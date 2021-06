Roland Garros: el inesperado truco que Daniil Medvedev intentó en un match-point en contra frente a Stefanos Tsitsipas

La jornada de Roland Garros del martes se cerró con el triunfo de griego Stefanos Tsitsipas (número 5 del mundo) sobre el ruso Daniil Medvedev, segundo de la clasificación de la ATP, por 6-3, 7-6 (7-3) y 7-5. Así, el jugador helénico avanzó por segunda vez a las semifinales del Abierto de Francia, etapa en la que se enfrentará con el alemán Alexander Zverev (6º), que más temprano derrotó por amplio margen al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-4, 6-1 y 6-1.

A los 22 años, Tsitsipas es el jugador con más victorias en el circuito en lo que va de esta temporada (38) y llegó al torneo parisino con dos títulos en polvo de ladrillo (el Masters 1000 de Montecarlo y Lyon), y vuelve a estar entre los cuatro mejores, para lo cual terminó con la mejor actuación de Medvedev en el Bois de Boulogne, ya que el ahora número 2 del mundo sólo había registrado derrotas en sus cuatro participaciones previas en la capital gala.

“Me enfrentaba a uno de los mejores jugadores del circuito. He tenido que mantener la intensidad y elevar mi nivel de juego a lo largo del partido. No le he dejado muchos espacios, ha sido uno de mis mejores partidos de la semana y estoy muy contento. Jugar en polvo de ladrillo en París me trae buenos recuerdos, espero llegar todavía más lejos”, declaró Tsitsipas.

Para Daniil Medvedev, la suerte parecía estar echada: dos sets abajo y match-point en contra, el ruso buscó sorprender a su adversario y se la jugó con un saque de abajo, además de subir a la red para tratar de definir. Pero Tsitsipas estuvo atento, y no sólo devolvió, sino que definió el partido con un passing paralelo, aprovechando el débil servicio que lanzó el ruso.

Medvedev, de 25 años, demostró que ha hecho muchos progresos en la tierra naranja, pero aún le queda frente a especialistas como Tsitsipas. El griego devolvió mejor (43 restos ganadores por 27 del ruso) y cometió menos errores no forzados (24, contra 44), mostrándose más sólido con su juego, especialmente en los momentos clave.

El rival de Tsitsipas será Zverev, que ha logrado dos torneos en 2021, uno en cemento en Acapulco y, el más importante, el Masters 1000 de Madrid en polvo de ladrillo, en el que se dio el lujo de ganarle en cuartos al gran especialista de esta superficie, el español Rafael Nadal.

