Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Miami Open 2026 continúa este viernes en el Hard Rock Stadium; juegan los argentinos Thiago Tirante, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan decenas de partidos, varios correspondientes a la primera ronda y otros a la segunda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de dos argentinos: Sebastián Báez (52° del ranking ATP) juega contra el australiano Adam Walton (85°) y Thiago Tirante (81°) va contra el francés Valentin Royer (69°). Además, otros tres tenistas albicelestes juegan su segundo partido en esta edición: Tomás Etcheverry (32°) se enfrenta al belga Zizou Bergs (45°), Mariano Navone (61°) choca con el monegasco Valentin Vacherot (25°) y Camilo Ugo Carabelli (66°) se cruza con el estadounidense Sebastian Korda (36°).
También debutan varios candidatos al título, como por ejemplo Carlos Alcaraz (1°), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°), Alexander Bublik (11°) y Casper Ruud (12°). El español se enfrenta al brasileño João Fonseca (39°), el australiano juega contra el griego Stefanos Tsitsipas (51°), el norteamericano va frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (65°), el kazajo se cruza con el italiano Matteo Berrettini (68°) y el noruego choca con el local Ethan Quinn (56°).
En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de ocho de las 10 integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Cori Gauff (4°), Jessica Pegula (5°), Amanda Anisimova (6°), Jasmine Paolini (7°), Elena Svitolina (8°) y Victoria Mboko (9°).
La bielorrusa se enfrenta a la local Ann Li (39°), la kazaja a su compatriota Yulia Putintseva (75°), ‘Coco’ a la italiana Elisabetta Cocciaretto (44°) y Pegula a la británica Francesca Jones (93°). Anisimova, por su parte, se verá las caras con la australiana Ajla Tomljanović (81°), la italiana se cruzará con la norteamericana Taylor Townsend (80°), la ucraniana se enfrentará a la australiana Emerson Jones (147°) y la canadiense jugará con la rusa Anna Blinkova (92°).
Horarios de los partidos más destacados
- 11: Thiago Tirante vs. Valentin Royer
- 11: Victoria Mboko vs. Anna Blinkova
- 12: Amanda Anisimova vs. Ajla Tomljanović
- 13: Casper Ruud vs. Ethan Quinn
- No antes de las 13.20: Sebastián Báez vs. Adam Walton
- No antes de las 13.30: Jasmine Paolini vs. Taylor Townsend
- No antes de las 14.10: Coco Gauff vs. Elisabetta Cocciaretto
- No antes de las 14.20: Alexander Bublik vs. Matteo Berrettini
- No antes de las 14.40: Taylor Fritz vs. Botic van de Zandschulp
- No antes de las 15.20: Aryna Sabalenka vs. Ann Li
- No antes de las 15.40: Tomás Etcheverry vs. Zizou Bergs
- No antes de las 15.40: Mariano Navone vs. Valentin Vacherot
- No antes de las 15.50: Stefanos Tsitsipas vs. Álex De Miñaur
- No antes de las 15.50: Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastian Korda
- No antes de las 16: Elina Svitolina vs. Emerson Jones
- No antes de las 20: Carlos Alcaraz vs. João Fonseca
- No antes de las 20: Jessica Pegula vs. Francesca Jones
- No antes de las 21.30: Elena Rybakina vs. Yulia Putintseva
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Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026
El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
Rama masculina
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
Rama femenina
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres cada una
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos cada uno
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno cada una
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