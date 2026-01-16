Sebastián Báez sigue su gran arranque de temporada y venció a otro Top 10: Ben Shelton

Por lejos, se trata del mejor arranque de temporada de su carrera. Sebastián Báez empezó 2026 con todo. A su gran tarea con la camiseta argentina en la United Cup de equipos mixtos, se sumó su excelente participación en el torneo ATP 250 de Auckland, preparatorio para el Australian Open. En un partido en el que mostró un altísimo nivel, Báez superó al estadounidense Ben Shelton, número 8 del mundo y máximo favorito en el certamen neozelandés, con parciales de 7-5 y 6-3 para avanzar a las semifinales, en las que se enfrentará dentro de algunas horas con otro norteamericano, Marcos Giron.

Con su victoria sobre Shelton, el jugador nacido en el partido de San Martín mejoró su invicto en 2026 a 6 victorias. Pero, además, se convirtió en el primer argentino que consigue superar a Shelton: el nacido en Atlanta estaba invicto ante rivales de nuestro país, con una marca de 12-0 en ATP. De hecho, había superado a Báez en este mismo torneo en 2023; tres temporadas después, Sebita tuvo su desquite.

Frente a un adversario de juego agresivo e intenso, Báez se mostró a la misma altura, defendió muy bien y llevó a Shelton a arriesgar más de la cuenta; el argentino supo presionar cada vez que pudo y capturó varias veces el servicio de su rival, dentro de un partido con muchos quiebres. En un partido entretenido, el de San Martín se lució en el séptimo game, con un gran passing a la carrera por la paralela, después de que Shelton había buscado la definición con una volea cruzada.

Este encuentro había comenzado a jugarse en la madrugada argentina del jueves, pero se suspendió por lluvia cuando el argentino dominaba por 7-5, 0-1 y 30-15. En la reanudación, ya en el mediodía del viernes neozelandés -la noche del jueves en nuestro país-, Báez volvió a presionar a Shelton, que cedió su servicio en el tercer game. Con el score 5-3, el argentino empujó al estadounidense hacia la puerta de salida, y se puso match-point con el saque rival (15-40) con un drop fantástico. Shelton salvó el primero con un saque ganador, pero en el segundo punto de partido, enganchó un drive y Báez selló así una de las mejores victorias de su carrera.

Lo mejor del partido

En el balance del partido, Báez estuvo firme con el primer saque (ganó el 80% de los puntos por esa vía), y aunque sufrió tres quiebres de servicio, dominó a Shelton con la devolución: capturó 5 de los 11 break-points que tuvo sobre el saque del estadounidense. El argentino terminó con 14 tiros ganadores y 18 errores no forzados; Shelton anotó 21 winners, pero casi duplicó a Báez en la cantidad de desaciertos (34).

El bonaerense es entrenado por Sebastián Gutiérrez, pero esta semana está acompañado en Nueva Zelanda por el extenista chileno Gonzalo Lama, que se sumó al equipo de trabajo de Gutiérrez hace algunos meses. Báez, además, luce a pleno en la parte física, después de un 2025 en el que debió lidiar con dolencias en una rodilla. Ante Shelton, celebró la tercera victoria de su carrera sobre un Top 10, la segunda este año después de superar a otro estadounidense, Taylor Fritz (9°) en la United Cup, en Perth. El primero había sido hace más de tres años, contra Andrey Rublev, en Bastad 2023.

Sebastián Baez ha ganado sus 6 partidos hasta ahora en la temporada 2026 convirtiéndose en semifinalista de Auckland. Instagram

En las semifinales, Báez se enfrentará con el estadounidense Marcos Giron, que en su duelo de cuartos de final derrotó al italiano (nacido en Villa Gesell) Luciano Darderi por 1-6, 7-5 y 6-4. La otra semifinal quedó a cargo del húngaro Fabian Marozsan y del checo Jakub Mensik. Báez está 2-0 en el historial contra Giron, al que derrotó previamente en el torneo de Madrid 2023, sobre polvo de ladrillo, y en el Masters 1000 de Cincinnati 2024, en cemento.

Ganador de 7 títulos ATP, Báez intentará llegar a la duodécima final de su carrera. En 2025 consiguió su título más importante en el ATP 500 de Río de Janeiro, y cayó en las definiciones de Santiago de Chile y Bucarest. Su única final previa en canchas rápidas fue en agosto de 2023, cuando se consagró campeón en el cemento de Winston-Salem, torneo previo al US Open.