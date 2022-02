Reilly Opelka y John Isner protagonizaron el tiebreak con más puntos de la historia del ATP Tour

John Isner y Reilly Opelka disputaron el sábado un maratónico tiebreak de 46 puntos, el más largo de la historia del ATP Tour, en el Abierto de Dallas, en el que Opelka superó a su compatriota por 7-6(7) 7-6(22) para alcanzar la final.

El desempate estuvo repleto de matices. Al principio hubo una racha de cinco puntos con cuatro mini-breaks. Volvieron a intercambiar mini-breaks en el 8-8, cuando Opelka salvó un punto de set con la devolución. A partir de ahí, todo fue para el servidor hasta que Opelka volvió a obtener mini quiebre y logró una victoria histórica con un passing de revés.

John Isner y Reilly Opelka hacen historia al disputar el tie-break más largo de la historia ATP https://twitter.com/DALOpenTennis

Ambos ganaron más del 85 por ciento de los puntos con su primer servicio. Isner cometió una doble falta, mientras que Opelka, ninguna. Además, fueron al tiebreak en los últimos 12 sets que disputaron en el circuito.

“Fue bizarro”, dijo Opelka sobre el tiebreak. “Antes de cada saque de John, me enfocaba: ‘Es el siguiente punto’, pensaba, y trataba de volver al juego de las adivinanzas. ‘Tengo que ocuparme de lo que hago y espero acertar’, me daba fuerzas, y así lo hice. Me equivoqué mucho, obviamente. He hecho algunos golpes importantes. Me mantuve firme. También serví muy bien”.

La energía en el Complejo de Tenis Styslinger/Altec era palpable, con un gran contingente de aficionados apoyando a Isner, residente en Dallas. “El público me apoyó, sin duda”, dijo Isner. “Es un poco más decepcionante no ser capaz de superar la línea en mi patio trasero”, aceptó.

”(Opelka) está sirviendo de forma excepcional. No creo que nadie pueda vencerlo aquí”, agregó Isner, de 36 años. El dúo sumó 60 aces entre ambos y no se enfrentaron a ningún punto de quiebre en un partido que duró dos horas y tres minutos. ”Perdí la cuenta”, dijo Opelka (24 años), el número 23 del mundo, que logró la victoria en su octavo punto de partido. “En un momento dado estábamos 21 iguales (...) eso es algo que nunca había visto antes, pero si iba a ocurrir, sin duda habría sido en este partido”.

El tie-break completo

Opelka se impuso a su poderoso rival en aces con su servicio con 39, mientras que Isner lograba 21, pero al igual que su oponente, nunca enfrentó un punto de quiebre. El récord histórico ahora se pone 4-1 a favor de Opelka. La suma de aces y los que consiguió Opelka individualmente constituyen dos récords en el circuito, además de la cantidad de puntos que se emplearon en el tiebreak.

Los últimos 12 sets entre Opelka e Isner (se cita a Opelka en primer lugar) terminaron así: 7-6(4), 7-6(6), 6-7(4), 7-6(5) 6-7(8), 7-6(14), 7-6(4), 7-6(2), 6-7(5), 7-6(5), 7-6(7), 7-6(22)

Opelka jugará por el título contra su compatriota Jenson Brooksby, que venció al cierre al también estadounidense Marcos Giron (N.7) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5).

Por su parte, al cierre, Brooksby, cuarto favorito, sometió a su compatriota Marcos Girón, séptimo preclasificado, en un dilatado encuentro de casi tres horas. Con el triunfo, Brooksby emparejó el duelo histórico entre ambos a un triunfo para cada uno. Esta fue la primera vez que cuatro estadounidenses se presentaron en las semifinales de un torneo ATP desde San José en 2004, evento que ganó el ya retirado Andy Roddick, que en ese momento era la raqueta número uno de Estados Unidos.