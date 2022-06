Roland Garros: Solana Sierra no pudo festejar en la final del torneo junior femenino

PARÍS.- Solana Sierra lo intentó, pero no hubo caso. La ilusión de ser campeona del singles junior femenino de Roland Garros sucumbió con una derrota inobjetable. La checa Lucie Havlickova se quedó con el título al imponerse por 6-3 y 6-3, en la final jugada el sábado en el cort Simonne Mathieu. Sierra, la primera finalista argentina en la rama junior en 22 años (la última había sido María Emilia Salerni, en 2000), se quedó con las ganas de emular las conquistas de Gabriela Sabatini (1984) y Patricia Tarabini (1986), únicas vencedoras de nuestro país en esta prueba sobre el polvo de ladrillo parisino.

La jugadora marplatense, de 17 años, había llegado en gran forma a la definición. Sin embargo, en el duelo decisivo, se encontró con una rival que no le dio posibilidades. Havlickova, alta, espigada, de impactos potentes desde la base, firme con el saque, hizo las cosas mejor y el encuentro se resolvió pronto. Buscó y buscó Sierra, pero no pudo encontrar resquicios. En ese intento de hallar puntos vulnerables, terminó con 35 errores no forzados, 14 más que su rival. La checa se mostró más firme de principio a fin; sólida con el saque, no le concedió siquiera un break-point a Sierra.

De a poco, Havlickova comenzó a tomar distancias en el desarrollo y en el juego, y a la marplatense la final le empezó a quedar más lejos. Aunque buscó presionar, algunos desaciertos la enredaron aún más, como el quiebre en el arranque del segundo set, que le dio más soltura a la flamante campeona. Aparecieron entonces en el Mathieu algunos gritos de apoyo. Pero la checa siempre jugaba mejor en los momentos complejos, en los 40-30 o en los deuces. La final tomó un rumbo irremontable, y la definición llegó con una doble falta de Sierra.

Lo mejor de la final

Surgida en Mar del Plata, Sierra se mudó a Barcelona hace unos meses, donde trabaja con Carlos Rampello, excoach de la rosarina Nadia Podoroska. Este año, descolló en la Billie Jean King Cup (la Copa Davis femenina) al ganarle a varias jugadoras profesionales, ubicadas muy por delante de ella en el ranking, con cuatro victorias que le permitieron a Argentina conseguir uno de los pasajes a la promoción, a pesar de que el equipo capitaneado por Mercedes Paz no contaba con sus dos principales referentes (Podoroska y Paula Ormaechea).

En la ruta hacia la final en París, Sierra derrotó a la checa Barbara Frhvirtova por 5-7, 6-3 y 6-4; a la belga Hanne Vandewinkel por 64 y 6-0; a la francesa Yaroslava Bartashevich por 6-2 y 7-5; a la estadounidense Liv Hovde por 6-3 y 7-5, y en la semifinal, a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0. Aunque no pudo quedarse con el título, sí se anotó como la sexta chica de nuestro país que alcanza una final junior en París, precedida por Sabatini (1984), Tabarini (1986), Inés Gorrochategui (1991), Paola Suárez (1992) y Salerni (2000).

Solana Sierra y su revés, en la final jugada este sábado ante la checa Lucie Havlickova ap - AP

Sierra, que había alcanzado las semifinales el año pasado en el US Open, disputaba su quinto torneo de Grand Slam junior. Con 17 años, ha jugado pocos torneos juniors en los últimos tiempos y ya comenzó a disputar los ITF, los certámenes de ingreso al tour profesional, y en marzo pasado alcanzó su primera final en Palmanova, en España. No obstante, dejó en claro sus ganas de cerrar su etapa juvenil en Wimbledon y en el US Open.

“Esta semana Solana jugó increíble, en un nivel muy alto de tenis. Está aprendiendo a defender mejor; por ahí ella juega mejor en rápidas y en tierra le costaba un poco más, pero acá hay que tener paciencia para defender y luego pasar al ataque. Tiene que aprender mucho, hay chicas que juegan realmente muy bien, pero hay que aprender a manejar los partidos, ver cómo trabajan las profesionales, y Roland Garros es un lugar ideal para todo eso”, destacó Carlos Rampello, el entrenador de Sierra.