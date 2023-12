escuchar

El mundo del tenis latió 347 días sin Rafael Nadal . Abrumado por una severa lesión (y luego, una intervención quirúrgica) en el psoas ilíaco, la leyenda española estuvo sin competir desde el 18 de enero último, cuando cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia ante Mackenzie McDonald. Aquel día, las lágrimas de su esposa, Xisca Perelló, y la angustia de los integrantes de su equipo (entre ellos, el ex N° 1 Carlos Moya), hicieron temer lo peor con miras a futuro. Muchos entendieron que, ahora sí, había llegado el final de una carrera mágica. Sin embargo, el Matador se esforzó para que ese epílogo fuera dentro de un court y no durante una rueda de prensa anunciando el adiós.

En Brisbane: Rafael Nadal en acción luego de una temporada de inactividad Bradley Kanaris - Getty Images AsiaPac

Brisbane , la capital de Queensland, es el sitio en el que Nadal volvió a plantar la bandera. El mallorquín de 37 años regresó a la competencia oficial tras una temporada. Como para comenzar a calentar el motor, lo hizo en dobles, con su compatriota y amigo Marc López : por la primera ronda del Brisbane International, cayeron ante la pareja australiana Jordan Thompson y Max Purcell por 6-4 y 6-4, en el Pat Rafter Arena. Nadal, que se ganó una ovación al aparecer en el estadio, lució fuerte en la cancha y no pareció tener dificultades en sus movimientos después de una larga ausencia. Impactó devoluciones precisas y golpes profundos desde el fondo de la cancha, pero no fue suficiente para triunfar.

El público disfrutó de cada acción de Nadal, uno de los fundadores del inigualable Big 3 (junto con Roger Federer y Novak Djokovic): incluso, cuando hizo jueguito con una pelotita (como si fuera una N° 5 de fútbol), para dársela a una alcanzapelotas.

“Es fantástico ver a Rafa de regreso”, dijo Thompson. “Es bueno tenerlo de regreso en una cancha de dobles. Cuando jugué contra él en Roland Garros en 2022, de hecho, dije al estrecharle la mano: ‘Fue un placer, pero no fue divertido’ (Rafa lo batió por un triple 6-2)”, añadió el australiano. Marc López, además de ser uno de los actuales entrenadores de Nadal, fue su pareja de dobles cuando ganaron la medalla dorada olímpica en Río de Janeiro 2016.

La mayor expectativa está centrada en el que será su primer desafío individual: el martes próximo (la madrugada del lunes en la Argentina), el 22 veces campeón de Grand Slam se medirá con el austriaco y actual 98° del ranking, Dominic Thiem , que superó la clasificación. Nadal y Thiem (antiguo número 3 del mundo) se enfrentaron quince veces, con nueve victorias del español, dos de ellas en finales de Roland Garros (2018 y 2019).

Un revés que dejó boquiabiertos a todos

“El problema sobre decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir lo va a pasar al 100% en el futuro. Eso es por lo que digo ‘probablemente’. Es obvio que hay un alto porcentaje que sea la última vez que juegue en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene, no me digan: ‘Dijiste que la pasada sería tu última temporada’, porque no lo dije. He pasado por muchas cosas para regresar a una cancha de tenis”, expresó, durante una rueda de prensa en Brisbane, el exnúmero 1 del mundo, ganador de 92 títulos (catorce de ellos del Abierto de Francia).

“Ha pasado un año. Una operación. Un largo tiempo sin entrenar a un nivel decente. Para mí, es un poco impredecible el futuro. La competición es diferente a los entrenamientos. Pero en lo que respecta a los entrenamientos aquí en Australia, estoy bastante contento porque puedo sentirme competitivo contra los que jugué. Eso es mucho para mí porque no sabía hace un mes si tendría la oportunidad de venir a Australia. Me siento preparado para competir”, apuntó Rafa Nadal. El tenis celebra su regreso.

Schwartzman cayó en la clasificación

El ATP 250 de Brisbane, donde actúa Nadal, también tiene representantes argentinos en el cuadro principal: Sebastián Báez (28°) se medirá con Lukas Klein (170°, Eslovaquia) y Tomás Etcheverry (30°) jugará contra el checo Tomas Machac (78°).

El Peque, Diego Schwartzman, actualmente ubicado en el puesto 114°, tenía la esperanza de superar la clasificación, pero el porteño perdió en la segunda y última rueda de la misma. El estadounidense Alex Michelsen, 97° del ranking, triunfó por 6-1 y 6-4.

Diego Schwartzman, sofocado por la temperatura en Brisbane, durante un descanso en su derrota ante Alex Michelsen WILLIAM WEST - AFP

En el otro torneo ATP de la primera semana de la temporada, en Hong Kong, Román Burruchaga (184°) triunfó en la primera ronda de la qualy: 6-7 (5-), 7-6 (8-6) y 6-4, en 2h51m, frente al belga Joris De Loore (145°). El hijo de Jorge Burruchaga se jugará el ingreso en el main draw ante el británico Liam Broady (108°). En el cuadro ya ingresaron directamente Francisco Cerúndolo y Pedro Cachin.

