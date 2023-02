Mariano Werner y un ritual en las últimas 13 temporadas del Turismo Carretera

escuchar

Un pleno de Mariano Werner en la apertura del calendario de Turismo Carretera. Una nueva señal de las razones por las que el paranaense es la principal bandera de Ford en la categoría: pulseó sin descanso por la victoria en el autódromo de Viedma y cuando la batalla parecía perdida heredó el éxito, tras una falla que presentó el motor de Matías Rossi (Toyota), a falta de cuatro giros para la bandera a cuadros.

El bicampeón, más allá del desperfecto mecánico del rival, fue protagonista principal del fin de semana: el sábado sumó los primeros puntos después de marcar la pole, ayer ganó su serie y aunque no resultó la más veloz hizo los ajustes necesarios para ilusionarse con el triunfo en la carrera final. Lo logró y ahora la estadística lo enseña con al menos un festejo en el año en las últimas 13 temporada de TC, una racha que solo superan Oscar Gálvez, que ganó desde 1947 a 1962 y Guillermo Ortelli, con celebraciones desde 1996 a 2009.

Siempre con Ford, Mariano Werner acumula 22 victorias en el Turismo Carretera ACTC

Siempre con Ford, en los últimos años Werner no le escapó a los cambios, aunque ganó dos de los últimos tres campeonatos. Para 2023 volvió a ser parte del Fadel Memo Corse Racing, la estructura que lidera Alejandro Occhionero, con la que obtuvo la primera corona en 2020. La relación nunca se rompió, ni cuando el paranaense optó por correr con el asesoramiento y la atención del Martínez Competición –la escuadra de Omar Gurí Martínez-, con quien ganó el título en 2021. “Nunca rompimos el vínculo. Nos conocemos desde hace muchísimos años: las primeras armas en el TC Pista las hizo con un auto mío”, comentó Occhionero, mentor con su hermano Marcelo del desembarco de Werner en la categoría Trans Am, en los Estados Unidos. El piloto ensayó en enero pasado en el circuito de Sebring con un Ford Mustang –propiedad del Memo Corse- y aunque no tiene fecha de presentación el auto llevará el N°12.

Con el triunfo en Viedma suma 22 en el TC, forma parte del top 14 de pilotos con más festejos y solamente Christian Ledesma (26) y Rossi (25) lo superan entre los que están en actividad. El marplatense, campeón en 2007, protagonizó un incidente con Gastón Mazzacane en la prueba de clasificación, lo que disminuyó las posibilidades de ilusionarse con la victoria. Sin embargo, con el octavo puesto, fue el mejor representante de Chevrolet, que en un año perdió a sus dos mejores banderas con el retiro de Ortelli y la partida de Agustín Canapino a IndyCar.

Mariano Werner (Ford) y Matías Rossi (Toyota), protagonistas en Viedma; el paranaense heredó la victoria, luego del abandono del Misil a falta de cuatro giros para el desenlace ACTC

Rossi fue quien exigió a Werner en el trazado rionegrino. En su segundo año, Toyota demostró que está a la altura de las restantes cuatro tradicionales marcas: el Misil ganó la serie y largó adelante la final. Lideró las primeras cinco vueltas, pero de primero pasó a tercero en el clasificador, después de ser superado por el entrerriano y Julián Santero (Ford), que tomaron provecho de una maniobra exigida de Rossi. “Trabajamos mucho, era el nivel de performance que queríamos para el año pasado”, adelantaba el campeón de 2014, con Chevrolet, sobre el rendimiento del auto.

Las tareas se expresaron en la pista, más allá del abandono de Santero –problemas en la caja de velocidades-: Rossi regresó a la cabeza de la carrera y se alistaba para consumar un hecho histórico: el primer triunfo de Toyota en el TC. Pero el motor le quitó la victoria. “Una pena, una rotura de motor faltando cuatro vueltas para el final. Venía todo normal, salí acelerando y tirando cambios hasta que sentí un ruido fuerte… No nos vamos con el objetivo de la carrera, que era sumar. No queríamos parar, el campeonato de TC premia mucho la regularidad. Tuve dos carreras en una: en la primera parte, Mariano me llevó al error, me sorprendió con una buena maniobra. Después fue como una devolución: lo exigí y él cometió el error en la Curva 1 y aproveché para superarlo. El auto estaba perfecto, era el más rápido en la pista”, relató Rossi, que utiliza a Rody Agut como preparador del impulsor, al igual que Werner.

El campeón defensor José Manuel Urcera largó en el puesto 53 y ascendió 39 lugares ACTC

“Heredamos la victoria. Me encontré con un auto de Rossi en gran nivel. No sé si Matías tuvo algún problema en las primeras vueltas: cuando lo superé es como que salió lento de la Curva 5. Después no pensé que me iba a atacar tanto, pero en ritmo él tenía un auto superior”, analizó Werner, que ya tiene la victoria habilitante para pulsear por la corona, esa que ahora es propiedad de Manu Urcera, que largó último, tras una penalización por un toque en la serie y escaló 39 posiciones, para finalizar 14to. Lejos del podio que completaron Jonatan Castellano (Dodge) -la marca no subió al podio en 2022- y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), pero enseñando que el Torino campeón no se entregará.