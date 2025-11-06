MasterChef Celebrity: de una crítica feroz y una acusación de “copiona” al incumplimiento que dejó afuera a un favorito

Este miércoles, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño en las pruebas semanales se jugaron su permanencia en programa. Al llegar a sus estaciones, se encontraron con una caja repleta de productos típicos de la gastronomía argentina, pero la consigna, justamente, era que los utilizaran de tal manera que no remitiera a los sabores y preparaciones vernáculas.

Alex Pelao, Eugenia Tobal, Andy Chango, Momi Giardina, el Peque Schwartzman, Emilia Attías, Sofi Martínez, Valu Cervantes, La Reini y el Chino Leunis hicieron lo que pudieron, con la ayuda de sus compañeros más favorecidos, que los alentaban y les daban indicaciones desde el balcón. Transcurrido el tiempo establecido, la primera en acercarse a los miembros del jurado para que prueben su plato fue Valu, que para su debut en una gala de eliminación eligió preparar una tortilla de batata con chorizo y tira de asado al vino con ensalada fresca de tomate y perejil.

“Esta ensalada fresca de tomate y perejil es muy interesante. Está bien condimentada y es hipersencilla, y es lo que mejor está”, señaló Donato de Santis. Y Damián Betular agregó: “Para mí, la tortilla es la protagonista del plato. La tendrías que haber trabajado más, le hubiera puesto perejil y me hubiese olvidado de la carne”.

La segunda en pasar fue Giardina, con su bruschetta con ricota al limón, salame y huevo poché. “La gran pregunta es qué hiciste durante los últimos 45 minutos”, cuestionó Betular. Y mientras que Germán Martitegui señaló que esperaba una “ola” de salame, con fetas finas y sin cáscara, Donato aclaró que más allá de lo estético, el plato estaba rico.

Andy Chango, a su vez, optó por presentar un asado al malbec con salsa criolla y papas al horno. Luego de probarlo, Betular le informó que estaba dentro de sus peores performances: “No sé cómo lograste que el vino tenga gusto agua y que las verduras no hayan sumado nada. Es todo muy difícil”. “Hay una regla básica, no solo de los cocineros, sino de los comensales, que no se sirve un plato con tanta salsa con un corte de carne con tanto hueso, porque es imposible comerlo sin enchastrarse”, agregó Betular. Y enumeró algunos otros errores que cometió el músico y actor: “Los vegetales están crudos, la tostada está mal cortada”.

Tobal también pasó al frente, confiada con sus arrolladitos de acelga rellenos y salteado de verduras con papines, pero su propuesta no terminó de convencer de todo a los miembros del jurado. “Tratá de salir un poco del modo hogar, sobre todo con los tamaños”, le aconsejó De Santis. Betular, a su vez, cuestionó que era un plato difícil de “ensamblar” y Martitegui directamente afirmó que para él lo único salvable era el tomate rallado que usó como guarnición.

Luego llegó el turno de Ventura, que presentó unas croquetas de polenta con chorizo desmenuzado al horno y guarnición de papas, aceitunas, tomate y choclo. Pero más allá de lo “vistoso” de su preparación, lo que más llamó la atención del jurado es que sobre uno de los trozos de choclo había colocado una escarapela argentina de tela. “Es como una picada. Hubiera preferido que el chorizo lo cortaras a la mitad y lo cocines a que esté tan roto”, indicó Betular, y Martitegui sumó que “lo más destacable” es lo que logró con la polenta. Y, sin rodeos, disparó: “Yo no le encuentro ningún sentido. Es como un choripán al que lo pisó un camión”.

