Alterado en el calendario por la pandemia, éste es un Roland Garros que quedará en la historia por su carácter distintivo. Desde su inusual clima por el cambio de fecha, los cielos negros cargados de potencial lluvia, las indumentarias invernales de los jugadores, hasta el rebote de las pelotas, que también tienen su influencia. Y, además, están los jugadores, que con su preparación atípica y ajuste a las nuevas condiciones, marcan el ritmo y rediseñal el cuadro principal con sus resultados.

La segunda semana del Grand Slam francés está dejando frescas historias, de caras jóvenes e ilusionadas. El buen andar ilumina los rostros del alemán Daniel Altmaier, el italiano Jannik Sinner, y el estadounidense Sebastian Korda. Los tres están haciendo su debut en París y ya avanzaron a los octavos de final. Una situación que no sucedía desde 1994, cuando hubo cuatro en esa instancia: Andrea Gaudenzi, Patrick Rafter, Mikael Tillstrom y Hendrik Dreekmann.

El trío de jugadores, a fuerza de su convicción, buen juego y una buena dosis de desenfado en el court, tendrá duelos durísimos en la próxima etapa del torneo. Pero mientras tanto, siguen soñando. Por ejemplo, Altamaier dio hoy un gran impacto al eliminar al italiano Matteo Berrettini (7º preclasificado) por 6-2, 7-6 (5) y 6-4. El Phillippe Chatrier cobijó un encuentro donde el germano se soltó y exhibió lo mejor de su repertorio, ante el silencio de tribunas vacías.

Altmaier está bajo la tutela de un equipo de argentinos: Francisco Yunis (coach de Carlos Berlocq) es su entrenador y en la preparación física tiene a disposición un staff encabezado por Esteban Giménez, asistido por Matías Rizzo y Mariano Gaute. El oriundo de Kempen, de 22 años, atraevó un año difícil de lesiones y entrenamientos en pos de la recuperación, ya que las diferentes dolencias afectaban directamente en sus posturas. Sufrió una lesión en un hombros y una caída sobre una cancha de cemento, que perjudicó su cadera durante un largo período. Además padeció problemas musculares, sobre todo en el área abdominal. Su panorama hasta hace un tiempo era complicado.

Por eso, el argentino Giménez cumplió un papel clave en su recuperación, pero a la distancia. El vínculo entre el tenista y el entrenador nació hace pocos meses y la pandemia les presentó un escenario atípico para trabajar. Además, Giménez es el preparador también de Thiago Monteiro y Pablo Cuevas, por lo que fueron varios los que compartieron la experiencia del entrenamiento virtual.

Así, el staff tuvo 11 semanas con contactos vía zoom y en horarios inusuales para el PF, ya que en varias jornadas arrancó a las 5 de la mañana debido a la diferencia del huso horario con Europa. "Acomodamos los horarios y entrenamos cinco y seis veces por semana, fue muy divertido y realmente me ayudó. Todo este trabajo significó mucho y ahora se están viendo los resultados", apuntó el alemán en conferencia de prensa, tras su triunfo ante Berrettini.

"Tenía sueño al poner la cámara, pero fue genial. Pudimos tener un bloque de 11 semanas con enfoque en el trabajo físico y eso me ayudó mucho. En cuanto al tenis, no estaba haciendo tanto. Estaba manteniendo mi juego, diría, pero al mismo tiempo, el trabajo físico me dio confianza para salir y jugar, estar en forma", mencionó.

Su gesto tras el triunfo en referencia a su ídolo Stan Wawrinka

Tras dar el golpe frente a Berrettini, con la sonrisa dibujada, Altmaier dijo: "Es mi primera vez en esta cancha (Philippe-Chatrier) y jugando en París, estoy encantado de estar en la cuarta ronda. Mi entrenador y yo estuvimos trabajando muy duro para estar acá, y aunque vengo de luchar con algunas lesiones, estoy muy contento de que sea en Roland Garros. Antes de la clasificación, estaba sufriendo una lesión, así que no estaba seguro de si iba a poder jugar. Espero que la multitud y la audiencia de televisión hayan disfrutado, ya que quiero entretener".

Este lunes, Altmaier (186º del ranking), se medirá frente al español Pablo Carreño Busta. Es el único de los tres debutantes ganadores que llega a los octavos desde la instancia de la qualy, con la particularidad de que apenas cedió un set en uno de los partidos de la clasificación.

