Sebastian Ofner desconoció las reglas del Australian Open, festejó antes de tiempo y terminó perdiendo el partido

Sebastian Ofner nació hace 29 años en Bruck an der Mur, una ciudad con casi 16.000 habitantes del estado austríaco de Estiria. Es tenista: fue uno de los mejores 40 del mundo en 2024 (37°, precisamente), pero actualmente es 131°. Obligado, por su ranking, a jugar la clasificación del Abierto de Australia, esta madrugada argentina batalló con el estadounidense Nishesh Basavareddy y, en la definición del tercer set del partido por la segunda ronda de la qualy, creyó que había ganado... sin embargo las reglas lo confundieron. Festejó antes de tiempo... Y terminó perdiendo.

En el court 6 del Melbourne Park, después de ganar el primer set por 6-4 y de perder el segundo por el mismo marcador, Ofner tomó una amplia ventaja en el tie-break del tercer -y último- set. Basavareddy sacó 6-1 abajo y falló un tiro de drive. El austriaco, al colocarse 7-1, se desahogó, se llevó el dedo a la sien mirando hacia su equipo, festejó y fue caminando hacia la red para saludar a su rival. Pero... el umpire le recordó que no se trataba de un tie-break tradicional, sino de un súper tie-break, a diez puntos.

Ofner creyó que ya había ganado...

When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Confundido (y hasta avergonzado), Ofner regresó a su lugar y siguió jugando, con más nervios. Así y todo contó con dos match points, pero no logró aprovecharlos. El norteamericano, en ese contexto, se agrandó y, para sorpresa de muchos, terminó ganando el partido por 4-6, 6-4 y 7-6 (13-11), en 2h31m, con una volea inalcanzable para Ofner, que se marchó frustrado. Desde 2022 los cuatro Grand Slams unificaron la regla del súper tie-break, tanto en los cuadros principales como en las clasificaciones.

Así, Basavareddy, nuevo pupilo del francés Gilles Cervara (histórico excoach del ruso Daniil Medvedev), avanzó a la tercera y última ronda de la clasificación para el cuadro principal del primer grande del año, que comenzará el domingo en Melbourne. El desconocimiento de las reglas o la adrenalina de la competencia, probablemente, hayan llevado a la confusión a Ofner, que buscaba seguir el camino hacia el main draw de Australia: sólo fue parte de las mejores 128 raquetas del Grand Slam aussie en 2024 y perdió en la primera ronda.

Así cerró el partido Basavareddy

“Sabía que aún quedaba tiempo… En un súper tie-break, siempre tenés una oportunidad, así que seguí creyendo. Después de ganar el siguiente punto, estando 7-1 abajo, pensé: ‘Generalmente, cuando eso pasa, empezás a darle vueltas a la cabeza’. Eso definitivamente me dio un poco de esperanza. Lo vi tensarse un poco, cada jugada era una guerra y ese era mi principal objetivo, simplemente poner la mayor cantidad de pelotas en juego”, describió Basavareddy, uno de los protagonistas de la última Next Gen ATP Finals.

Alarma tras el entrenamiento de Djokovic

Novak Djokovic, la leyenda de 38 años, llegó a Malbourne hace algunos días y, hasta el momento, sus ensayos no habían sido demasiado exigentes. Nole se bajó del ATP de Adelaida, que se juega esta semana, porque argumentó no estar listo físicamente. Este miércoles encendió la alarma todavía más: su práctica frente al checo Jiri Lehecka duró, apenas, doce minutos.

Novak Djokovic exhibió dificultades físicas durante sus ensayos en el Australian Open: el torneo comenzará el domingo de Melbourne PATRICK HAMILTON� - AFP PHOTO�

El serbio, máximo campeón de Grand Slams (con 24 trofeos, diez de ellos en Australia), interrumpió la práctica por fuertes dolores en el cuello. Vale recordar que el actual número 4 del mundo no compite oficialmente desde noviembre pasado, cuando obtuvo el ATP de Atenas. El año pasado, Djokovic llegó a las semifinales: se retiró ante Alexander Zverev tras perder el primer set (en los cuartos de final había batido a Carlos Alcaraz).