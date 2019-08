Vasek Pospisil, el tenista canadiense que reclama derechos. Crédito: @vasekpospisil

En el mundo del tenis, sobre todo en la elite, pocas veces se oyen a los propios protagonistas ir en contra del sistema y de lo que marca el mercado. Por ello, cada vez que ocurre, la repercusión es muy grande. Y mucho más cuando las críticas tienen profundidad y contundencia, como lo expresado por el canadiense Vasek Pospisil en las últimas horas. El tenista canadiense, actual 205º del ranking individual pero 25º en 2014, escribió un artículo en el periódico "The Globe and Mail", de Toronto, titulado: "El tenis necesita un cambio si quiere restaurar la equidad y la transparencia".

Ex miembro del Consejo de Jugadores de la ATP, Pospisil (29 años) se pasó los últimos siete meses rehabilitándose de una cirugía de espalda y redujo considerablemente su ranking, pero al margen de ello utilizó ese medio periodístico para manifestar su indignación por los -según su mirada- insuficientes ingresos económicos que perciben los jugadores y cómo padecen el día a día los que no ostentan un lugar de privilegio en el ranking. Además, puso la lupa en las negociaciones de los torneos y reclamó la creación de un sindicato de jugadores para intentar cambiar los problemas que afectan sus vidas.

En la carta, Pospisil (ganó seis títulos en dobles, incluido Wimbledon 2014 en pareja con el estadounidense Jack Sock) comenzó recordando el esfuerzo que realizó su familia (de origen checo) para que él pudiera ser tenista profesional y luego narró, en detalle, las distintas etapas por las que atravesó, hasta empezar a escuchar en las giras hablar de "codicia, poder y control total que los torneos principales ejercen sobre los jugadores". A continuación, algunos de los párrafos más destacados, que una vez publicados fueron ponderados en las redes sociales por protagonistas del tenis como Martina Navratilova, Brad Gilbert y Nicolás Pereira, entre otros:

"Es un viaje largo y difícil al nivel superior del tenis profesional. Requiere años de sacrificios familiares, una dedicación al deporte desde una edad temprana y es increíblemente costoso. Y, sin embargo, cuando los jugadores alcanzan el nivel más alto, todavía se les niegan algunas de las ventajas que deberían incumbir al alcanzar esa meseta. Se necesitan cambios, específicamente una mayor parte de los ingresos y un sindicato para abogar por el interés de los jugadores, para restaurar la equidad y la transparencia.

Tenía cinco años cuando comencé a jugar. En mi caso, mi dedicación al deporte fue posible gracias a mis padres, quienes escaparon del régimen comunista en la República Checa y emigraron a Canadá sin dinero en sus bolsillos. Nací poco después. Mi padre se convirtió en un ávido fanático del tenis y comenzó a entrenarme leyendo revistas y viendo videos. Cuando tenía 12 años, comencé a estudiar en casa. Esto significó más tiempo en la cancha y al mismo tiempo tener la flexibilidad de viajar a competiciones. Cuando tenía 14 años, mi padre vendió nuestra casa en la pequeña ciudad en la que crecí y toda nuestra familia de cinco personas más dos perros vivía en un apartamento de una habitación para poder perseguir mis sueños en el tenis. Mi padre también renunció a su trabajo para poder viajar conmigo a tiempo completo, con un presupuesto muy reducido. Condujimos por los continentes de torneo en torneo, durmiendo en hoteles baratos, casas de amigos y, ocasionalmente, áreas de descanso.

Sin grandes sacrificios de mi familia, habría sido casi imposible para mí 'lograrlo' en el deporte.

Cuando finalmente llegué al nivel de Grand Slam y Masters, fue como un sueño hecho realidad. Todo el trabajo duro y los sacrificios valieron la pena y finalmente hubo un retorno de las inversiones. Después de mi primer año exitoso en el ATP Tour, les devolví a mis padres todo lo que hicieron por mí. Me emocionó haberlo hecho y pensé: 'Aquí estoy. Finalmente llegué a este mundo perfecto de tenis de primer nivel'. Hubo ventajas, buenos hoteles (¡por fin!), choferes en las canchas, comida gratis. Qué gran cambio de permanecer en los ghettos de la Ciudad de México con disparos en los callejones o cuando jugué en Nicaragua en medio de disturbios. El tenis profesional de primer nivel era mucho más glamoroso.

Sin embargo, a medida que la fase de luna de miel del deporte comenzó a desaparecer, comencé a escuchar de los jugadores más viejos y con más experiencia en la gira sobre la codicia, el poder y el control total que los torneos principales tienen sobre los jugadores. Comencé a ver las cosas de manera diferente y a notar las reuniones de negocios y los rumores de grandes acuerdos hechos detrás de escena.

Vasek Pospisil, en acción. Fuente: AFP

Decidí postularme para el Consejo de Jugadores de la ATP Tour de 10 miembros y hace un año fui elegido. No podía creer las cosas que estaba escuchando y me indignaron las realidades del Tour. Quería intentar efectuar el cambio. Me enfureció la falta de sustancia e información en las reuniones del Consejo de Jugadores de la ATP, donde están presentes todos los mejores jugadores de la gira. Quería hacer algo, pero principalmente, quería saber más.

