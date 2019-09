Rafa y el Peque suelen entrenarse juntos; uno de los dos avanzará a las semifinales del US Open

Diego Schwartzman se enfrentará este miércoles con el español Rafael Nadal, máximo favorito en el US Open, por los cuartos de final del último Grand Slam del año.

El Peque, vigésimo cabeza de serie, viene cumpliendo una gran actuación. Ayer, en octavos, logró una resonante victoria ante el alemán Alexander Zverev (6) por 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.

Rafa, en tanto, se impuso al croata Marin Cilic (22) en cuatro sets, con parciales de 6-3, 3-6, 6-1, 6-2, y cerró el partido rescatando de forma espectacular una bola cerca de la red que lo puso a un punto de la victoria.

Está jugando increíble. Es uno de los grandes talentos del tour. Será un gran desafío y necesitaré jugar mi mejor tenis Nadal, sobre Schwartzman

"Está jugando increíble", señaló el número 2 del mundo sobre Schwartzman, a quien considera un amigo. "Es uno de los mejores talentos del tour", elogió. Y agregó: "Será un gran desafío, necesitaré jugar mi mejor tenis, ya hemos practicado antes",

Tras la salida de Novak Djokovic, Rafa se posicionó como el favorito para llevarse un trofeo que ya ganó en tres oportunidades.

Schwartzman, que no llegaba a esta instancia desde 2017, no pudo ganarle nunca a Nadal en los siete encuentros que han disputado (Acapulco 2013, US Open 2015, cuartos de final de Montecarlo 2016, Abierto de Australia 2018, Madrid 2018, cuartos de final de Roland Garros 2018 e Indian Wells 2019).

"Es un gran campeón, nunca lo pude derrotar, aunque algunas veces, entre comillas, estuve cerca. Voy a tratar de entrar con esa confianza de que lo puedo derrotar como a cualquier otro y tratar de hacer lo mejor", dijo ante la prensa el Peque, que en caso de ganar accederá por primera vez en su carrera a las semifinales de un torneo de Grand Slam.

El partido entre Schwartzman y Nadal se jugará en el estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows, seguramente en la sesión nocturna. Será televisado por ESPN.

Por su gran actuación en Flushing Meadows, a partir del lunes Schwartzman será el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP superando a Guido Pella (número 20) y Juan Martín Del Potro (caerá al puesto 70°).

Las semifinales se jugarán el viernes y la gran final será el domingo, desde las 10.