Roland Garros: Rafael Nadal no se cansa de ganar ni en el día de cumpleaños y estiró su larga serie favorable sobre Richard Gasquet

Desde la temporada 2005, y salvo una contadas excepciones, Rafael Nadal se acostumbró a celebrar sus cumpleaños en París. El zurdo, 13 veces campeón de Roland Garros, casi siempre festeja en la Ciudad Luz mientras se disputa Roland Garros. Muchas veces su aniversario recae en la segunda semana de competencia, pero la reprogramación del certamen en esta temporada -se atrasó siete días- hizo que recayera en los primeros días de acción.

Esta vez, el 35° cumpleaños de Nadal también fue especial. Coincidió con la decisión de los organizadores de hacerlo protagonista del encuentro nocturno, la nueva modalidad en Roland Garros. A Rafa le tocó entonces este 3 de junio jugar de noche en el inmenso Philippe Chatrier. Y con otro detalle particular: como en París rige un toque de queda nocturno por las restricciones sanitarias hasta el 9 de junio próximo, esos cotejos que empiezan a las 21 en el court central se juegan sin público; apenas pueden estar los fotógrafos, los cuerpos técnicos de ambos jugadores y periodistas en la tribuna de prensa, además de los alcanzapelotas y miembros de la organización.

A algunos les puede haber llamado la atención que Nadal haya sido el elegido en esta ocasión para el cotejo nocturno. Pero aquí hay varios elementos para tener en cuenta. Por un lado, la programación diaria en las canchas principales incluye dos partidos de singles masculinos y dos femeninos, y por el otro, el sorteo de este año dispuso que del mismo lado del cuadro quedaran Djokovic, Nadal y Federer, que con excepción de la primera rueda -que se juega durante tres días-, suelen jugar siempre en la misma jornada. Y como no pueden jugar todos el mismo día en el Chatrier porque sólo se programan dos singles de varones, mientras el Big 3 siga en carrera indefectiblemente uno de ellos tendrá que mudarse al Suzanne Lenglen, el segundo estadio.

Y probablemente también uno de los tres siempre deba jugar a la noche. Lo hizo Djokovic el martes y este jueves le tocó a Nadal. La idea de la organización es que las figuras vayan rotando. El ciclo de partidos nocturnos lo empezó Serena Williams el lunes; la siguieron Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y Nadal, y este viernes será el turno de Stefanos Tsitsipas contra John Isner. Si la tendencia de rotar continúa, el sábado le podría tocar a Roger Federer jugar contra Dominik Koepfer, o bien podría disponerse un single femenino.

En todo caso, Nadal no anduvo con vueltas: “Jugar sin público siempre es feo, y más de noche, es la realidad. Pero es una de las pistas más impresionantes del mundo, y aunque por ahí las condiciones no son las ideales, para mí hay que estar con la actitud perfecta y eso es lo que intento a cada momento. ¿Si me hubiera gustado jugar de día? Pues a la noche no tengo más que leer, de día me gusa jugar más para mi juego y con público es más agradable, es mejor para mí, sin duda. pero me adapto, me ha tocado de noche y confío que me toque jugar de día la próxima vez y con gente. No he recibido ningún regalo porque estamos en una burbuja, pero sí ha venido mi familia a verme, aunque no pueda encontrarme con ellos”.

¿Cómo le fue a Nadal en su cumpleaños 35? Con lógica pura, ganó en el estadio que convirtió en su bastión. El español le ganó a Richard Gasquet por 6-0, 7-5 y 6-2, en 2 horas y 15 minutos, y así estiró una serie que será inalcanzable durante muchos años: 102 triunfos y 2 derrotas en Roland Garros, con una efectividad del 98 por ciento. En la tercera rueda, Nadal, que aquí parte como tercer favorito, se medirá con el británico Cameron Norrie, que superó en cuatro sets al sudafricano Lloyd Harris.

También alargó su larguísimo historial favorable ante el francés, compañero de generación (Rafa es apenas 15 días mayor que Gasquet). Nadal le ganó al galo los 17 partidos que disputaron entre ambos en el nivel ATP, una serie que empezó en Estoril, Portugal, en 2004, y continuó este jueves. En los últimos 12 cotejos, Gasquet no le pudo ganar ni un set.

Nacidos ambos en 1986, Gasquet venció una vez a Rafa en la segunda rueda del Challenger de St. Jean da Luz, en Francia, en 2003, por 6-2 y abandono del español por lesión. Previamente sólo se encontraron en las semifinales de un torneo junior de la Federación Internacional (ITF) en 1999, reservado para jugadores entre 12 y 14 años, denominado Les Petits As. Gasquet ganó por 6-7, 6-3 y 6-4 en aquella oportunidad... aunque no cuenta para el historial profesional.

Casi al filo de la medianoche, Nadal se saludó con su amigo Gasquet, se quitó la remera empapada de sudor y la cambió por una chaqueta más abrigada, y charló brevemente en la entrevista para la televisión con Cedric Pioline, destacado exjugador francés. “Lo importante es ganar. No me quejo, todo ha ido bien hasta aquí. Quizá me tocó sufrir un poco más en los torneos previos, como en Roma, pero insisto. Para mí, vale ganar y tener la oportunidad de jugar otro partido aquí”. Un Nadal auténtico, siempre competitivo, sin descansar siquiera el día de su cumpleaños.