Francisco Comesaña venció a Reilly Opelka y pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El marplatense Francisco Comesaña, único latinoamericano que sigue adelante en el cuadro de singles del Masters 1000 de Cincinnati, consiguió este martes una victoria con múltiples condimentos sobre el estadounidense Reilly Opelka, 73° del ranking mundial, y avanzó a los octavos de final en el cemento del Lindner Family Tennis Center de Ohio. El argentino, 71°, se sobrepuso a tres match points en contra y un golpe de calor por el que fue asistido, hasta superar por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5 al tenista más alto del circuito, de 2,11 metros, y llegar por primera vez a esta instancia de un Masters 1000. Fue una extenuante batalla de tres horas y ocho minutos de juego neto en la que ambos tenistas necesitaron de atención médica por las altas temperaturas.

Habían transcurrido una hora y 40 minutos de juego cuando, en el segundo set, Francisco fue a tomar su segundo saque estando 4-3 y 15-0, y se sintió mal al lanzar la bola al aire. Pronto fue hacia su zona de descanso y fue asistido: se sentó detrás de un cartel, le dieron unas bolsas de hielo envueltas en toallas que se puso alrededor del cuello y, con mareos y náuseas, fue al vestuario con permiso del médico, algo que también hizo Opelka. A su regreso, a tiempo, se reanudó el encuentro.

La atención médica a Comesaña

En un duelo que tuvo una interrupción por lluvia por casi una hora, Comesaña, de 24 años, reaccionó y se llevó el triunfo en el primer enfrentamiento con un rival tres años mayor y siempre complicado por su nivel en esa superficie y con un potente servicio, como lo reflejan sus 27 aces y un 85% de puntos logrados con sus primeros saques. Ningún argentino llegaba a esta instancia de Cincinnati, el torneo que es la antesala del US Open, desde que Diego Schwartzman lo logró en 2022.

Comesaña vivió su primera experiencia en el circuito ante el gigante Opelka, un bombardero que le hizo sentir su potencia especialmente en el set inicial, en el que marcó 15 de sus 27 aces. No obstante, el Tiburón tuvo buenas opciones de quedarse con ese parcial: en el 5-4, contó con dos oportunidades para cerrar el set, pero Opelka se mantuvo sólido y, además, fue el primero en quebrar, en el siguiente juego. El argentino logró un quiebre a último momento y forzó un tie break que Opelka dominó desde el principio y selló con dos aces seguidos.

El marplatense Comesaña derrotó al estadounidense Opelka; tres años después vuelve a haber un argentino en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue en el segundo parcial cuando Francisco se mostró visiblemente afectado por las altas temperaturas, que superaban los 30 grados. En ese momento sobrevoló la sombra de lo sucedido un día antes con el francés Arthur Rinderknech, que se retiró ante el canadiense Félix Auger-Aliassime después de que llegar a tumbarse sobre la cancha visiblemente sofocado.

“No te vas ni loco de acá”, intentó animarlo su entrenador cuando regresó desde el vestuario. Cuando se reanudó tras 10 minutos, Comesaña defendió su ventaja y llegaron a un tercer set en el que el cielo fue llenándose de nubes hasta la irrupción por una llovizna cuando Opelka estaba 5-4 y había desperdiciado su primer match point.

Con el sol de regreso y la cancha seca, el argentino salvó otras dos pelotas de partido antes de quebrar a Opelka, que en ese momento fue atendido por mareos. Y cerró el duelo en una devolución del norteamericano que se estrelló en la red.

Lo mejor de Comesaña vs. Opelka

En los octavos de final previstos para el miércoles, se medirá con el ruso Andrey Rublev (9° favorito), que casi en simultáneo superó en la cancha 3 al australiano Alexei Popyrin (21°) por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 7-5.

En la continuidad de la jornada, el español Carlos Alcaraz (2°) estiró a trece sus éxitos consecutivos en torneos Masters 1000: lo logró con un 6-4 y 6-4 en una hora y 35 minutos al serbio Hamad Medjedovic (72°) y también llegó a los octavos, en el que ya tenía asegurado su lugar desde el lunes el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo.

Más tarde, saldrán a la cancha el alemán Alexander Zverev, tercer favorito, y el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Canadá, frente al estadounidense Brandon Nakashima y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente.