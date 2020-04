Premiación de Montecarlo 2005: Nadal, el campeón, y Coria; sería el primer título grande de muchos que llegarían en la carrera de Rafa. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

Fue el primer mordisco grande de una carrera llena de banquetes. Con 18 años batió a Guillermo Coria en la final. En estas horas, con la temporada de tenis suspendida por el brote de coronavirus, se cumplen 15 años de la primera conquista de Rafael Nadal en Montecarlo, preludio del primero de los doce títulos en Roland Garros, y el inicio de la leyenda.

Después de haber logrado su primer título en 2004, en Sopot (el único en esa temporada), Nadal construyó un año de ensueño en 2005, obteniendo 11 trofeos, incluido el Abierto de Francia, tras batir en la final al argentino Mariano Puerta. Pero el primer título grande, antes de conquistar París, fue en Montecarlo, uno de los escenarios más tradicionales del tour. Dos años antes, con sólo 16 y siendo 109° del ranking, el mallorquín ya había revolucionado el Principado al derrotar en los octavos de final a su compatriota Albert Costa, por entonces 7 del mundo y ganador de Roland Garros en 2002.

A orillas del Mediterráneo, Nadal, siendo un adolescente enérgico, construyó, en aquel 2005, una semana dorada, en la que además de batir a Coria en la definición, vapuleó tenísticamente en los cuartos de final a Gastón Gaudio (por entonces campeón vigente de Roland Garros y 6° del mundo), por 6-3 y 6-0.

Nadal se coronó por 6-3, 6-1, 0-6 y 7-5 una final para el recuerdo ante Coria, que precisamente había ganado en el Principado una temporada antes. Aquel partido de tres horas y 9 minutos sigue siendo uno de los mejores de la historia del certamen. Pese a llegar como número 17 del ranking mundial y a pesar de figurar como undécimo cabeza de serie en el torneo, Rafa demostró que su historia no iba a tener freno, mucho menos sobre polvo de ladrillo, superficie en la que se convirtió en el máximo dominador de la historia.

Nadal en Montecarlo, en abril de 2005, un adolescente enérgico que empezaba a construir la leyenda. Fuente: Archivo - Crédito: EFE

Aquel 2005, con once títulos, a Nadal le sirvió para pasar de ser el 51° de la clasificación de la ATP a finales de 2004 a situarse segundo doce meses después, por detrás de su gran rival, Roger Federer.

Tres lustros después, con 33 años, Nadal suma 85 trofeos, 19 de ellos de Grand Slam (a uno del récord de Federer), con 11 victorias en Montecarlo, incluido un récord de ocho consecutivas entre 2005 y 2012, a las que sumó las tres logradas entre 2016 y 2018. De 76 partidos jugados al borde del Mediterráneo, Nadal solo perdió cinco: vs. Coria en 2003, vs. Novak Djokovic en 2013, vs. David Ferrer en 2014, vs. Djokovic en 2015 y vs. Fabio Fognini en las semifinales del año pasado.

En la final de Montecarlo 2005, Nadal venció a Coria, campeón defensor, por 6-3, 6-1, 0-6 y 7- 5. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

Tras ganar su primer Montecarlo, Nadal se mostró muy prudente sobre sus opciones en París. "No, no, no. No soy el favorito, es mi primer Roland Garros", les dijo a los periodistas en su entonces rudimentario inglés, mejorado gracias al método de tomar lecciones de "20 o 30 minutos cada día". "Estoy jugando bien ahora, pero no sé si en Roland Garros voy a jugar bien o mal", añadía, según rememoró la agencia AFP.

Unas semanas después en la capital francesa Nadal derrotaba a Federer en semifinales y conseguiría su primer Roland Garros al batir al zurdo Puerta.

Desde aquel lejano abril de 2005, cuando Nadal alzó los brazos en Montecarlo, nunca se bajó del Top 10 de la ATP, en la que actualmente ocupa el segundo puesto, debajo de Djokovic.