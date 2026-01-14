Sebastián Báez prolongó su gran arranque de año: pasó a cuartos de final en Adelaida

Tres victorias la semana pasada en la United Cup de equipos mixtos, incluido un éxito muy valioso sobre un top 10 como Taylor Fritz. Otros dos festejos en la cancha dura de Auckland, donde completa la preparación para el próximo Abierto de Australia. Sebastián Báez (39° del ranking) mantiene su invicto en lo que va de la temporada 2026, y avanzó a los cuartos de final del torneo neozelandés con un triunfo solvente sobre el estadounidense Jenson Brooksby (48°) por 7-5 y 6-0.

Báez sentenció el partido en una hora y 28 minutos, en un partido marcado por los numerosos errores de ambos lados. El argentino acumuló 13 tiros ganadores y 26 no forzados, mientras que su rival también sumó 13 winners, pero terminó con 42 equivocaciones. En su favor, Báez estuvo impecable con la devolución y capturó los seis break-points que tuvo a disposición.

Instalado en la ronda de los ocho mejores, Báez ya conoce a su rival: será Ben Shelton (8°), máximo favorito en el certamen neozelandés, que eliminó a Francisco Comesaña (68°) por 7-5 y 6-4. El marplatense tuvo sus chances en el cierre del primer set, cuando dispuso de tres set-points sobre el saque del estadounidense (4-5), que consiguió salir de ese aprieto y a continuación quebró para quedarse con el primer capítulo; otro break en el arranque del segundo parcial y una racha de cinco games en fila le permitió encaminarse hacia la victoria a Shelton, que prolongó su invicto frente a argentinos: ganó los 13 partidos que disputó ante jugadores de nuestro país (12-0 en el nivel ATP). En este caso, era el primer choque contra el Tiburón.

NO PAIN NO GAIN 💪@BenShelton empties the tank and blasts a winner at #ASBClassic pic.twitter.com/YZq4fEVXw3 — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2026

Báez, por lo pronto, empieza por primera vez una temporada con cinco triunfos consecutivos, ya que antes superó a Taylor Fritz, Stan Wawrinka, Jaume Munar (todos en la United Cup) y Emilio Nava. También regresa a los cuartos de final en canchas duras tras más de dos años y medio, desde el torneo de Winston-Salem 2023 en el que se consagraría campeón.

Por ranking y por sus antecedentes contra los argentinos, Shelton surge como favorito, pero Sebita llega en gran forma para tratar de dar la sorpresa ante el octavo del ranking, que ante Comesaña disputó su primer partido de 2026. Una coincidencia: el único duelo previo entre Báez y Shelton fue también en Auckland, hace tres años, pero por la primera ronda, con triunfo del zurdo de Atlanta por 7-6 (7-1) y 6-1.

En el torneo de Adelaida, Francisco Cerúndolo (20°) sufrió una dolorosa derrota frente a Jaume Munar (38°) por 3-6, 7-5 y 6-4, después de haber estado set arriba y 5-4 en el segundo parcial. Este era el primer partido del jugador porteño en esta temporada. En cuanto a los números del encuentro, Munar anotó 14 aces, y ambos tomaron tres veces el servicio del rival. Cerúndolo anotó más tiros ganadores (32, contra 23), pero doblegó a su adversario en la cantidad de errores no forzados (44 a 22). Con su tropiezo, no quedan argentinos en la llave de singles del certamen australiano. Munar espera al ganador del duelo entre el checo Tomas Machac y el francés Quentin Halys.

Jaume Munar is everywhere 😮‍💨



Relentless defense proves the difference in his 3–6, 7–5, 6–4 win over Cerundolo to reach the @AdelaideTennis quarter-finals.#AdelaideTennis pic.twitter.com/nYseFGVXOA — ATP Tour (@atptour) January 14, 2026

Por el WTA Tour, Solana Sierra jugaba en la madrugada argentina por la segunda ronda del torneo de Hobart ante la croata Antonia Ruzic.

Rumbo al Open

En la segunda rueda de la qualy del Australian Open, Marco Trungelliti (130°) consiguió un muy triunfo sobre el portugués Henrique Rocha (158°) por 7-5, 4-6 y 6-3 y avanzó así a la tercera y última etapa, en la que se enfrentará con otro jugador luso: Jaime Faria (151°). Conocido como el Qualyman (hombre de la clasificación) por ingresar varias veces a los Grand Slams desde la etapa previa, el santiagueño, de 36 años, está a un paso de entrar por cuarta vez al main draw del Australian Open desde la clasificación, algo que ya había logrado en 2016, 2020 y 2022. Trunge, además, llegó a 51 triunfos en partidos de qualies en los Grand Slams.

En cambio, por la rama femenina de la clasificación en Melbourne, Julia Riera (180a) se despidió con una contundente derrota por 6-3 y 6-1 frente a la turca Zeynep Sonmez (112a). Más tarde jugaban Román Burruchaga (113°) contra el francés Arthur Gea (197°), María Lourdes Carlé (158a) contra la china Yue Yuan (130a), y Jazmín Ortenzi (217a) frente a la norteamericana Taylor Townsend (116a).