Las disculpas de Medvedev, el número 5 del ranking, ante el público del US Open Fuente: Reuters

3 de septiembre de 2019 • 19:25

El ruso Daniil Medvedev derrotó el martes al suizo Stan Wawrinka y se convirtió en el primer ruso en llegar a la semifinal de un Grand Slam desde 2010; en este caso, el Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

Medvedev, quinto favorito, se impuso por 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-1, y se enfrentará en la etapa de los cuatro mejores del US Open con el vencedor del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov (78° del ranking) y el multicampeón Roger Federer, de 38 años y ganador de 20 Grand Slams.

Las disculpas de Medvedev

"Estoy feliz de estar en mi primera semifinal", dijo el ruso, de 23 años y que sigue los pasos de Mikhail Youzhny, último ruso en llegar a las semifinales en Flushing Meadows, en 2010. Entrevistado apenas terminó el encuentro, el número 5 del mundo contó: "Fue un partido extraño, tuve problemas en el cuadriceps casi desde el primer game, no es fácil jugar con eso, me sentí extraño pero también estoy contento por haber ganado. Veré como me siento para la semifinal", destacó.

La frase irónica del ruso contra el público

Pero Medvedev también fue consultado por su relación con el público neoyorquino, que lo abucheó en los partidos previos contra Feliciano López y el alemán Dominik Koepfer. El ruso se puso a la gente en contra al maltratar a un ball boy y se mostró desafiante en su discurso después de ganar, cuando señaló con ironía: "La energía que me dieron esta noche me dio la victoria. Si no fuera por ustedes no ganaba, porque estaba cansado y con calambres. Quiero que todos sepan, cuando se vayan a dormir, que gané gracias a ustedes. Cuanto más lo hagan, más voy a ganar". Después de recibir una multa de 9000 dólares por el gesto contra el alcanzapelotas, reconoció: "Necesito ser una mejor persona en la cancha. Para ser honesto, fui un idiota".

En el inmenso Arthur Ashe, y después de eliminar a Wawrinka, el ruso buscó una tregua: "Mucha gente me quiere, mucha gente que no, trato de ser yo mismo. Tengo dos palabras para describir esta relación: la primera es eléctrica; la segunda es controversia. Es como que lo que hago no es tan bueno pero a veces a la gente le caigo bien y otros quieren que me lesione. Yo trato de dar lo mejor y muchos entienden esto. Sólo tengo para decir perdón y gracias".

El gesto de Medvedev contra un ball boy que despertó críticas

El ruso, que se aseguró al ascenso al número 4 del ranking, es el jugador con más triunfos en lo que va del año, con 44 victorias, y llegó a Nueva York en buena racha, ya que ganó el Masters 1000 de Cincinnati y llegó a las finales de Montreal y Washington.