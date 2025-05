Roland Garros: tres argentinas serán parte de la fiesta de París, con la fuerza de haber pasado la clasificación

Es historia viva. Lourdes Carlé, Solana Sierra y Julia Riera, tres tenistas argentinas, superaron la clasificación y jugarán en el cuadro principal de Roland Garros, un hito que no ocurría desde hacía 39 años. El tenis nacional femenino, siempre con el recuerdo de Gabriela Sabatini, suele vivir bajo la sombra de los éxitos de los varones. Este logro de las chicas, más allá de que habrá ocho argentinos en la rama masculina en París, se trata de un suceso como para tener en cuenta.

¿Se puede predecir un resurgir de las jugadoras albicelestes? Parece prematuro, pero hay algo cierto: en algunos grandes torneos, no hubo siquiera una argentina sobre la pista en tiempos recientes. Es un impulso, entonces, como para seguir de cerca.

Lourdes Carlé, de Daireaux, sólida y más asentada a sus 25 años.

María Lourdes Carlé, nacida en Daireaux, de 25 años y 125ª del ranking de WTA, avanzó al vencer con contundencia a la lituana Justina Mikulskyte (223ª) por 6-1 y 6-0 en la tercera rueda de la clasificación. Antes había eliminado a la local Eleejah Inisan (986ª) por 6-2 y 6-1, y a la polaca Katarzyna Kawa (143ª) por 4-6, 6-4 y 6-2. Su primera rival en el main draw será Ann Li, de Estados Unidos.

Julia Riera, pura simpatía y agresividad sobre la cancha, es oriunda de Pergamino; tiene 22 años.

Nueve meses atrás, Carlé se clasificó para su primer cuadro principal de un certamen de Grand Slam, en el US Open; hasta tuvo una celebración inolvidable. Ahora con más vuelo y recorrido, se desempeñó más moderada, segura y convencida en la cancha 14 del Bois de Boulogne.

Solana Sierra, de 20 años, oriunda de Mar del Plata y 112ª del ranking, también superó la tercera ronda de la qualy sin ceder sets: derrotó por 6-3 y 6-2 a la china Xiyu Wang (132ª). En las instancias previas había vencido a la suiza Susan Bandecchi (197ª) por 7-6 y 6-3 y a la ucraniana Daria Snigur (151ª) por 6-2 y 6-2. Yulia Putintseva, kazaja de origen ruso, la espera para el debut en la competencia mayor. De 30 años y 32ª favorita, Putintseva llegó a ser 20ª del mundo y jugará su 45° torneo de Grand Slam. Se tratará de un estreno durísimo para la joven marplatense, que fue finalista como juvenil en 2022.

Julia Riera, pergaminense de 22 años y 204ª en el escalafón internacional, rubricó otra página en su ascendente carrera. Éste será su cuarto cuadro principal grande, el segundo en París. Además, ésta fue la tercera vez que ingresó desde la clasificación, tras las de Roland Garros 2024 y Melbourne 2025.

Al principio de esta qualy Riera se impuso a la suiza Valentina Ryser (225ª) por 2-6, 6-4 y 6-1; luego superó a la rumana Miriam Bulgaru (203ª) por 6-4 y 6-1, y al final, derrotó a la australiana Talia Gibson (128ª) por 6-4 y 6-1. Elena Rybakina, la 12ª preclasificada, representará un muy duro escollo en el primer paso.

La última vez que tres argentinas habían pasado la clasificación se había dado en 1986, con Patricia Tarabini, Mariana Pérez Roldán e Ivanna Madruga. Sabatini, por entonces, ya estaba cerca de las máximas alturas: fue la 9ª preclasificada en el distrito XVI de la capitán frances. Y hubo una quinta y una sexta compatriotas participantes: Mercedes Paz y Adriana Villagrán, que no pasaron por la clasificación.

Como era de esperar, Sabatini y Paz fueron las que más lejos llegaron, a octavos de final. Gaby cayó (1-6, 6-3 y 6-3) frente a la estadounidense Cris Evert, que sería la campeona, y Mecha fue eliminada (6-4, 2-6 y 6-0) por la canadiense Carling Basset. De las tres que debieron recorrer caminos más largos en París, tal vez para una ese Roland Garros haya resultado inolvidable: Madruga ganó dos partidos en el cuadro principal y terminó cediendo ante otra argentina, la propia Sabatini (6-3 y 6-3) en la tercera rueda. Pérez Roldán, al igual que Villagrán, perdió en la etapa inicial, y Tarabini alcanzó a ganar un encuentro del main draw, antes de despedirse en el siguiente.

Mercedes Paz y Gabriela Sabatini comparten un dobles en Roland Garros 1985, un año antes de la última vez en que tres argentinas pasaron la clasificación, como ahora.

Esta vez no habrá argentinas directamente en el cuadro principal, pero sí ocho hombres, con lo cual el tenis nacional totalizará once representantes sobre el polvo de ladrillo de París. Tras el sorteo, los varones ya conocen quiénes serán sus rivales en el comienzo. Los enfrentamientos serán los siguientes: Francisco Cerúndolo vs. el canadiense Gabriel Diallo (53°), Sebastián Báez vs. el serbio Miomir Kecmanovic (46°), Camilo Ugo Carabelli vs. el español Jaume Munar (58°), Tomás Martín Etcheverry vs. el griego Stefanos Tsitsipas (20°), Francisco Comesaña vs. el español Pablo Carreño Busta (100°), Mariano Navone vs. el estadounidense Brandon Nakashima (29°), Juan Manuel Cerúndolo vs. el estadounidense Alex Michelsen (32°) y Thiago Agustín Tirante (perdedor afortunado) vs. el bosnio Damir Džumhur.