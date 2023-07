Pedro Cachin derrotó a Roberto Bautista Agut, uno de los mejores 25 jugadores del mundo, y jugará los cuartos de final del ATP de Gstaad

escuchar

Con 1050 metros sobre el nivel del mar, Gstaad organiza uno de los torneo con mayor altitud del circuito ATP. Esta exclusiva estación invernal suiza es famosa en el tour, entre otros aspectos, porque fue el escenario, en 1998, del primer partido oficial de Roger Federer en un main draw (victoria por un doble 6-4 del argentino Lucas Arnold Ker). En medio de ese paisaje montañoso, un tenista argentino celebró una valiosa victoria para alcanzar los cuartos de final de un torneo por primera vez en la temporada: el cordobés Pedro Cachin , 90° del ranking, derrotó al primer preclasificado, el español Roberto Bautista Agut (25°), por 7-6 (7-4) y 7-6 (7-3), en dos horas y diez minutos.

“Fue un partido muy cerrado. Creo que el primer set duró una hora y cuarto, no eran puntos muy largos, pero sí eran games largos, porque sacamos bien los dos. Creo que en el segundo set ninguno de los dos tuvo bolas de quiebre. Roberto demuestra desde hace muchos años que representa la elite del tenis y enfrentarlo siempre es un desafío importante. Estoy muy contento con esta victoria”, expresó el jugador nacido en Bell Ville, de 28 años.

Pedro Cachin jugará, en Gstaad, sus primeros cuartos de final de la temporada https://twitter.com/SwissOpenGstaad

Cachin terminó el partido con siete aces, dos doble faltas, un 67% de primeros servicios, un 73% de puntos ganados con el primer saque (46 de 63) y un 52% con el segundo. Salvó cinco de seis chances de quiebres generadas por el jugador de Castellón y, en la única oportunidad de rompimiento que le generó al extop ten (Bautista Agut fue número nueve en 2019), la concretó.

“Las condiciones del torneo, en medio de las montañas y con altura, me encantan. Es muy parecido a Madrid, donde también me fue bien. Acá hay una altura que resulta bastante rápida para la pelota pero controlable. Para el saque y los tiros de fondo es una altura que me da confianza. Cuando arriesgás es más difícil porque la pelota vuelva más, pero me gusta. Es un placer jugar acá en Gstaad. El lugar es impresionante”, apuntó Cachin, que este año alcanzó los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, donde hay 657 metros de altitud y las condiciones son más rápidas, como en Gstaad.

Pedro Cachin celebró en Suiza Julian Finney - Getty Images Europe

Será la primera vez que Cachin dispute los cuartos de final de un ATP Tour desde el Córdoba Open 2019. En aquella instancia perdió con Juan Ignacio Londero, que más tarde sería el campeón, derrotando a Guido Pella en la final.

Ante Bautista Agut, el cordobés logró su tercera victoria del año ante un top 30: antes, en Madrid, derrotó a Francisco Cerúndolo y a Frances Tiafoe, que eran 30° y 11°, respectivamente. El próximo rival de Cachin será el español Jaume Munar, que superó al suizo Stan Wawrinka por 7-6 (7-3) y 6-1. El historial entre el argentino y Munar favorece por 6-0 al español, aunque todos fueron partidos disputados por Futures y Challengers, entre 2015 y 2022. “Será un partido muy duro, él siempre me ganó, pero yo hoy me siento un jugador más completo”, sumó Cachin.

El Swiss Open Gstaad es un torneo de gran tradición en el ATP Tour para el tenis argentino. En más de 50 años de historia, el polvo de ladrillo helvético fue conquistado por Guillermo Vilas (1974, 1978), José Luis Clerc (1982), Martín Jaite (1990) y Gastón Gaudio (2005). El último tenista argentino que alcanzó la final fue Juan Mónaco en la temporada 2014, que cayó con el español Pablo Andújar.

El torneo de Gstaad es uno de los últimos sobre polvo de ladrillo europeo de la temporada. Esta semana, además, se disputa el certamen de Bastad, Suecia (donde este viernes, por los cuartos de final, se medirán Francisco Cerúndolo vs. Federico Coria ). La semana próxima se jugarán los ATP de Hamburgo y Umag, y, desde el 31 de julio, el último torneo sobre superficie lenta será en Kitzbühel.

Este jueves, también en Gstaad (630.705 euros en premios), por los octavos de final, perdió el argentino Facundo Bagnis (136°; proveniente de la clasificación) ante el peruano Juan Pablo Varillas (66°), por 6-2 y 6-1.

