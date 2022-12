¿Recupera la libertad? Después de ocho meses preso en una cárcel británica, Boris Becker será extraditado a Alemania, su país de origen

escuchar

Boris Becker , leyenda del tenis y triple campeón en Wimbledon, perdió contra la justicia y recibió una condena de dos años y medio de prisión en abril pasado por ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota en 2017 y no pagar sus deudas. Detenido en la prisión Huntercombe, en las afueras de Londres, podría quedar en libertad la semana próxima.

Tras una reclusión de más de ocho meses, será extraditado a Alemania la próxima semana. Becker, número 1 del mundo del circuito tenístico en 1991, se beneficiará de un “esquema de vía rápida”, con extradición al país de origen si se cumplen ciertas condiciones. Se trata de una reducción de la pena de la que ya se beneficiaron el año pasado más de 1100 presos extranjeros. A pesar de haber vivido permanentemente en el Reino Unido desde 2012, Becker aprovechará ese ítem porque nunca tomó la ciudadanía británica. Y una vez en Alemania, podrá cumplir libremente el tiempo restante de su condena, sin la autorización de regresar al Reino Unido, claro.

Boris Becker brilló en 1985 al conquistar el torneo de Wimbledon DPA

Según el periódico británico Daily Mirror, a un preso extranjero se le puede reducir hasta un año de su sentencia bajo el Esquema de Retiro Anticipado. Y Boris calificó para el esquema de vía rápida antes de la fecha de su liberación para “reducir la presión sobre las cárceles británicas y ahorrar dinero”. Un exportavoz de Becker había declarado el mes pasado: “Nos complace que Boris califique para una liberación anticipada y pueda viajar a Alemania, aunque Inglaterra ha sido su hogar durante muchos años. Significará mucho para él y su familia reunirse en Navidad”.

Luego de unos primeros meses angustiantes y sumamente difíciles, en los que -incluso- algunos presos se quejaron por los supuestos privilegios que allí tenía, Becker encontró algunas acciones más alentadoras sobre su vida detrás de las rejas. En octubre pasado, el periódico alemán Bild publicó que el exdeportista se entrenaba regularmente en el gimnasio de la prisión, que dejó el alcohol y que había perdido peso. Se conoció que el ganador de 49 títulos en total (entre 1985 y 1996) también estaba trabajando como asistente del preparador físico que hay en la prisión y que aporta su mirada sobre el acondicionamiento físico y la psicología, aprovechando su experiencia como ex campeón de tenis.

La prisión de Huntercombe, donde está alojado Boris Becker

Según la misma fuente, Boris les enseñaba a unos 45 reclusos algunos secretos para el acondicionamiento físico, la nutrición y el manejo de la crisis psicológica en la prisión, que tiene un complejo deportivo con un muro de escalada, un campo de césped artificial y una sala de ejercicios cardiovasculares. También se contó que Becker estuvo instruyendo a otros prisioneros en un “tipo especial de yoga y meditación”.

Becker, en su momento, fue declarado culpable por transferir cientos de miles de libras de su cuenta comercial y no declarar una propiedad en su ciudad natal de Leimen, en Alemania. La jueza Deborah Taylor lo sentenció en un tribunal de Londres. El alemán tenía una condena previa por evasión fiscal en Alemania en 2002 y fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en virtud de la Ley de insolvencia y fue absuelto por 20 cargos. “No prestó atención a la advertencia que le dieron. Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad”, dijo la jueza.

El extenista alemán Boris Becker atraviesa el peor momento de su vida, pero la semana próxima podría tener un alivio

Desde abril pasado, Becker fue detenido en la prisión HMP de Wandsworth, paradójicamente cercana a Wimbledon, donde brilló como tenista. Luego fue trasladado a Huntercombe, donde permanece hasta la actualidad. En el peor año de su vida, Becker podría tener un alivio en los próximos días.