Quería saber por qué los eventos de Grand Slam solo dan el 14 por ciento (7 por ciento a los hombres, 7 por ciento a las mujeres) de los ingresos a los atletas cuando la mayoría de los otros deportes profesionales de tamaño comparable están cerca o por encima de los 50 por ciento. El tenis tiene el reparto de ingresos más bajo de todos los deportes profesionales que se han convertido en un negocio global. Incluso el 14 por ciento no es una cifra auditada. Este número podría, potencialmente, ser un poco menor.

Esta baja participación en los ingresos, a su vez, significa que solo un puñado de tenistas puede ganarse la vida en un deporte que genera miles de millones de dólares y en el que los atletas tienen quizás los gastos de bolsillo más altos en comparación con otros deportes.

Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. 'Aquí vamos, otro atleta profesional rico que pide más dinero'. Pero escúchame.

Si bien es cierto que los 50 mejores jugadores del mundo se ganan la vida de maravilla, yo vivo de forma saludable, por lo que estoy agradecido, la realidad es que, fuera de los 100 mejores jugadores, cuando sumas gastos para un calendario de viaje de 30 a 35 semanas, la mayoría de los jugadores están perdiendo dinero.

A modo de comparación, en 2018, los jugadores individuales masculinos que terminaron el año del puesto 51 al 100 obtuvieron un promedio de US$ 583.235 (restarle los impuestos y los gastos). En la NHL (la liga profesional de hockey sobre hielo) la temporada pasada, hubo más de 450 jugadores que ganaron más de US$ 1 millón. La participación en los ingresos de la NHL es del 50 por ciento. Además, sus gastos están cubiertos.

El dinero del tenis está ahí, los jugadores lo merecen, pero no lo obtienen. Una razón es la estructura de gobierno de la ATP. El órgano rector de las giras profesionales de tenis masculino, con la excepción de los cuatro Grand Slam, tiene tres representantes de jugadores y tres representantes de torneos. Dado que todos los problemas importantes que se votan terminan en un empate 3-3, nada cambia y los torneos continúan tomando todas las decisiones porque, bueno, están 'dirigiendo' el espectáculo.

La estructura de gobernanza es una herramienta muy efectiva para que los torneos mantengan su monopolio y control completo de la ATP, ya que los jugadores casi no tienen poder para cambiar asuntos que afectan sus medios de vida.

Ningún otro deporte u organización profesional está estructurado de una manera tan caótica. Finalmente deja a los jugadores impotentes. Entonces, ¿por qué los tenistas no forman un sindicato, similar a lo que tienen otros deportes importantes?

Si solo fuera así de simple. Pero es importante saber que los principales órganos rectores del tenis están completamente en contra de cualquier movimiento de jugadores para unificarse.

Uno de los argumentos y amenazas utilizados contra nosotros por la ATP, nuestra propia organización, para detener el impulso de formar un sindicato, es que somos contratistas independientes y no podemos unificarnos legalmente sin la amenaza de ser demandados (.) Según los estatutos de la ATP somos, pero esto dependería de cómo un juez vería el caso en el tribunal de justicia. ¿Serían los tenistas realmente capaces de ganarse la vida fuera del ATP? ¿O somos contratistas dependientes cuyos medios de vida dependen de los eventos ATP y Grand Slam? Estoy mucho más inclinado a elegir este último. Tenemos obligaciones con la ATP y la organización nos penaliza por no participar en los grandes eventos. Entonces, estoy dispuesto a apostar que un juez tomará el lado de los jugadores y hará explotar ese argumento en pedazos. En ese momento se puede formar un sindicato y se puede dar un paso hacia la justicia y el trato justo.

Es natural que los jugadores piensen que están siendo maltratados cuando se nos niega la capacidad de ver la situación financiera de los eventos en los que jugamos.

Un sindicato de jugadores ayudaría a equilibrar las escalas para darles a los jugadores una voz más efectiva, una voz legal, en las negociaciones sobre el reparto de ingresos para los torneos y los Grand Slams.

Nos dicen constantemente que debemos 'confiar' en los torneos y que esta es una 'asociación'. Excepto que esto es un negocio. A los jugadores se les da lo mínimo de lo que sienten los órganos de gobierno para evitar una revolución o un grupo de jugadores extremadamente enojado. El objetivo de la ATP, para evitar disturbios en su imperio controlado y bien administrado, es dar a los jugadores solo lo que necesitan. Aún así, hay una historia de inquietud de jugadores en el Tour. En 2012, casi todos los jugadores (excepto uno en una posición de alto perfil) querían boicotear el Abierto de Australia. Debido a esta presión, hubo aumentos en premios de los Grand Slams en los últimos años.

Lo que deseo y para lo que estoy trabajando es que haya un equilibrio de poder en ambos lados para que pueda ocurrir una verdadera negociación. Me gustaría que tanto los jugadores como los torneos vengan a la mesa, hagan sus argumentos y lleguen a compromisos de los que puedan beneficiarse mutuamente. Lo que estoy defendiendo es justicia y transparencia, nada más.

Es importante hacer crecer el deporte más allá de una pequeña elite de los mejores profesionales. Es importante compartir el botín del arduo trabajo de los tenistas de toda la vida que aman el juego.

El tenis necesita un cambio".