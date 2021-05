Roland Garros: la emoción de Danielle Collins, la tenista que volvió a competir tras una cirugía por endometriosis

La tenista estadounidense Danielle Collins (50° del ranking; semifinalista en Australia 2019) no vivió una jornada más en Roland Garros. Este domingo volvió a competir (y venció 6-2, 4-6 y 6-4 a la china Xiyu Wang) después de superar una pesadilla, según confesó. Durante varias semanas de la actual temporada estuvo sin jugar ya que se sometió a una cirugía por endometriosis, una enfermedad que suele afectar los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, que en la Argentina padece casi un millón de mujeres (la mayoría de entre 15 y 50 años) y que afecta a unos 176 millones de mujeres en todo el mundo.

“Como la mayoría de las mujeres en el mundo que tiene nuestros ciclos menstruales, creo que es algo que a veces cuando nos enfrentamos a estos momentos dolorosos, aprendemos a aceptarlo. Y para mí las cosas empezaron a volverse demasiado anormales y realmente insalubre, y me estaba causando muchos estragos. Curiosamente, también tuve algunas lesiones durante ese tiempo, por lo que creo que tal vez la endometriosis tuvo algo que ver con eso, con la fluctuación hormonal. Presentó sus desafíos, pero ha sido realmente algo impactante, como si desde la cirugía me hubiera sentido mejor, especialmente con mi dolor de espalda. Como si ya no tuviera cualquier tipo de dolor del nervio ciático, con el que estaba lidiando por un par de años”, confesó Collins, 23° del mundo en 2019.

Según los informes médicos, se calcula que el 10% de las mujeres en edad reproductiva padecen esta enfermedad inflamatoria benigna, hormonodependiente, comúnmente progresiva. Se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Suele afectar los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, aunque en ocasiones excepcionales puede extenderse más allá de la región pélvica, comprometiendo órganos como el intestino, la vejiga o los pulmones, entre otros.

Danielle Collins, de EE. UU., venció a la china Wang Xiyu en el día 1 de Roland Garros. Christophe ARCHAMBAULT / AFP - AFP

Desde que en las últimas horas se conoció que Collins se había sometido a una cirugía por endometriosis, la estadounidense dijo haber recibido el apoyo inmediato de distintas mujeres que atravesaron por el mismo calvario. “He tenido un puñado de diferentes mujeres que me han contactado, amigas, familia, gente que no conozco, que nunca he conocido y que han sido afectadas por esta enfermedad. Es bueno tener ese sentido de comunidad porque cuando vives con este tipo de cosas, a veces puede ser muy aislante porque te sientes sola y estás lidiando con estos problemas. A veces no hay una luz al final del túnel. Entonces, si puedo compartir mi experiencia o conocimiento a alguien que le sirva, es bueno”.

Collins, que no jugaba desde marzo en el torneo de Miami, se enfrentará en la segunda ronda del Abierto de Francia con la ucraniana Anhelina Kalinina (139°; superó la clasificación en el Bois de Boulogne y en la primera rueda del main draw batió a la alemana Angelique Kerber, 27°, por 6-2 y 6-4).

Luego de haberse sometido a una intervención y ya en competencia, Collins siente que se quitó un gran peso de encima.

LA NACION