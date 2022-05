Rafael Nadal, en modo Real Madrid: la “inspiración” para salvar cuatro puntos match-points y el partido que se viene contra Carlos Alcaraz

Con casi 18 temporadas en el nivel más exigente del tenis, a los 35 años -cumplirá 36 dentro de un mes- y con más de mil victorias en el bolso, Rafael Nadal es reconocido por su condición de gladiador infatigable, dueño de una mentalidad granítica, acaso la más competitiva en la historia del deporte de las raquetas. Sobran los ejemplos de partidos que el zurdo mallorquín dio vuelta después de estar muy abajo en la cuenta o en el desarrollo. Y este jueves se vio otro ejemplo de su increíble capacidad para batallar más allá de la resistencia de sus rivales.

Esta vez, la víctima fue David Goffin. El belga, exnúmero 7 del mundo y actualmente 60° de la clasificación, tuvo cuatro puntos de partido para dar el gran golpe en el Masters 1000 de Madrid y eliminar al favorito local. Pero ganó Nadal, en una durísima batalla de 3 horas y 10 minutos, por 6-3, 5-7 y 7-6 (11-9) en lo que era apenas su segundo partido después de un mes y medio de inactividad por una fisura de costilla.

Brazos en alto para Nadal en la Caja Mágica de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

”Vengo de un tiempo sin competir y hay que aceptar las cosas. Sólo me puedo exigir pelear y es lo que he hecho con la ayuda del público. Esa es la realidad”, dijo el número 4 del mundo, después de lograr su victoria número 1050 en el circuito mayor, y acceder por 99a vez a los cuartos de final de un Masters 1000. Cifras brutales, sólo alcanzables para un gigante del tenis.

Nadal cedió su saque dos veces en el segundo set y también falló un par de match-points para cerrar el partido más temprano y permitir que su rival emparejase el partido. Luego se encontró contra la pared en el tercero y sobrevivió a las cuatro bolas de partido en el desempate. Tercer favorito en el Masters 1000 que se juega en la Caja Mágica, Nadal se enfrentará este viernes en un imperdible duelo de cuartos de final contra Carlos Alcaraz, que este jueves cumplió 19 años y a quien muchos ven como su sucesor.

“He trabajado punto a punto, sabiendo que las cosas no se terminan a veces cuando uno lo espera y que no hay motivo para no seguir intentándolo. Sé cómo he llegado y que es una semana complicada. Ocurra lo que ocurra, ganar dos partidos ya es una noticia fantástica y me servirán muchísimo, aunque no renuncio a nada”, expresó Nadal, el jugador más laureado del Open de la capital española, con cinco títulos en Madrid.

La lesión en las costillas dejó a Rafa fuera de los Masters 1000 de Miami y Montecarlo, y también del ATP 500 de Barcelona, uno de sus torneos preferidos. Ante Goffin, el español firmó una épica victoria, con el reciente aroma a milagro que sacó del Santiago Bernabéu la noche anterior, salvando cuatro bolas de partido. “El Real Madrid, con lo de ayer, de alguna forma me ha servido como inspiración hoy”, aceptó Nadal, reconocido fanático del club merengue.

Rafael Nadal mejoró a 5-2 su récord frente al belga Goffin OSCAR DEL POZO - AFP

Tras el parate obligatorio por la lesión después de Indian Wells, cuando llevaba tres títulos en lo que va de 2022, Nadal tuvo un curso acelerado de supervivencia y puesta a punto ante un Goffin que llegaba con buen rodaje desde Marrakech, Montecarlo y su cuarto partido en Madrid, donde había entrado desde la clasificación.

Por la noche, Alcaraz cumplió en el partido estelar y superó con esfuerzo por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-3 al británico Cameron Norrie, otro que atraviesa una buena temporada. Pero Alcaraz suma y sigue: su récord en este año es ahora de 25 triunfos y 3 derrotas. Este viernes, asoma un clásico imperdible entre una leyenda viva y la nueva gran figura. “Espero lo del dicho que a la tercera es la vencida”, bromeó Alcaraz, que perdió sus dos duelos previos con Rafa, pero lo tuvo contra las cuerdas en Indian Wells, haec unas semanas.

Ese drive... marca registrada de Rafael Nadal JAVIER SORIANO - AFP

¿Qué dijo Rafa sobre lo que se viene? ”Hay que ser realista, (Alcaraz) parte con ventaja, pero haré todo lo que pueda para ganar. Hay que ver cómo me levanto mañana (viernes) después de casi dos meses sin jugar”. Los dos vienen de partidos ásperos, pero Madrid palpita un encuentro que, además, puede tener un premio extra: por el mismo lado de la llave viene Novak Djokovic, posible rival del ganador en las semifinales, si el serbio consigue superar al polaco Hubert Hurkacz en otro choque del viernes.