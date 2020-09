Luego de la final en Roma, Schwartzman viajará a París para participar en el tercer Grand Slam de la temporada Crédito: Clive Brunskill/Pool via REUTERS

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 17:30

En tiempos de Covid-19, los tenistas profesionales están expuestos al contagio ya que, semana tras semana, cambian de ciudad, se suben constantemente a aviones, descansan en hoteles, están en contacto con mucha gente de diversos continentes, etcétera. Ese es uno de los mayores temores para el argentino Diego Schwartzman, el reciente finalista del Masters 1000 de Roma (cayó en la definición con Novak Djokovic por 7-5 y 6-3). Con su inminente traslado a París para participar, desde el domingo, en Roland Garros, el miedo se le presenta una vez más.

"Mi mayor miedo (cuando llegue a Francia) va a ser el primer test que te hacen en los torneos. Acá, en Roma, jugamos con gente. En la final había un montón de gente que te abrazaba, que te tocaba y la verdad es que estamos con pánico los jugadores, porque estamos muy lejos de casa, te puede dar un falso positivo como un positivo real. Había gente en la ceremonia de premiación que está en sus casas lo más normal, no está en ninguna burbuja y no sabés qué hacen en el día a día. Está un poco ese miedo en la cabeza y viene pasando en todos los torneos", reconoció el Peque, después de su destacada actuación en el Foro Itálico.

Crédito: Riccardo Antimiani / POOL / AFP

"Más no nos podemos cuidar. Pero de torneo a torneo es lo que más miedo te da. Ese primer día que te metés en la habitación a esperar un mail que te llegue y lo abrís con un cagazo terrible. En el mundo todos están teniendo los mismos problemas. Vivimos en un país que económicamente le cuesta mucho y ahí está la diferencia, pero la situación es la misma. Nosotros en Roma vamos por las calles, cuando vamos del hotel al club, y del club al hotel, y está vacío. Estamos hablando de una de las ciudades que más turistas recibe en el año, en una semana que hizo una temperatura altísima, perfecta para turistas y no hay gente. Vas a otras ciudades como Nueva York, donde estábamos y no había nadie. Las ciudades están vacías", analizó el número 13 del ranking.

"La gente trata de respetar, de cuidarse. Acá [en Italia], como llegó primero, están un poco más adelantados y también son más fuertes económicamente y al fin, eso hace la diferencia, que la gente se mantenga mucha gente sin trabajo o en la casa. Ojalá que pase rápido porque lo económico afecta a mucha gente. Esperemos que el sistema de salud se mantenga bien y que económicamente vuelva a levantar pronto", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información