El tenista chileno Nicolás Jarry fue sancionado por 11 meses de suspensión por un caso de doping positivo en un control hecho en la pasada Copa Davis Crédito: Twitter Nicolás Jarry

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 17:53

El tenista chileno Nicolás Jarry finalmente fue sancionado este lunes por la ITF (Federación Internacional de Tenis) con 11 meses de suspensión tras haber dado positivo en un control de doping realizado durante la Copa Davis disputada en noviembre pasado en Madrid.

La entidad dio a conocer a través de un comunicado que en la muestra de orina tomada a Jarry durante la disputa de la Copa Davis contenía trazas de ligandrol y de estanozolol, dos anabolizantes.

Durante su suspensión, el chileno siempre sostuvo su inocencia asegurando que la aparición de los anabólicos en las muestras de orina había sido provocada por la contaminación cruzada de multivitaminas fabricadas en un laboratorio en Brasil, que tomó con recomendación de su médico y con garantías de que no contenían estas sustancias prohibidas. La ITF consideró "aceptable" la explicación del jugador de 24 años sobre cómo las sustancias ingresaron en su organismo.

Nicolás Jarry durante la Copa Davis recibiendo indicaciones de su capitán Nicolás Massú Crédito: Twitter Nicolás Jarry

En este sentido, la ITF advirtió en su sanción: "Es evidente que el consumo de suplementos preparados a medida, en particular los fabricados en farmacias en América del Sur, conlleva un grado significativo de riesgo para los deportistas que están sujetos a las normas antidopaje y las crecientes sanciones que que se impusieron a los tenistas por esas violaciones no ha alcanzado para disuadir a otros jugadores de tomar esos riesgos".

Otra de las aristas que implica la sanción será la devolución de US$ 264.415 en premios que obtuvo durante todo el período. Todo esto implica los US$ 200 mil que obtuvo por haber participado en las finales de Copa Davis en Madrid, según la repartición interna del equipo nacional. También US$ 45 mil por haber disputado los singles; US$ 16.750 por sus partidos de dobles en la ATP Cup y además US$ 2.665 por su paso por la qualy del ATP de Adelaida.

Vale destacar que la suspensión se cuenta a partir del 16 de diciembre pasado por lo que el jugador, ubicado actualmente en el puesto 89 del ranking ATP, regresará al circuito a partir del próximo 16 de noviembre. Mientras tanto, Jarry se encontraba suspendido temporalmente desde el 14 de enero mientras se investigaba su caso que fue resuelto hoy.

Una vez que el tenista conoció el fallo difundió un comunicado en sus redes sociales aceptando la decisión de la ITF "con mucha humildad" y sin recurrir el fallo a la Corte Arbitral del Deporte (TAS), tal como sucedió con otros casos. Jarry, actualmente en el puesto 89° del ranking, explicó: "Extender estos procesos legales sólo sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional".

La ITF consideró que Jarry "no carga culpa significativa o fue negligente en su infracción" al reglamento antidopaje. Pero recordó que los tenistas son responsables de toda sustancia que consumen.

"Lamentablemente esto no fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme que todo lo que consuma no puede contener ni la más mínima contaminación'', añadió el tenista chileno.

Jarry tiene un título ATP en su carrera, conquistó el año pasado en Bastad. También ha ganado un par de títulos de dobles y acumula 2 millones de dólares en premios como profesional. Alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Francia y el US Open en 2018.