Alex Pelao presentó un sándwich rústico relleno con crema de cabutia, choclo, tira de asado y chorizo. “Es todo un exceso. La humita está muy rica, pero la carne cortada con el chorizo es un poco extremo”, señaló Martitegui. En este caso, Betular no estuvo de acuerdo: “Muchos genios arrancan como incomprendidos. A mí lo que me asombra es el momento en el que elegís cortar por la mitad un pan de campo, ahuecarlo y meterle cuatro tiras de asado banderita y un zapallo cabutia. ¿Por qué no cortaste una rodaja de pan, la untaste con el puré de cabutia? ¡Gracias a Dios que lo deshuesaste! Muy arriesgado para una gala de eliminación”, indicó el pastelero.

Martínez, a su vez, preparó tacos de acelga con un blend de carnes y salsa criolla, acompañado con papines. Al ver el plato, Martitegui notó que había grandes similitudes con la presentación de Tobal, y que esa no era la primera vez que ocurría. “Con Evangelina [Anderson] coincidí la última vez”, reconoció la periodista deportiva. “Ah. Siempre coincidís con el que tenés cerca”, observó el chef, con ironía. Y Sofía se defendió: “Si uno pensara mal, pensaría que me copié, pero te juro que no”.

Luego de que los tres miembros del jurado probaran, Donato indicó: “Hay una excelente presentación, pero no tiene ningún sentido al comer. Debería ser más cómodo”. Entonces, Martitegui tomó la palabra y le dio el tiro de gracia: “Es difícil dejar una acelga con tan poco sabor, está llena de agua, como si no la hubieses escurrido ni puesto sal”.

Attías presentó uno de los platos más jugados: polenta con ensalada fresca de perejil y chorizo laqueado con miel. “Es muy, muy osado”, observó Betular. Y aclaró: “Está muy bien, es picante, no desarmaste el chorizo y hay balance de sabores”. Martitegui, en este caso, coincidió: “Es muy atrevido. ¡Chorizo con miel! Pero es una luz en una noche muy oscura”.

En el otro extremo, el Peque decidió no acatar del todo la consigna y no se apartó mucho de la gastronomía autóctona: presentó una tira de asado con papa, cabutia y provoleta con salsa de tomate, ajo y morrón. Y Martitegui marcó su error: “Hoy es una noche muy arriesgada. Lo único que hay que hacer hoy es no ser el peor. Si empezás por cumplir la consigna te pone dos puntos más arriba. Y vos otra vez no la cumpliste”. Pero más allá de eso, su plato, en sí mismo, cosechó solo críticas y ningún elogio. “Hubo muchos malos, eso me ilusiona”, se consoló, sin embargo, el retirado tenista.

A simple vista, todo indicaba que La Reini tampoco se había jugado demasiado: presentó un asado al horno con puré de batata con tofi y gremolatta. Sin embargo, sus decisiones fueron consideradas acertadas. “Me gusta el estilo del plato. Trabajaste con las proporciones y los chips de la provoleta le suman. Estás empezando a acercarte a los conceptos”, indicó De Santis. Y Martitegui sumó: “Por primera vez es mejor el sabor que la forma, que era lo que te veníamos pidiendo”.

El último en pasar al frente fue Leunis, que, como la mayoría de sus compañeros, eligió el asado como proteína. En su caso, lo cocinó a la manteca, y lo acompañó con niños envueltos de humita y ricota, papas smasheadas y mayonesa de perejil. “Si yo fuera vos, no estaría muy contento. ¿Sabés por qué? Porque tardaste dos semanas en hacer un envoltini de lasagni muy buenos”, expresó, con picardía Donato. “El sabor es espectacular”, agregó Betular. Y Martitegui indicó: “Me acerqué al plato temeroso, y lo que encontré adentro de la acelga es maravilloso”.

Solo faltaba saber cuál de los participantes había presentado el peor plato y, en consecuencia, quedaba afuera del programa. Y luego de que los miembros del jurado deliberaran, comenzó a revelarse el misterio. En principio, coincidieron en que fueron cuatro los que tuvieron el peor desempeño: Andy Chango, Alex Pelao, el Peque Schwartzman y Luis Ventura. Después de hablar con ellos, De Santis fue el encargado de anunciar que el eliminado de esta ronda era el tenista.