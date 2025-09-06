En qué canal pasan Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova por la final femenina del US Open 2025 hoy

La bielorrusa Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) y la estadounidense Amanda Anisimova (9°) protagonizarán este sábado la gran final del US Open 2025. Con un bagaje distinto que puede ser determinante: la primera es la campeona vigente e intentará defender el título que consiguió en 2024, con vasta experiencia en definiciones grandes, mientras que la local jugó recientemente por el título en Wimbledon, pero se quedó con un sabor demasiado amargo.

El partido definitorio se disputa este sábado a las 17 (horario argentino) en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, New York, y en la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.

Sabalenka se instaló en la final tras dejar en el camino a la norteamericana Jessica Pegula (4°), justamente a quien derrotó en la final del año pasado, por 4-6, 6-3 y 6-4. Así, la campeona defensora persigue el cuarto Grand Slam de su carrera tras la obtención del Australian Open 2023 y 2024, y del US Open 2024. En lo que va del 2025 se consagró en el Masters 1000 de Madrid y Miami, y en el WTA 500 de Brisbane y Stuttgart, además de ser finalista del Masters 1000 de Indian Wells y de dos de los tres majors restantes: Australian Open y Roland Garros.

Por su parte Anisimova que, con resiliencia y superación, aprendió a “creer en ella misma” para volver a una final de Grand Slam apenas dos meses después de sufrir la peor derrota de la historia en una definición de los cuatro torneos más importantes del mundo (doble 6-0 vs. Iga Swiatek en Wimbledon), también irá por el título. Tras aquella frustración en Londres venció justamente a la tenista polaca en cuartos de final y luego hizo lo propio ante la japonesa Naomi Osaka (ex N° 1 y actual 24° del ranking WTA) por 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3.

El camino de Sabalenka hacia la final

Primera ronda : 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova (108°).

: 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova (108°). Segunda ronda : 7-6 (4) y 6-2 a la rusa Polina Kudermetova (67°).

: 7-6 (4) y 6-2 a la rusa Polina Kudermetova (67°). Tercera ronda : 6-3 y 7-6 (2) a la canadiense Leylah Fernández (30°).

: 6-3 y 7-6 (2) a la canadiense Leylah Fernández (30°). Octavos de final : 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa (95°).

: 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa (95°). Cuartos de final : Pasó por abandono ante la checa Marketa Vondrousova .(60°).

: Pasó por abandono ante la checa Marketa Vondrousova .(60°). Semifinal: 4-6, 6-3 y 6-4 a la norteamericana Jessica Pegula (4°).

El camino de Anisimova hacia la final

Primera ronda : 6-3 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (83°).

: 6-3 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (83°). Segunda ronda : 7-6 (2) y 6-2 a la australiana Maya Joint (43°).

: 7-6 (2) y 6-2 a la australiana Maya Joint (43°). Tercera ronda : 6-4, 4-6 y 6-2 a la rumana Jaqueline Cristian (50°).

: 6-4, 4-6 y 6-2 a la rumana Jaqueline Cristian (50°). Octavos de final : 6-0 y 6-3 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°).

: 6-0 y 6-3 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°). Cuartos de final : 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek (2°).

: 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek (2°). Semifinal: 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3 a la japonesa Naomi Osaka (24°).

Cómo ver online la final del US Open 2025

La final del US Open, como sucedió con todos los partidos, se puede ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN 2, a través de sus diferentes canales, transmite la definición por televisión. Quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Máximas ganadoras del US Open

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.