 6 y, a continuación, el estadounidense Taylor Fritz (4°) se mide con el alemán Daniel Altmaier.

La jornada tiene también el debut de tres argentinos: Sebastián Báez vs. el serbio Miomir Kecmanovic desde las 6 en el court 4; Tomás Etcheverry vs. el griego Stefanos Tsitsipas (20°) a las 7.40 en la cancha número 6; Camilo Ugo Carabelli vs. el español Jaume Munar desde las 10 en el court 12; y Francisco Cerúndolo (18°) vs. el canadiense Gabriel Diallo a las 8.50 en la cancha 13.

Cuadro del torneo masculino de Roland Garros 2025

La parte alta del cuadro masculino de Roland Garros 2025 Roland Garros

La parte baja del cuadro masculino de Roland Garros 2025 Roland Garros

En el campeonato femenino la polaca Iga Swiatek (5ª), ganadora de Roland Garros 2024, choca con la eslovaca Rebecca Šramková desde las 7 (hora argentina) en el court Philippe Chatrier. A continuación, la nipona Naomi Osaka enfrenta a la española Paula Badosa (10ª). Otras favoritas al título que se presetan son la estadounidense Emma Navarro (9ª) ante la española Jéssica Bouzas Maneiro desde las 6 en el court Suzanne Lenglen y la norteamericana Madison Keys (7ª) contra la australiana Daria Gavrilova a las 10.30 en el estadio Simonne Mathieu.

De las tenistas argentinas, la única que sale a escena es Julia Riera (Q) y lo hace ante la kazaja Elena Rybakina (15ª) a partir de las 6 en el court 14.

Cuadro del torneo femenino de Roland Garros 2025

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2025 Roland Garros

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2025 Roland Garros

Tabla de campeones de Roland Garros

Torneo masculino

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal, quien este domingo fue homenajeado por la organización. El español, ya retirado, batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo siguen el galo Max Décugis con ocho y el sueco Björn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Torneo femenino

En la rama femenina la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf con seis cada una mientras que la también gala Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.