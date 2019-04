Nadal cuestionó la lucha femenina por igualar los premios con los varones en el tenis y Ormaechea salió a cruzarlo

28 de abril de 2019 • 11:06

"Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, eso no es así. Otra cosa es quién vende más o menos, eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales pero algunos merecen más y otros merecen menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, debo ganar más que el resto. No importa si es hombre o mujer".

La frase la dijo Rafael Nadal , durante su participación en el ATP 500 de Barcelona, en relación a las diferencias que existen entre los premios económicos que cobran los hombres y las mujeres en el circuito ATP y WTA.

El número 2 del mundo agregó, fastidiado: "Es curioso que siempre se debata sobre la igualdad en los premios en el tenis cuando somos el único deporte en el mundo que tenemos el mismo premio en casi todos los torneos. No sé por qué no se debate sobre fútbol, básquet u otros deportes importantes en el mundo donde las mujeres están a kilómetros de distancia del tenis. Siempre se habla del tenis cuando nosotros apoyamos el circuito femenino más que ningún otro deporte en el mundo."

Ante el peso que tiene semejante voz autorizada, la que salió a cruzarlo fue nada menos que Paula Ormaechea . La argentina utilizó su cuenta de Twitter para sentar posición y cuestionar la palabra de Rafa: "A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. Así no avanzamos más querido Rafael!"

La sunchalense, de 26 años, volvió a la actividad en 2018, luego de una serie de operaciones y problemas físicos, y ocupa en la actualidad el puesto número 208 del ranking de la WTA.