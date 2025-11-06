“El Peque” Schwartzman: su sorpresiva salida de MasterChef, la luna de miel con su esposa y la nueva vida que tanto añoraba

Diego “El Peque” Schwartzman se convirtió este miércoles en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity, en Telefe. El extenista dice que no se lo esperaba y que tenía muchas ganas de seguir en el programa. “Casi nadie de los que estamos ahí sabemos cocinar, así que podía pasar cualquier cosa”, le confió a LA NACION. Además, habló de su reciente retiro del tenis, de su nuevo trabajo y los cambios de rutinas. Y también contó sobre las primeras semanas de casado con la modelo Eugenia Di Martino.

-¿Esperabas la eliminación o te sorprendió?

-Esa noche estaba un poco nervioso, pero no me lo esperaba. Muchos de los que estábamos en la gala de eliminación no cocinamos bien y me sorprendió quedar afuera porque venía haciendo las cosas bastante bien. Quizá el día de la gala fue el que peor me fue y por eso el jurado decidió la eliminación. La verdad es que la estaba pasando bien, porque cocinaba bien y porque disfrutaba ser parte del programa. Tenía ganas de quedarme.

-Eras uno de los favoritos…

-No sé si favorito o no, porque a medida que van pasando los programas hay muchos que arrancan más o menos y después van mejorando rápidamente. Y viceversa: algunos que arrancan bien y van bajando. Durante las primeras dos semanas cociné bien y la tercera me costó un poco más. Me hubiera gustado tener una oportunidad más y seguir practicando porque el mundo de la cocina me encanta. Y aprendí a cocinar, que es algo que me divierte mucho.

-¿Sabías cocinar algunos platos?

-No, no. Sabía algo de teoría y de ver videos, ir a lugares a comer. Pero de práctica nada. Casi no he cocinado. Dulce un poco sí, porque soy muy dulcero y para tratar de evitar el azúcar y las harinas, cuando competía trataba de hacer budines y galletas en casa, para acompañar con el mate. En MasterChef te dan una caja con ingredientes y hay que inventar algo. Es muy difícil porque no tenía práctica, y además pasaba muy poco tiempo en casa. En estos últimos meses que tuve más tiempo y practiqué algo, pero igual me falta hacerlo bien.

Schwartzman junto a su flamante esposa, Eugenia de Martino

-Ahora que aprendiste algo, ¿vas a sorprender con alguna comidita rica tu mujer?

-Seguramente. Es divertido el mundo de la cocina cuando le agarrás el gustito a tomarte el tiempo de ir a hacer las compras, cocinar y preparar un plato. Está bueno y se genera un lindo ambiente en tu casa con mujer, amigos, familia. A nosotros los argentinos nos atrae el mundo de la cocina porque somos muy sociables y nos gusta juntarnos a comer y hacer sobremesa.

-¿Veías MasterChef en sus otras ediciones?

-Siempre me gustó el programa. Lo miraba mucho cuando viajaba, a veces grabado y otras en video. Era una manera de sentirme cerca de casa. Me divertían las devoluciones, los personajes que se iban generando. Y tenía también un tema de charla con mis amigos y familia que estaban acá. Durante años viajé siete meses al año y programas como MasterChef te trae a casa.

-Entonces cuando te llamaron no lo dudaste.

-No, la verdad que no. Y se generó de la nada. Me acuerdo que coincidimos con Darío Turovelzky [CEO de Telefe] en un partido de la selección argentina y también estaba Wanda [Nara]. Me comentaron que iba a volver MasterChef a finales de año, y le dije: “Bueno, pegame el llamado, yo ya voy a estar jubilado”. Sabía que no iba a estar jugando a esa altura. Pensé que sería divertido ser parte. Y cuando empezaron a llamar a la gente, Darío me mandó un mensaje, me comunicó con la producción y ahí avanzamos.

-Fuiste el primero que plantó el deseo…

-Sí. Como dije, miraba el programa cuando extrañaba porque me acercaba a los míos. Se extraña cuando viajás tanto. También miraba mucho Bake Off.

-Este fue un año atípico para vos porque te retiraste y te casaste. ¿Cómo te cambió la rutina?