Sinner, en la mira de Zverev

Una de las grandes esperanzas del tenis italiano, Jannik Sinner (75º), eliminó el vienes al argentino Federico Coria. Ahora, el chico de 19 años se medirá ante el alemán Alexander Zverev, 6º preclasificado. Sinner, ganador del Next Gen ATP 2019, llega a este duelo sin ceder sets en sus tres partidos y se medirá por primera vez frente al alemán.

"Sinner viene jugando muy bien y sin dudas está imponiendo su juego y dando que hablar. Veremos cómo se da el partido, pero siento que yo vengo jugando mejor y con un poco más de experiencia en estas instancias. Pero, los jugadores jóvenes no tienen miedo ni razón para estar nerviosos, así que se puede dar un gran partido", apuntó Zverev respecto del diestro nacido en San Candido, tras conocer quien sería su rival.

El italiano Jannik Sinner juega un tiro contra el argentino Federico Coria en el partido de la tercera ronda del torneo de tenis Abierto de Francia en el estadio Roland Garros Fuente: AP

Por su parte, Korda, el hijo del ganador del Abierto de Australia 1998, Petr Korda, tendrá el rival más difícil: se medirá con el campeón defensor, Rafael Nadal. El jugador estadounidense, el único de los 13 tenistas de Estados Unidos que sigue en pie en Francia, se medirá frente a uno de sus referentes e ídolos. El número 213º del ranking, quien fue Nº 1 junior y ganador del Abierto de Australia de esa categoría en 2018, siente una gran admiración por Nadal desde chico, tanto, que le puso de nombre Rafa a su primer gato.

El video homenaje al padre e hijo

Nadal habló sobre Korda, de 20 años y nacido en Bradenton, Florida: "Ser su ídolo, significa que estoy en la televisión desde hace mucho tiempo, eso es lo principal. Al igual que cuando era niño, veía a Sampras, Agassi, Carlos Moya. Otra cosa negativa es que significa que tengo 34 años, y ese es otro punto que no es muy lindo. sé que está jugando muy bien. Es un jugador muy joven con mucho poder. Creo que tiene un futuro asombroso, pero ojalá que todavía no", señaló a modo de broma, Nadal luego de su victoria ante el italiano Stefano Travaglia.

La particularidad es que Sinner y Korda van por la misma llave, en el cuadro inferior. Será una tarea titánica para ambos frente a Zverev y Nadal respectivamente. Sin nada que perder, los dos debutantes quieren toparse en los cuartos de final, la próxima semana. Casi utópico, sí, pero se atreven a soñar.

Ons Jabeur, la tunecina que busca hacer historia

Ons Jabeur, 35ª del ranking WTA avanza a paso firme en el cuadro femenino de Roland Garros. Oriunda de Túnez, este sábado, tras su victoria frente a la búlgara Aryna Sabalenka (7-6, 2-6 y 6-3) se convirtió en la primera mujer de su país en alcanzar los octavos de final en París. Pero no es la primera vez que Jabeur logra un festejo semejante cerca de la torre Eiffel: ganó el certamen junior en 2011. Además, la jugadora de 26 años conoce de instancias finales, ya que en el Abierto de Australia 2020, alcanzó los cuartos de final, donde perdió ante Sofía Kenin (14ª de Estados Unidos).

Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 3 de octubre de 2020 Ons Jabeur de Túnez en acción Fuente: Reuters

"Es un honor ver la repercusión que tiene mi carrera en mi país. Desde 2011 que el público tunecino empezó a seguirme en horarios alocados. Además es muy gratificante ver cómo cada vez más niñas se adentran en el tenis", dijo en una entrevista para el Olympic Channel.

Jabeur, comenzó su carrera tenística a los tres años de edad por el fanatismo de su madre hacia el deporte. Desde allí nunca más se separó de las raquetas e incluso se mudó de ciudad para poder estar más cercas de las facilidades deportivas. Fue así, que en 2010 se clasificó a los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, en Singapur, y dos años más tarde debutó en la edición mayor en Londres 2012 y luego alcanzó Río 2016.

"En 2017 entré al top 100 y fue un gran logro, pero no me gusta conformarme, por eso este año me propuse saltar la barrera de las diez mejores. Este comienzo de año fue atípico, pero me sirvió para descansar, hacer muchos trabajos mentales con meditación e intensificar mi preparación física. Siento que estoy en un buen nivel y con posibilidades de incomodar con mi juego a las jugadoras top", describió.

