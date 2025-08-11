Roger Federer vuelve a jugar al tenis: el anuncio que realizó el Masters 1000 de Shanghai

No existen amantes del tenis que no extrañen el juego académico y estético de Roger Federer. El suizo, probablemente el mejor embajador del deporte de las raquetas de todos los tiempos, actuó oficialmente por última vez en Wimbledon 2021 y, con la rodilla derecha maltrecha, se despidió en septiembre de 2022 en el O2 de Londres, en la Laver Cup (certamen de exhibición), en un dobles con Rafael Nadal ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

Desde entonces, el exnúmero 1 del mundo administró sus apariciones públicas, la mayoría de ellas para homenajes o acciones comerciales. El mes pasado también jugó al golf con Nadal en Mallorca, encuentro que ambos postearon en sus redes sociales. Pero empuñando la raqueta, vestido de camiseta y short, prácticamente nunca. Por ello, el anuncio que hizo el Masters 1000 de Shanghai en las últimas horas, sacudió los recuerdos de los fanáticos. “Roger Federer regresa a Shanghai. ¡Únanse a nosotros el 10 de octubre para el partido de dobles de celebridades de @rogerfederer y sus amigos!“, comunicó el certamen chino.

Roger Federer, consolado por Rafael Nadal, tras su partido despedida en la Laver Cup, en septiembre de 2022; detrás, Novak Djokovic y Matteo Berrettini Kin Cheung - AP

Es verdad que se tratará de una exhibición, pero el simple hecho de ver a Federer vestido de tenista, la profesión que lo convirtió en leyenda, será una gran atracción para todos. El suizo nacido en Basilea cumplió 44 años hace algunos días, el 8 de agosto. En el promocionado partido en Shanghai también actuarán el artista local Donnie Yen y el actor Wu Lei, además de la extenista -también china- Jie Zheng, número 15 del ranking individual de la WTA en 2009.

El anuncio de Shanghai

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

China es uno de los mercados en los que Federer tiene más adeptos. Además, el torneo de Shanghai, precisamente, tuvo valor en su carrera profesional. El maestro suizo, ganador de veinte trofeos de Grand Slam, actuó en el Masters 1000 de Shanghai en ocho oportunidades, entre 2010 y 2019, ganando los títulos de 2014 y 2017.

En el vínculo de Roger con el torneo de Shanghai hubo un partido dramático, que pudo haber sido consagratorio para el argentino Leonardo Mayer. Fue por la segunda ronda de 2014, con el suizo como número 3 del mundo y, el correntino, 25°. Mayer tuvo cinco match points, sin embargo terminó triunfando el europeo por 7-5, 3-6 y 7-6 (9-7). Federer terminó ganando el título, al vencer al francés Gilles Simon en la final: en la ceremonia de premiación recordó el partido ante el Yacaré.

“Esto es increíble. Levanté cinco match points a principios de semana, esto es un premio. Fue la mayor remontada de mi carrera”, dijo Federer, que volverá a pisar esa misma superficie dura de Shanghai, pero en otro contexto, ya retirado y dispuesto a sonreír y a disfrutar del deporte que lo encumbró.

Los 5 match points de Mayer ante Federer

El torneo de Shanghai, octavo de los nueve Masters 1000 de la temporada, se disputará desde el 1 hasta el 12 de octubre. El campeón defensor será el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, que en la final del año pasado derrotó al serbio Novak Djokovic.