Se abre el telón de Roland Garros, aunque los actores juegan bajo protesta

Empieza la fiesta del tenis sobre polvo de ladrillo, aunque con un mar de fondo inquietante. Desde este domingo y hasta el 7 de junio, se disputa Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el preferido históricamente por los tenistas argentinos, al ser el único de los cuatro grandes que se juega sobre polvo de ladrillo.

El torneo cuenta con una destacada presencia nacional: habrá 12 argentinos en el cuadro principal, 11 en el certamen masculino y una sola representante en el femenino, Solana Sierra. Entre los varones, los principales, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y el reciente finalista de Ginebra, Mariano Navone.

Además, el foco está puesto casi exclusivamente en dos artistas. El italiano Jannik Sinner, el número uno y el serbio Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slam. A los 39 años, suma 24 grandes.

Novak Djokovic, en la última práctica ALAIN JOCARD - AFP

Djokovic, tricampeón en París (2016, 2021 y 2023), vuelve a Roland Garros después de recuperarse de una lesión y tendrá un exigente debut frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

En el cuadro femenino, la principal favorita es la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA. También está la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff.

Carlos Alcaraz, el último campeón del torneo y número 2 del mundo no podrá defender el título debido a un serio problema físico: el murciano padece una lesión en la muñeca derecha que hace 40 días lo tiene afuera de las canchas y no solo desistió de jugar en París: tampoco irá a Wimbledon.

Todo listo para que empiece la función Wu Huiwo - XinHua

Este domingo, los tenistas argentinos que salen a la cancha son Thiago Tirante, Tomás Etcheverry, Marco Trungelliti y Solana Sierra.

Thiago Tirante jugará frente al español Pablo Llamas Ruiz a partir de las 6. Tomás Etcheverry se enfrentará con el portugués Nuno Borges no antes de las 8.30. Marco Trungelliti se medirá ante el francés Kyrian Jacquet no antes de las 8 y Solana Sierra debutará contra la británica Emma Raducanu no antes de las 11.

Se trata de un torneo atravesado por un conflicto entre los principales jugadores del circuito y los organizadores de los Grand Slam. Los tenistas reclaman una mejora en el reparto económico y cuestionan que actualmente reciban entre el 13% y el 15% de los ingresos totales, un porcentaje inferior al de otros certámenes del circuito profesional.

Quince minutos y adiós. Como habían anunciado, la mayoría de las estrellas limitaron en estos días su tiempo de palabra ante los medios para reclamar una mayor parte de los ingresos, a excepción de la leyenda, Novak Djokovic.

Another record-breaking Opening Week at Roland-Garros 🤩



Avec 138 000 spectateurs lors de l'Opening Week et 623 173 € récoltés lors de la soirée "Gael & Friends" et lors de la journée caritative Yannick Noah, la première semaine du tournoi 2026 a connu un succès sans précédent… pic.twitter.com/OSUGxzN8HQ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2026

“Yo no formo parte de esto y no he estado en las conversaciones. No estoy dentro de estos 15 minutos”, se desmarcó el ícono. “Siempre he estado del lado de los jugadores para defender sus derechos y un futuro mejor. No solo los mejores jugadores, sino jugadores de todos los rankings, de todas las categorías, los jugadores y jugadoras peor clasificados que a menudo son olvidados”, añadió.

Desde marzo de 2025 existe un pulso entre los organizadores de los grandes y los mejores jugadores del mundo, que reclaman recibir el 22% de los ingresos generados por los torneos de Grand Slam, cita AFP. “Hemos sido bastante pacientes”, estimó el número 8 del mundo, Taylor Fritz, en rueda de prensa. “Hemos sido más bien moderados en nuestras exigencias y todos tenemos la sensación de que se nos ignora”, lamentó el estadounidense.

Como él, una veintena de jugadores decidió limitar a 15 minutos el tiempo que dedicaron a los medios el viernes y el sábado durante las tradicionales ruedas de prensa e entrevistas previas al torneo.

Practice makes the Master 🎾✨



Check out the Best of Practice by @MastercardEU of Gael Monfils, Qinwen Zheng, Coco Gauff, and Elina Svitolina as they get ready#RolandGarros #Priceless pic.twitter.com/ZkflBDrLEo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2026

Con el móvil en la mano, los periodistas cronometraron el tiempo de palabra de Fritz: 10 minutos y 30 segundos en la principal sala de prensa, y luego 4 minutos y 30 segundos ante el canal estadounidense TNT. Si Taylor Fritz abandonó efectivamente el centro de prensa antes de los 15 minutos, más temprano por la mañana Mirra Andreeva (8ª) había sido menos disciplinada, encadenando entrevistas con los difusores después de haber pasado ya unos diez minutos en rueda de prensa.

La semifinalista de la edición de 2024 aseguró, sin embargo, que apoya las exigencias “razonables” de los veinte jugadores implicados en el movimiento de protesta, del que teóricamente forman parte los números 1 del mundo, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka.

Limitando el tiempo concedido a los medios, los rebeldes esperaban presionar a los organizadores de Roland Garros antes de una reunión prevista entre algunos de sus representantes y directivos de la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo. “La reunión fue alentadora”, se supo más tarde.

Mariano Navone, de Ginebra a París Martial Trezzini - Keystone

“No intentamos llenarnos los bolsillos. Queremos que se nos escuche, que se nos respete. Hay otras cuestiones, como las pensiones, pero también las primas de la ATP”, añadió el estadounidense Ben Shelton (6º).

“En circunstancias normales, de todos modos para mí no dura más que eso”, sonrió la número 2 del mundo, Elena Rybakina, ganadora del Abierto de Australia. “No miro el reloj, pero intentamos hacer llegar nuestro mensaje, y 15 minutos es mejor que nada”, aseguró Aryna Sabalenka antes de cortar ella misma las preguntas en inglés para mantenerse dentro del límite.

Sebastián Báez y el griego Stefanos Tsitsipas, en el último entrenamiento DIMITAR DILKOFF - AFP

La bielorrusa, que a principios de mayo no había descartado boicotear los torneos de Grand Slam si no se atendían las reivindicaciones económicas de los jugadores, afirmó hacer todo esto por los demás. “Lo que están más abajo en la clasificación y que sufren”, sostuvo.