Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Este jueves se disputaron los cuartos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner y Daniil Medvedev vs. Carlos Alcaraz. Ambos partidos se llevarán a cabo este sábado en el complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres fue el alemán Zverev (4° del ranking ATP), quien dejó en el camino a una de las revelaciones de esta edición, el francés Arthur Fills (32°), tras ganarle por 6-2 y 6-3. Persigue su octavo título de esta categoría y, a su vez, el primero en Indian Wells, donde su mejor actuación hasta el momento había sido alcanzar los cuartos de final en 2021 y 2024.

Alexander Zverev dejó en el camino a Arthur Fills y se metió en las semifinales de Indian Wells MATTHEW STOCKMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Luego llegó el turno del italiano Sinner (2°), que superó a otra de las sorpresas de este año, el local Learner Tien (27°), por un contundente 6-1 y 6-2. Al ausentarse del “quinto Grand Slam” en 2025, ya sumó más puntos que cualquiera de los otros participantes, pero aún consagrándose no podrá superar a Alcaraz en lo más alto del escalafón mundial. En su vitrina acumula cinco Masters 1000, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; y París 2025.

Posteriormente, el ruso Medvedev (11°) dejó fuera de competencia al campeón en ejercicio, el británico Jack Draper (14°), al ganarle por 6-1 y 7-5. Quiere recuperar su mejor versión, aquella que lo llevó a ser el mejor del mundo en 2022, para volver a ocupar los primeros puestos del ranking. Y va por el buen camino, porque ya ganó dos títulos en lo que va del año (ATP 250 de Brisbane y ATP 500 de Dubai). En caso de pasar a la final, volverá al Top 10 en detrimento del kazajo Alexander Bublik.

Daniil Medvedev quiere volver a ser lo que era; el ruso ya está en semifinales y sueña en grande MATTHEW STOCKMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por último, el español Alcaraz (1°), bicampeón de Indian Wells en 2023 y 2024, eliminó al británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-4. El líder de la clasificación internacional persigue su noveno Masters 1000 ya que, además de sus dos festejos en el campeonato que se disputa en California, también ganó dos veces en Madrid (2022 y 2023) y una en Miami (2022), Montecarlo (2025), Roma (2025) y Cincinnati (2025).

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA