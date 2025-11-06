Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 5 de noviembre

MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) tuvo su tercera gala de eliminación este miércoles 5 de noviembre. El martes se había definido cuáles iban a ser los jugadores quedaran fuera de peligro y cuáles se disputarían la eliminación. Finalmente, el miércoles el jurado definió que el Diego “Peque” Schwartzman debía irse del show.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

En ediciones anteriores también se habían ido Esteban Mirol, Jorge “Roña” Castro y Pablo Lescano.

Así se fue Diego “Peque” Schwartzman de MasterChef

Quién se fue de MasterChef este miércoles 5 de noviembre

El miércoles 5 de noviembre de 2025, Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, se convirtió en el tercer eliminado de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina. En una gala de eliminación que exigía crear un plato original utilizando ingredientes tradicionales argentinos con un toque personal, Schwartzman no consiguió conquistar al jurado con su propuesta. Tras un ajustado mano a mano final con Andy Chango, el deportista tuvo que despedirse del certamen en una noche intensa dentro de la cocina.

Diego Schwartzman fue el tercer eliminado

La noche del miércoles fue particular, ya que pocos platos convencieron al jurado y, entonces, tuvieron que definir entre los menos malos y los que no podían rescatarse.

Antes de conocerse el veredicto, hicieron pasar al frente a Valentina Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal para explicarles que eran de las más salvables.

“Cuatro platos que pasan desapercibidos, lo único que las salva a ustedes cuatro es que hay participantes que lo hicieron peor que ustedes”, les dijo Betular y les confirmó que continuaban en el programa.

Después llamaron a Sofía "la Reini" Gonet, Emilia Attias y el Leandro “Chino” Leunis, y Germán Martitegui les dijo: “La consigna era darle un twist a algunos clásicos, lo lograron. La consigna era usar productos argentinos, pero sorprendernos, lo lograron. Son las tres luces al final del túnel de la noche, felicitaciones, sigan así, este es el camino”, y quedaron salvados.

Andy Chango quedó fuera de peligro en la gala de eliminación de MasterChef Ig / @andychango_oficial

Al final quedaron mano a mano Luis Ventura, Alex Pelao, el Peque Schwartzman y Andy Chango, donde el extenista quedó eliminado.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Esteban Mirol y Emilia Attias, antes de que el periodista quede eliminado

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.