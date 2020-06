Rafael Nadal cumple años: un toro enjaulado que no puede celebrar en París

Crédito: instagram/Nadal

"Gracias por todas las felicitaciones hoy por mi cumpleaños". Rafael Nadal agradeció al mundo los saludos que recibió hoy por su aniversario Nº 34. Una situación siempre especial para él, pero ahora en un momento en que el ATP Tour se encuentra interrumpido desde hace varios meses por la pandemia del coronavirus. Lo concreto es que hoy, Rafa es un toro enjaulado y muy lejos de las canchas por fuerza mayor.

Sucede que a fuerza de triunfos, se convirtió en una costumbre que Nadal celebre su cumpleaños en París. El tenista suele estar inmerso el 3 de junio, día en el que nació, del año 1986, en Roland Garros, segundo Grand Slam del calendario. El manacorí se coronó en 12 ocasiones en la tierra de a Philippe Chatrier y sólo perdió dos veces en el Bois de Boulogne. Las derrotas llegaron en los octavos de final 2009 , en el recordado traspié ante Robin Söderling y seis campañas después en los cuartos de final ante Novak Djokovic.

Pero además, en 2016 Nadal tampoco estuvo en París para su cumpleaños y lo festejó en Mallorca. Había ganado fácilmente sus dos primeros partidos en Roland Garros en tres sets (el segundo a Facundo Bagnis), pero no se presentó en tercera contra ante Marcel Granollers (28 de mayo) por una lesión en la muñeca izquierda.

Fue particular lo que sucedió en 2005, coincidiendo con su primer título en Roland Garros. El 2 de junio de aquel año, en la víspera de su primer enfrentamiento ante Roger Federer en la tierra parisina, el suizo decía: "Sé que cumple 19 años, pero si pierde, lo siento". Finamente, el manacorí se impuso en aquellas semifinales y remató la faena en superar en la final al argentino Mariano Puerta.

En las últimas semanas, Nadal tuvo mucha actividad en redes sociales y dejó varios pensamientos. Uno, acerca de los efectos del Covid-19 y cómo seguirá todo después de la pandemia: "No creo en la nueva normalidad. A mí me gusta la antigua normalidad, pero con adaptaciones. Aprendiendo de todo lo que ha ido sucediéndonos. El ser humano tiene una cosa buena, la gran capacidad de adaptación, pero también tiene una mala, una gran capacidad de olvido. A veces nos olvidamos de las cosas malas y de lo bien que estamos cuando estamos bien. Solo espero que todo esto sea un aprendizaje, pero desgraciadamente me temo que pronto nos volveremos a quejar por cualquier tontería. Es la realidad del ser humano, tenemos ese defecto", sentenció el campeón de 19 trofeos de Grand Slam, en una entrevista con el diario El País, de España.

Además, se mostró pesimista acerca de una pronta vuelta del circuito: "Yo firmo estar listos para 2021. Ojalá. Me preocupa más el Abierto de Australia que lo que ocurra a finales de este año. El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea", reconoció Nadal, que en esta temporada llegó a la final de la flamante ATP Cup (España perdió la definición con Serbia), a los cuartos de final de Australia y logró el título en el ATP 500 de Acapulco.

La visión de Toni Nadal

Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa, mencionó que espera que su sobrino continúe rindiendo al máximo nivel en el circuito y afirma que la interrupción le vino bien a él, a Federer y a Djokovic. "Si el cuerpo y la salud le ayudan, creo que Rafael todavía tiene al menos tres o cuatro años para seguir destacando en el tenis. Quién sabe si serán más, porque este 2020 le ha permitido no forzar el cuerpo. Los jugadores 'mayores' han sido los que más se han beneficiado por el parón, entre ellos Federer y Djokovic. Con su experiencia de regreso tras otros parones por lesión, creo que serán los que tengan más opciones de ganar cuando se reinicie la temporada".