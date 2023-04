Rafael Nadal, acorralado por las dolencias: ahora anunció que no jugará el torneo de Barcelona

escuchar

Baja en Montecarlo esta semana, el español Rafael Nadal anunció este viernes que tampoco jugará el Torneo de Barcelona, que se disputará la semana próxima, al no encontrarse a punto para competir tras la lesión que sufrió en el Abierto de Australia. ”Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición”, afirmó Nadal, ganador en doce ocasiones del torneo barcelonés, en un comunicado en su cuenta de Instagram.

”Barcelona es un torneo especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre de una sensación única”, añadió el tenista español, que sigue preparando su vuelta a la competición tras su lesión. Nadal, que ya había sido baja en Indian Wells y el Masters 1000 de Miami, esperaba volver a la competición en Montecarlo, el Masters 1000 que está en juego esta semana y que abre la gira europea de polvo de ladrillo, pero finalmente fue baja, como ahora en Barcelona. El tenista español, en el número 15 del ránking, está anunciado para el Masters 1000 de Madrid, que se jugará del 24 de abril al 7 de mayo y, de estar, supondría su primera competición en tierra batida con los ojos puestos en Roland Garros, su gran objetivo.

Sin competir desde enero

Nadal se pierde por segundo año consecutivo los torneos de Montecarlo y Barcelona, y de jugar en Madrid y en Roma, repetiría la misma preparación que la pasada temporada para el torneo parisino, cuando ganó por 14ª vez la Copa de los Mosqueteros. El tenista de Manacor no compite desde que perdió en la segunda ronda de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (18 de enero), un partido en el que sufrió una “lesión grado 2 en el psoas ilíaco” de la pierna izquierda. El jueves, el español publicó en su cuenta de Instagram unas fotos en las que estaba entrenándose en las instalaciones de su academia en Manacor con la leyenda “seguimos trabajando”. El diagnóstico médico inicial sobre la lesión de Nadal apuntaba a una recuperación de “6 a 8 semanas”, que ya se convirtieron en 13. Rafa, hasta ahora, se perdió seis torneos.

Rafael Nadal, durante una sesión de entrenamiento en su academia; finalmente, no llegará a jugar en Barcelona

Pese a la baja de Nadal, el Torneo de Barcelona seguirá contando con un cartel de altura encabezado por el número dos del mundo, Carlos Alcaraz, que debería empezar en la capital catalana su temporada sobre polvo de ladrillo. Alcaraz también fue baja en Montecarlo tras regresar tocado de su participación en el Torneo de Miami. Una artritis postraumática en la mano izquierda y unas molestias musculares en la columna impidieron que el murciano pudiera competir en Mónaco, tras perder la semifinal de Miami frente al italiano Jannik Sinner en un partido que acabó con calambres.

Alcaraz, ganador en Indian Wells y que también apunta a Roland Garros como uno de sus grandes objetivos, publicó el jueves unas imágenes suyas en las prácticas. ”Vuelta a la pista y vuelta a la tierra! Vamoooos!”, escribió Alcaraz en su cuenta de Instagram, sobre dos fotos suyas sonriendo y a punto de hacer un saque, acompañadas de un emoticono de brazo como señal de fuerza.Junto a Alcaraz, también estarán en Barcelona otros tres Top-5 como Stefanos Tsitsipas (N.3), Casper Ruud (N.4) y Daniil Medvedev (N.5), según la lista anunciada por la organización del torneo, que no contará con la presencia del número uno, Novak Djokovic.

