Roland Garros: Guido Pella volvió a París y ganó en un Grand Slam después de un año y medio

Guido Pella derrotó a Quentin Halys por 6-4, 6-7 (7-9), 2-6, 7-6 (7-4) y 7-6 (10-4) tras más de cuatro horas de partido y avanzó a la segunda rueda de Roland Garros. Fue la tercera victoria argentina de la jornada en París, y la octava en lo que va del torneo, que hasta aquí dejó excelentes sensaciones para la mayoría de los representantes de nuestro país.

Fue un debut muy duro para el bahiense. Llegó a estar dos sets a uno debajo, y con el público en contra debido a que su rival era francés. Pero se impuso en un duelo cargado de intensidad que duró cuatro horas y 20 minutos. Su victoria le permitió festejar luego de un año y 9 meses en un torneo de Gran Slam. Exactamente 638 días. Por eso es un triunfo que festejará con su familia: en París están sus padres, Carlos y Charo; Stephanie Demner, su mujer, y Ariana, su pequeña hija. El zurdo, además, cuenta con su cuerpo técnico, integrado por el coach Fabián Blengino y el preparador físico Juan Galván.

Su última alegría en un torneo mayor había sido en el Abierto de los Estados Unidos 2021. En aquella oportunidad superó al serbio Filip Krajinovic en el debut. En Roland Garros, no ganaba también desde esa misma temporada, cuando superó al colombiano Daniel Galán en la primera ronda. Vale destacar que, luego aquella victoria en el US Open, el argentino, de 33 años, estuvo sin jugar durante 13 meses, desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2022, cuando emprendió la vuelta al tour.

El partido estuvo repleto de suspenso. el desarrollo fue cambiante y tuvo una definición apasionante. Pero el festejo en el final fue para Pella, que para entrar en el cuadro principal del torneo empleó el ranking protegido, ya que actualmente ocupa el puesto 423° del ranking. El premio lo obtuvo en el tie-break del quinto set, en el partido que se jugó en la cancha 7 del complejo de Bois de Boulogne.

Luego del triunfo, el bahiense habló con la transmisión oficial y transmitió sus emociones: “Me agarras en un momento complicado, se hace difícil hilvanar un par de palabras con sentido, pero creo que hice un buen partido. En el segundo set saqué para irme dos sets a cero... Estaba jugando un partido muy bueno, pero los nervios y la falta de ritmo pesa. Es el segundo Gran Slam que juego desde la vuelta. Estar acá no es para cualquiera, es difícil estar en la cancha, pero me mantuve todo el partido y tuve recompensa”, contó Pella en un primer momento.

Además, se refirió a cómo vivió el partido que duró cuatro horas y 20 minutos: “Que no nos hayamos quebrado tanto en el partido marca la pauta de un partido cerrado, con un jugador que a partir del tercer set me empezó a sacar muy bien, pero mi trabajo fue mantenerme. No devolví bien en todo el partido, pero me encontré con buenas sensaciones al final del encuentro”.

Su próximo rival será Thiago Seyboth Wild, número 172 del ranking, que dio la gran sorpresa del martes en Roland Garros al eliminar en la primera rueda al número 2 del mundo Daniil Medvedev. Pella se refirió así al tenista que enfrentará el próximo jueves: “No tenía idea de que le ganó a Medvedev, pero me alegro mucho por Thiago. Va a ser un partido durísimo, contra un rival que sé el potencial que tiene y viene de ganarle al dos del mundo con mucha confianza”, cerró. Será el primer choque oficial entre el bahiense y el brasileño.

