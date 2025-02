Sebastián Báez venció a Alexandre Muller y se consagró como el primer bicampeón del ATP 500 de Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.- Será su espíritu combativo o su obediente predisposición al trabajo sabiendo que no le sobra nada. Será la superación de obstáculos desde que era chico que lo llevaron a ser quien es hoy u otro matiz personal que sólo conocen sus más íntimos. Lo cierto es que Sebastián Báez (31°, 24 años) es una fiera con raqueta, un competidor granítico que lucha por sus sueños, se resetea ante los traspiés y sigue derribando muros. El argentino, que había terminado 2024 con siete derrotas seguidas y a principios de mes no se le cayeron los anillos bajando al Challenger Tour (la segunda división profesional) para tratar de encontrar las buenas sensaciones extraviadas, se encumbró como el primer bicampeón del Río Open, el único ATP 500 de la región. Lo logró al vencer, sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club Brasileiro, al francés Alexandre Muller (60°, 41° desde este lunes) por 6-2 y 6-3, en una hora y media.

La celebración de Sebastián Báez, bicampeón del ATP 500 de Río de Janeiro, en el court central Guga Kuerten FOTOJUMP

Amante del fútbol, hincha de Olympique de Marsella y admirador de Cristiano Ronaldo, Muller todavía tiene muy presente la final entre la Argentina y Francia de Qatar 2022 y por eso, antes de la definición carioca, prometió “vengarse” derrotando a Báez. Incluso llegó a la definición con una estadística inquietante: ostentaba un récord de 15 triunfos y sólo una derrota frente a argentinos desde junio de 2022. Después del alto nivel que lo llevó a vencer al brasileño João Fonseca (reciente ganador del Argentina Open), Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña, se podía esperar que el europeo lo hiciera pasar mal a Báez desde el inicio. Pero, lejos de amedrentarse, el campeón defensor se plantó sobre el court Guga Kuerten con confianza y lucidez: le quebró el servicio en el segundo game (2-1), sostuvo su saque en el cuarto juego después de levantar tres break-points (3-1) y salió fortalecido. Es más: siguió trabajando con justeza cada punto y, de inmediato, generó nuevas chances de rompimiento, pero esta vez Muller sí pudo defenderse (3-2).

Intensos desde el fondo de la cancha y llevándose a los extremos, Báez salvó un break-point con un smash que picó apenas adentro, lo que le generó una mueca de alivio. El jugador que encuentra en el entrenador Sebastián Gutiérrez a un guía tenístico y emocional, incomodó a Muller atorándolo y moviéndolo de un lado al otro, algo que los rivales del francés en el Río Open habían logrado sólo en cuenta gotas durante la semana y evitó el quiebre (4-2). Insaciable y súper enfocado, el jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, dejó impotente a Muller con un abanico de impactos de altísima calidad y volvió a conseguir el quiebre (5-2). Le tocó servir para set y, sin que las dudas o la ansiedad lo invadieran, ganó el saque en cero, firmando el primer set (6-2).

Sebastián Báez se mostró sumamente sólido ante Muller y fue un justo campeón del Río Open FOTOJUMP

Revitalizado pese al mazazo del parcial inicial, Muller, que ganó su primer título ATP en Hong Kong en la primera semana de esta temporada, comenzó el segundo set al servicio, ganando cuatro puntos seguidos (1-0). Pero, con autoridad, Báez hizo exactamente lo mismo (1-1). El argentino tuvo el gran mérito de seguir fallando poco y de traerle a Muller siempre una pelota más, con lo que ello representa para un jugador que está abajo en el score y busca respuestas rápidas. Báez tuvo dos chances de quiebre en el tercer game, pero no pudo resolverlo; insistente, generó una nueva oportunidad y, finalmente, consiguió el rompimiento (2-1). A partir de allí, por cómo se dio el escenario, se podía esperar que el francés se resignara, pero no ocurrió. Es más: Báez sacó el pie del acelerador y, al servicio, perdió cuatro puntos seguidos, cediendo el saque por primera vez (2-2). El público, sediento de más intercambios, empezó a celebrar con efusividad los puntos de Muller, que se adelantó 3-2.

Báez, rocoso de mente y con una rica experiencia en finales de ATP, no se dejó intimidar, siguió jugando con astucia y sostuvo su saque (3-3). Estratégicamente muy lúcido, con una búsqueda constante del tiro cruzado (de revés o de drive invertido, su mejor golpe) hasta cambiar rápido de dirección, el argentino volvió a dar un golpe sobre la mesa al romperle el saque a Muller (4-3). Defendió su propio turno (5-3) y, en el game siguiente, tuvo dos match points seguidos; no logró desanudar el partido en el primero, pero sí en el segundo, dando unos pasos al frente con una derecha paralela profunda que Muller no pudo controlar. Al instante, los brazos al cielo, el alivio y la celebración de un pequeño gigante que alcanzó su séptimo título (en nueve finales), igualando la línea de Guillermo Cañas entre los albicelestes más ganadores.

El saludo final entre Sebastián Báez, campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, y el francés Muller FOTOJUMP

El diestro de 1,70 metro, que embolsó un cheque de US$ 448.090 y 500 puntos para el ranking, consiguió en el ATP de Río de Janeiro lo que estrellas como Rafael Nadal o Carlos Alcaraz no pudieron: defender el trofeo. Báez, ahora, lidera los registros del ATP Tour con la mayor cantidad de victorias en polvo de ladrillo desde el inicio de la temporada 2022, con 73. Además, se une a Juan Martín del Potro (siete) y Leonardo Mayer (dos) como los únicos argentinos con múltiples títulos ATP 500 desde que comenzó la serie, en 2009. El abrazo del bicampeón carioca con Del Potro, precisamente, presente en la ceremonia como encargado de entregarle el trofeo al ganador, tuvo la carga de emoción y simbolismo perfecta para resumir una semana que Báez jamás olvidará.

"Ha sido una gran semana, pero no ha sido suficiente para ganarle a Seba, que ha jugado con mucha intensidad. Hice lo mejor que he podido, pero no fue suficiente" Alexandre Muller

Lo mejor de la final

Los argentinos con títulos de la ATP

Con su séptima conquista, Sebastián Báez sigue escalando en la lista de argentinos con más títulos en el circuito de la ATP. El listado es el siguiente:

Guillermo Vilas, con 62

José Luis Clerc, 25

Juan Martín Del Potro, 22

Martín Jaite, 12

David Nalbandian, 11

Guillermo Pérez Roldan, Guillermo Coria y Juan Mónaco, 9

Gastón Gaudio, 8

Guillermo Cañas y Sebastián Báez, 7

Juan Ignacio Chela, 6

Horacio De la Peña y Diego Schwartzman, 4

Alberto Mancini, Franco Davin, Javier Frana, Franco Squillari, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, José Acasusso y Francisco Cerúndolo, 3

Carlos Berlocq, Agustín Calleri, Federico Delbonis y Leonardo Mayer, 2

Christian Miniussi, Gabriel Markus, Roberto Arguello, Hernán Gumy, Horacio Zeballos, Juan Ignacio Londero, Guido Pella, Juan Manuel Cerúndolo y Pedro Cachin y Facundo Díaz Acosta, 1

Sebastián Torok Por