-Cambió mucho. Es muy distinta la dinámica cuando viajás. Ahora puedo pasar más tiempo en casa, programar cosas a futuro que eran inimaginables para mí. Y hablo de cosas simples, como saber que en diez días tengo un asado con amigos y puedo ir porque sé que voy a estar acá. A algunos le puede sonar un poco tonto, pero para mí es muy importante. Puedo compartir cumpleaños, fiestas, invitar gente a comer a casa, pasar los fines de semana sin andar mirando la hora o sin tener que armar una valija para irme al otro día durante dos o tres meses. Disfruté mucho, pero ya llevaba un tiempo imaginándome poder hacer esto que digo.

-No te arrepentís en absoluto.

-No, la verdad que no. Tenía un cansancio grande y mi cuerpo también me pedía parar un poco. Supe cuando parar, y no sufrir esa transición ni los últimos años de la carrera con lesiones, con malos rendimientos. Creo que, en ese sentido, supe frenar a tiempo.

-¿Y cómo son estas primeras semanas de casados?

-En plena luna de miel, por así decirlo. Disfrutando. Lo bueno, como decimos con Euge, es que no cambió nada. Veníamos bien, disfrutamos mucho con amigos de la fiesta y ahora seguimos de la misma manera. Ya convivíamos desde el 2020; lo decidimos en pandemia. Y nos quedamos viviendo juntos. Además, me acompañaba en muchos viajes y era una convivencia en el exterior que trasladamos a la Argentina.

-¿Y ahora qué?

-Hace un año que estoy dos veces por semana en la radio con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle, y sigo con eso porque me encanta, la paso bien y me ayuda a armarme una rutina. Y además trabajo para uno de los cuatro Grand Slams, el de Australia. Me contrataron a principio de este año para ser un nexo entre la dirigencia y los jugadores. Y soy el intermediario en la toma de decisiones y en ideas para que los jugadores estén cada vez en mejores condiciones. Viajo diez semanas al año a los torneos para juntarme con los jugadores y con gente del mundo del tenis.

-Seguís ligado al tenis.

-Es muy bueno el laburo que me ofrecieron para seguir ligado al tenis y con una compañía muy grande, que es un Grand Slam. En enero tengo que viajar a Australia.

-Y ya no tenés la misma presión, ¿o sí?

-Viajo desde otro lugar, pero al mismo tiempo hay una presión constante en el sentido de que los jugadores siempre queremos mejores condiciones, mejores pagos y un montón de cosas que están surgiendo a nivel global en el tenis, en esta época de modernización de todo. Y a mí me toca hacer un nexo, representarlos y defender al torneo, y también intentar que los jugadores estén cada vez mejor. Con este rol a veces quedo en el medio de dos situaciones que hay que saber manejar, pero para eso me contrataron; tengo muy buena relación con muchos de los jugadores y hay que entender las dos partes. Ahora que dejé de jugar puedo entender un poco más la parte de los torneos, de cómo se hacen, cómo se generan.

-Volviendo a MasterChef, ¿a quién vas a extrañar y a quién no?

-Voy a extrañar a todos porque se armó un grupo muy divertido, muy buena onda. Hay gente de rubros completamente distintos, no nos habíamos visto en nuestras vidas y había un lindo ambiente. Nadie sabe cocinar mucho mejor que el otro, entonces todos nos ayudábamos. Y los jurados están muy bien. Al único que conocía de antes era a (Damián) Betular, que hizo la torta del casamiento y quedó espectacular. Y en la eliminación dijo palabras muy lindas. Cada uno tiene su rol, su personaje, y lo hacen muy bien, intentan enseñarte a que cocines mejor. Vengo de un rubro totalmente distinto, y no me imaginaba una producción tan grande. Eso me sorprendió.

-¿Quién te gustaría que gane?

-Es muy difícil saber quién tiene chances porque son muchos personajes este año. Emilia [Attias] y Eva [Anderson] cocinan muy bien los platos vegetarianos, que son mucho más sofisticados. Creo que tienen una ventaja por ese lado. Y el resto va a mejorar con la práctica.